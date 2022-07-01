从趋势到分崩离析：提醒区块链监管的重要性

每个想分一杯羹的新投资者都必须知道如何确保投资并确保其发挥最佳潜力。法规的优先事项，尽管看起来很笨拙，但确实是答案。

就在上个月，我写了关于NFT 项目以及为什么他们不应该回避法规的文章。不仅因为 NFT 代表了一类新的数字资产（至少对于监管机构而言），还因为炒作的热情似乎将其推向了突然而莫名其妙的采用浪潮。





至少，在五月恐怖袭击全球经济之前，情况就是这样，其影响在加密货币周围产生了反响。 NFT 并没有被排除在外。

重复的教训

不久之后，我们让Terra 的 LUNAcy提醒我们任何区块链和加密项目都必须应对的变化无常和不稳定的立场。事情已经发生，并且在崩溃后采取了措施来纠正这种情况。但老实说，这些课程的真正内容并不是新的美味佳肴。





不只是加密货币的人在晚上坐起来，默默地摇晃并质疑他们的旅程。在每一次加密灾难中，人们都在阐明应该采取哪些措施来避免它。看着自由落体的市场，以及投资和毕生积蓄的损失，监管者不禁自问，他们的工作是否正确。

比特币可能不会消失，但从未有过像现在这样可怕的情绪





这不是第一次发生，但它再次表明，当我们需要它们时，法规还没有到位。据报道 路透社， 加密货币崩溃是对全球范围内迫切需要统一的加密货币法规的警钟。





尽管我们希望将自己视为互联网上分散的、自治的人群，但很明显，大多数参与者毕竟仍然是人类。和新的。





我们，加密社区，表明我们需要 监管指南 至少在稳定币、透明度保障、遏制措施和风险披露方面。权力再次被推动采取行动——或者至少敲响警钟以提醒自己采取行动的必要性。





监管加密市场的需要引起了 G7、美国 SEC、欧盟和其他全球监管机构中其他重要参与者的关注。这一次，他们提出了一个统一的战线，声称我们需要法规、规则和披露来保护一个被部分忽视的市场中的投资者。





许多其他当局正在决定加入 调节潮流 宣布对数字资产采取行动。我们无法确定接下来会发生什么，加密市场将恢复多快，以及监管机构将如何履行承诺。但是，有一件事是肯定的；加密市场已被尽可能认真地对待，并且会一直存在。





将责任归咎于 Terra 之类的人可能很诱人，但替罪羊并不能改变这是不可避免的事实。 Terra 崩盘引起了监管机构的关注，并将他们的注意力转移到了区块链行业——这是在灾难发生之前就应该做的事情。





区块链游戏及其灰色阴影

对于全球监管机构而言，区块链游戏的概念不再是新鲜事物。与任何深植于全球市场的技术类似，区块链商业模式吸引了大量投资者。然而，每一个想分一杯羹的新投资者都必须知道如何确保投资并确保其发挥最佳潜力。





正如环境因素如何影响一个行业的发展一样，无论我们多么频繁地给它浇水，一些 政治因素 法律法规等，严重影响某种商业模式的成败。风险可能与投资有关，但进入合法的灰色地带则不然。





2021 年 报告 区块链游戏联盟的数据显示，基于 NFT 的游戏在去年 7 月至 9 月期间累计收入 23.2 亿美元，同时元界相关活动在 2021 年上半年呈爆炸式增长，尤其是在美国和亚洲国家。同一份报告进一步显示，区块链游戏行业的大多数活跃开发者都担心政府实施的法律法规对该行业的影响或缺乏法律法规。





其他 报告 阐明了游戏市场的状况，预测由于区块链技术作为关键市场驱动力的整合，预计从 2020 年到 2025 年将增长 1256.5 亿美元。





从这些数字来看，监管机构正在加快监管区块链游戏市场的步伐，但现实情况是，他们仍处于起步阶段。





如果我们现在看一下几个司法管辖区的法律情况，我们可以看到监管的总体目标存在许多差异。例如，在联邦层面和机构合作采用区块链和加密货币法规方面，美国被认为是最先进的国家，以及各州之间的不同法律。





然而，有趣的是， 美国政府 一直在积极监管加密货币行业，但对其他区块链相关商业模式的嘘声依然存在。





另一方面，欧盟作为全球层面的另一主要监管机构，在监管基于区块链的商业模式和加密资产方面一直发挥着更加积极的作用，但仍处于提案状态。工会 采用 为规范加密资产和增加投资而制定的一揽子立法提案，以及市场基础设施的试点制度。通过远离加密货币并打开基于区块链的游戏沙箱，我们可能会遇到大多数引入加密法律的国家并没有完全覆盖整个领域。





例如，两者之间存在差异 亚洲国家 当谈到对 NFT 的监管时。从由于日本没有处理 NFT 的规定而将其解释为符合现行法律，到根据具体情况确定此类交易，目前尚无法律确定性，但只能承诺更美好的明天。

注意并相信

如果一项技术具有巨大的潜力，监管采用肯定会继续，而区块链目前正处于这一过程的中间。纵观全局，区块链游戏的未来似乎一片光明。尽管现在正处于熊市的阵痛之中，但许多项目仍在继续建设，就像牛市离开框架之前一样，相信最大的市场驱动因素之一最终会走出困境。





在国际上监管区块链的各个方面存在巨大的动力，这些参与者对区块链游戏监管持积极态度。也许他们甚至要求的时候会到来。





2022 年的加密货币崩盘是真实的。正在发生。所以我们生活在恐惧中。但我们不应该停止更好地了解发生了什么、为什么会发生以及如何防止未来发生。





在我们等待国际社会对基于区块链的商业模式的各个方面制定统一的监管方案的同时，让我们尝试通过选择与领先于监管曲线的项目保持一致来保护自己。优先考虑用户保护和安全的项目，以及希望遵守现有和未来法律法规的项目。





因为真的，我们不能不这样做。