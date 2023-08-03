从超休闲到混合休闲：放置类游戏变现方案分析

大家好！在本文中，我想分享我们如何使用应用内购买和订阅来通过超休闲闲置游戏机制获利。由于进行了一百多个不同的 ，我不打算深入研究细节。相反，我将描述我们的最佳解决方案，您也可能会为您的游戏使用这些解决方案。 A/B 测试 当然，每款游戏都是独一无二的，成功的盈利源于对玩家乐趣和价值的深刻理解。我认为您可以在任何超休闲游戏中添加购买量，从而提高您的生命周期价值。例如，单人游戏中的许多购买都是为了节省获取新内容的时间。或者你可以设计一些机制来帮助玩家在游戏中更快地进步。但他们准备好为此付出代价了吗？试过之后你就知道了:) 我最喜欢的一本关于游戏货币化的书是 免费游戏的概念意味着游戏即服务。如果您的目标是混合休闲风格，则需要采用这种范例，并使您的游戏成为批量提供乐趣的服务。 《免费游戏：从你赠送的游戏中赚钱》。 背景 》成功发布一年后（2020 年 4 月），我决定开发续集， 。主要区别在于现实的视觉风格，而不是卡通般的低多边形，以及更深层次的元游戏。最初，这款游戏被称为《Car Crash Madness》，但后来在开发过程中，我们将游戏的焦点改为飞机并重新命名。 《Crash Delivery 飞机失事疯狂 对于货币化，我们的主要目的是将应用内购买收入增加至应用总收入的 50%。 （我将在结论中提供我们取得的相关数据）。这样做有几个先决条件。首先， 提出了IDFA访问请求，并通过这些新规则摧毁了部分广告市场并减少了所有人的广告收入。其次，超休闲游戏市场竞争异常激烈。创造一款具有高生命周期价值的游戏似乎是克隆的灵丹妙药。我们于 2021 年春季开始开发 ，最新内容更新于 2023 年春季。 苹果 《Airplane Crash Madness》 让我们分析一下在此期间哪些货币化解决方案被证明是最好的。 请注意，此分析仅适用于 iOS 版本。 订阅集成到 Metagaming 中 如果您曾经玩过 ，您可能会注意到该游戏的盈利策略。每个赛季，开发商都会为玩家提供多个新角色以及武器、音乐等皮肤。所有这些“整容”仅在赛季期间可用，因此想要为角色提供新皮肤的玩家需要购买战斗通行证赢得必要的星星。星星可以通过技能获得，但如果你没有战斗通行证，你就无法花费星星来解锁伟大的角色。战斗通行证是一种订阅，但不是一个月，而是整个赛季（即三个月）。请参阅 中货币化的更详细分析 。 《堡垒之夜》 Fortnite 这里 在玩了 几个赛季后，我决定在《疯狂飞机失事》中尝试类似的方法。我知道，对于单人游戏（而不是多人游戏）来说，定制不会那么受欢迎，玩家无法向其他人吹嘘他们的新皮肤。对我来说，Epic Games 的方法更重要的是，如果没有战斗通行证，玩家就无法使用游戏内的货币，随着时间的推移，货币会不断累积，而战斗通行证的价格保持不变。通过这种方法，球员在比赛中越深入，他感受到的压力就越大。我们决定在《疯狂飞机失事》中尝试类似的方法。 《堡垒之夜》 在我们的游戏中，地图和车辆是主要组成部分，因此我们决定将所有玩家分为高级玩家和普通玩家。前者是购买订阅的玩家。虽然地图可供所有人使用，但订阅包括以下项目： 将优质货币花在车辆及其定制上， 禁用广告， 每日奖金以大量优质游戏货币形式提供， 奇数个配件（圆盘、天线等）。 我们采用每周订阅和 3 天试用的方式。登陆页面设计起着重要作用。在我们的例子中，2D 图形效果更好，尽管我认为，如果您有 3D 游戏，那么 3D 设计也最适合订阅广告。不管怎样，登陆页面是您在整个产品支持周期中测试尽可能多的设计概念的地方。 展示订阅广告的地点和时间也很重要。那些使用基于订阅的产品的人都知道 规则。这意味着用户首先在两个登陆页面上同意某件事或填写一些信息，然后在第三个登陆页面上提供订阅。