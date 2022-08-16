从最低工资到每年 75,000 美元：制作 Google 表格

七年半前，劳动节后的第二天，我开始了一份新工作。一个尚未播出一小时节目的新电视网络的制作助理。 与其他 20 多个人一起，我们将在 30 天内启动一个 24 小时网络。我们的第一天直播是 2014 年 10 月 1 日。 当时我的全职工作绝对是最低工资。他们可以合法支付给我的最低金额。如果不是因为法律，他们会付给我更少的钱。 仅仅几年后，我的年收入就达到了 75,000 美元。同一家公司。 为什么？如何？嗯？你可能会问。 谷歌表格。 是的，这就是答案。 这就是发生的事情…… 交通阻塞 生产助理或“PA”是最底层的工作。在洛杉矶，这是绝对的底线——你是个走狗——你做的工作很累。 你做别人不想做的事。 我爱它。 在我从事游轮工作不到 2 年之前，我的工资远低于加州的最低工资。搬到洛杉矶从事电影和电视工作。而电影和电视的工作正是我所做的。 但是洛杉矶的交通是可怕的。当我之前的通勤时间是从我的小屋到我的办公室一次 30 秒的步行 6 个月时，每天在洛杉矶的交通中花费 2 个多小时是一场该死的噩梦。 但又出现了一次交通拥堵。为晋升机会。作为 PA 工作时，您没有时间尝试任何其他工作。这是很多时间和很多工作。 我利用我对洛杉矶交通拥堵的仇恨迫使自己比其他人多呆一个小时，我提前一个小时离开我的公寓来击败交通。因此，我减少了交通时间并增加了工作时间。 在那几个小时...我在谷歌工作表上工作。 为什么？ 因为这个办公室是在谷歌表格上运行的。就像几乎每个办公室一样。 我们使用的电子表格真的很难维护。占用了我们大部分的工作时间。在工作前后的两个小时里，我用谷歌搜索了答案。我逐步寻找一种更好的方法来做我们正在做的事情。 我修复了一些损坏的条件格式。我写了我的第一个谷歌脚本。 实际上，我复制粘贴了我的第一个谷歌脚本。 前两周我没有写任何原创的东西。我将 Google Script 的片段拼凑在一起并进行了尝试。有效！ 两个星期后 我制作了一个新的谷歌表格，它的工作方式与旧表格完全相同，但有一个脚本，一旦你做了某事......就会发生奇迹。行将从一张纸移动到另一张纸。它一直有效。我测试了很多！ 我展示了我老板的老板，还有我的老板。我被吓到了。 但他们立刻就喜欢上了。 “马上投入使用。” “我的天啊，真的吗？” “是的，真的，我们需要这个。” 每个人都在谷歌表格上花费了很多时间，你每天为 20 多人的公司节省了几个小时。这意味着我们可以节省一份全职工作的时间。 两个月后 公司的 CEO 带着我，一个卑微的 PA，走到外面。他说我在床单上做得很好，“你应该做得更多”。因此，我被提拔为 PA 并成为... 我得到什么称号？ 他从字面上说，“告诉我你的头衔，这样我们就可以在我们的人力资源软件中进行切换。” 我大吃一惊。和天真。我应该说“CEO”，但当然，我没有。我想我说的是“数据管理器”或类似的东西。 两年后 日常工作包括从字面上改进整个公司使用的谷歌表格。 在两年的时间里，我制作了一个 CRM 来管理 15,000 个 youtube 频道，并最终签署了 2,500 个许可证。我还创建了谷歌表格，帮助记录我们的视频拍摄。管理超过 100,000 个视频，我们有权在我们的频道上使用。 我还使用谷歌表格来计算我们在每周 7 天、每天 24 小时播放的电视频道上播放单个视频的次数。 是的，我在谷歌表格中做了这一切。 250,000 美元的测试 聘请了一位新副总裁，他很快就知道我做了“这里的 google 表格”。他印象深刻，需要一些帮助。兼职我会和他一起在谷歌表格上工作，以计算影响者的营销支出。 他脑子里有计算，会用手做，然后输入……谷歌表格。 我弄清楚了细节。我想出了如何正确显示它们。