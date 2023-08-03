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    从超休闲到混合休闲：放置类游戏变现方案分析经过@nekrasov

    从超休闲到混合休闲：放置类游戏变现方案分析

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    太長; 讀書

    超休闲闲置游戏的货币化涉及一些策略，例如将订阅集成到游戏玩法中、提供游戏内购买以进行定制和进度以及使用限时优惠。 《疯狂空难》对高级玩家实行订阅模式，出售游戏内金币用于升级和等级，并直接出售车辆包。收入细分：订阅（34%）、升级（20%）、禁用广告（17.1%）、飞机包（8.8%）、限时优惠（16.8%）。从超休闲向混合休闲的转变需要优化广告投放，专注于最畅销的商品，并改进设计以实现有效的货币化。
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