从心理上来说，用户在第三个屏幕上同意订阅更容易：他已经完成了一些表格，并且转换的可能性上升，因为他不想认为他之前的操作毫无意义（例如在用户不同意订阅的情况下）没有选择，如“ ）。 “三是” 订阅或离开” 我们没有创建这样的登陆页面链，我认为这是一个错误。在 中，我们有时会以类似于插页式广告的格式向用户展示着陆页（用户无法立即跳过它）。 《Airplane Crash Madness》 以下是我们提供订阅的所有屏幕的列表： 游戏的主菜单。我们有时会展示带有订阅信息的登陆页面，而不是插页式广告（请参见上面的屏幕截图）。 商店的主页。当用户单击订阅横幅时，他会看到订阅登录页面（请参阅第 1 项）。 在车库里。当用户选择仅通过订阅才能使用的任何车辆（或其配件）时。单击订阅按钮后，玩家会看到订阅登陆页面（参见第 1 项）。 元游戏、额外订阅机制以及游戏中出售的金币 任何对环境的破坏都会为玩家赢得积分：毁坏一棵树，拆毁一座房子等。因此，投掷车辆会赢得玩家积分，这些积分会转换为玩家等级。玩家等级越高，他可以使用金币购买的内容就越多，而对于车辆，玩家可以免费拥有的车辆数量有限。玩家每完成一个新关卡、完成任务即可赚取金币，如果订阅，则可作为每日奖励。此外，玩家还可以用游戏内的货币购买黄金。 玩家可以将金币用于解锁新车、定制车辆，或者……购买金币关卡。这是解锁游戏中任何玩家级别和任何车辆的合法方式。这就是我们从最富有的玩家那里获得货币化的方式。玩家需要订阅并支付新关卡和高级车辆的费用。 屏幕截图显示了 按钮，价格位于级别旁边。 解锁 如果玩家没有足够的金币，游戏将提供有吸引力的报价来购买一些金币。 如果商店可以给玩家提供很好的报价，为什么玩家还需要去商店呢？ 一种流行的解决方案，可减少购买过程中的步骤。 如果玩家选择退出订阅，他将无法再花费金币，但会保留当前的玩家等级、所有解锁的车辆和自定义。我想，如果我们在取消订阅时拿走所有东西，玩家们会太讨厌这个游戏了。在我们的解决方案中，玩家始终可以稍后重新激活订阅，以将金币花在新内容上。 无需订阅即可直接销售车辆 飞机包 并非所有玩家都想深入研究元游戏。许多人还没有准备好以任何方式订阅。但他们仍然想购买一些车辆。我们为他们提供以固定价格购买 PLANES PACK 的机会。该包包括两种最受欢迎的飞机模型和一架直升机。为此，我决定用我们的 PLANES PACK 广告替换屏幕底部的标准横幅广告，我对结果非常满意。 我们的横幅有一个简单、引人注目的动画。 此外，我们还使用车库主页作为广告位置来宣传该包。 通过限时优惠直接销售。我们还推出了 3 个优惠的系统，有效期为 12 小时。 1) 以折扣价出售的飞机捆绑包，2) 跑车捆绑包，3) 升级折扣捆绑包。 跑车捆绑登陆页面。我们测试了城市、森林和峡谷的背景。峡谷的转化率最高。这三个优惠会连续显示，并且每 12 小时更新一次。主菜单中会出现一个计时器按钮。单击后，它会显示活动捆绑包的登录页面。 销售升级 由于车辆的皮肤与车辆的速度性能无关，因此玩家需要购买升级来提升性能（发动机、燃料、额外收入）。他们可以使用每次投掷免费获得的游戏内货币或实际货币来做到这一点。 100级升级是最赚钱的项目。 70% 的折扣创造了奇迹。 由此产生的收入 我们能够实现 60/40 的比例，其中 40% 是来自应用内购买（包括订阅）的收入。 对于所有购买，收入可分为以下几组： 订阅 - 34% 升级 - 20% 禁用广告 - 17.1 % 飞机包 - 8.8 % 限时优惠全部 = 16.8 % 仅升级 - 7.41% 仅汽车 - 7.76% 仅飞机 - 1.6 % 所有金包 - 3.2 % 从超休闲游戏过渡到混合休闲游戏的一些一般建议： 使用传统的广告展示位置（插页式广告和横幅广告，甚至奖励广告）作为宣传游戏内购买的场所。 主要关注最畅销的商品。 改进和测试横幅和登陆页面上的不同设计。 想办法为您的游戏添加订阅。 感谢您的关注！我希望这篇文章对您有用。下次见！ 本文的主图是由 HackerNoon 的 AI 图像生成器通过提示“空闲游戏”生成的。