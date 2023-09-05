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    从 Pod 安全策略迁移：综合指南（第 1 部分：过渡到 PSA）经过@viachaslaumatsukevich
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    从 Pod 安全策略迁移：综合指南（第 1 部分：过渡到 PSA）

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    太長; 讀書

    Kubernetes 中从 Pod 安全策略 (PSP) 过渡到 Pod 安全准入 (PSA)。 PSA 是原生的，符合标准，但定制有限。通过分步指导实现安全现代化。
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    cloud #cloud-computing #cicd #devops
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    Viachaslau Matsukevich

    Solutions Architect with expertise in Public cloud, Kubernetes, PaaS and CI\CD

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