而且……我们从一开始就致力于一项 250,000 美元的影响者活动。 我必须弄清楚如何创建一个表格，让客户可以看到一些但不是全部信息。我们当然不想分享我们的内部计算。 朋友们，那天我发现了 ImportRange 的强大功能。 工作进行得很顺利。我们在活动结束时碰了一下威士忌酒杯。 又一年过去了，我们摇摆不定。我最终得到了一个角落办公室，一个小隔间。但随后开始旅行并以数字方式工作。最终发现自己做谷歌表格每年赚 75 美元。我制定了自己的角色，公司奖励了我。我成为了“数字运营总监”。一个我真的很喜欢的标题，原因有很多。但这也掩盖了我 100% 的时间都在 Google 表格中工作的事实。 我最初是一名 PA，大部分时间都在谷歌表格上工作，最终成为办公室里的谷歌表格人，这推动了我一份巨大的工作！ 谷歌表格改变了我的生活 从字面上学习谷歌表格改变了我的生活。我认为它也可以改变你的。地球上有 20 亿人在使用 Google 表格。如果你以某种方式偶然发现了我，你肯定是他们中的一员…… 现在快 8 年了，我不是大师，我不是大师。我是一个该死的巫师。 我使用谷歌表格来跟踪我的时事通讯，最终每月赚到 1000 美元。我在 Google 表格中管理赞助商。我在谷歌表格中管理内容。 我在谷歌表中绘制了这个行业。 最终在 2020 年以 5 位数的价格出售了时事通讯。 巫师不是天生的，他们是教出来的 就像我之前的梅林一样，每个巫师都是从学徒开始的。每个巫师都是年轻的天真傻瓜。尝试和测试可能性的边界。您可能已经发现了 google 脚本在工作表中的存储位置。您可能已经大量使用了条件格式！ （而且你的床单正在放慢速度） 来和我一起学习之前的巫师的方式。 2 年前，在大流行刚开始时，我推出了 Better Sheets。 我构建了 Better Sheets 以适合任何需要帮助的人。您可能随时需要帮助，而我不想订阅它。钱很紧，还是很紧。现在可能更紧了。 （经济衰退，嗯？） 因此，购买 Better Sheets 的成本是一次性付款。您永远不必再次付款。 现在它不到100美元。 它可通过 Appsumo 以 99 美元的价格购买。 一次付费，永久访问教程、模板和工具。 Better Sheets 一直在变得更好。 我刚推出 由更好的床单。会员必须先使用它，然后免费获得它。 原子表 奇才工作的地方 这不是霍格沃茨，我们没有像哈利波特那样出名的校友。我们所拥有的是一长串快乐的人，他们工作得更快、更好，并给自己时间从事他们的业务，而不仅仅是在谷歌表格中。 现在会员超过3000人。这里有几个故事。 Ben 在泰国建立了一所英语语言学校，所有管理都在 Google Sheets 中完成。 伊恩正在 Google 表格中管理他刚刚起步的北卡罗来纳州番茄农场。 Chris 经营一个信息产品，每年从谷歌表格中赚取超过 100 美元。哦，他和一个四口之家一起旅行。他们去过肯尼亚旅行。别担心，您将不再是谷歌表格的奴隶。 设计师 Zoe 推出了一款 对于 Instagram。 标签组织系统 安娜创建了一个 在 Google 表格中补充了她的咨询工作。 能源工作流程系统 当 Jaan 推出一个 . 追踪电动汽车股票的免费谷歌表 我启动了 ，并在 2020 年的 Product Hunt 中排名第二。 一个看起来像购物中心的谷歌表格 AtomicSheets.com 必须 今年。 #3 Product Hunt 的每日产品 哦和 还获得了 2021 年第 3 名的每日产品。 只有床单 终身会员免费获得 Atomic Sheets Pro 和 OnlySheets。 加入我们。 我很想成为使用 Google 表格改变您生活的一部分。 在 AppSumo 上购买 Better Sheets LTD 或以每月 19 美元的价格加入，立即访问 200 多个视频教程 https://BetterSheets.co 一旦你加入，我会帮助你建立更好的谷歌表格，然后你会告诉我你的故事。