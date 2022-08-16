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    从最低工资到每年 75,000 美元：制作 Google 表格经过@kamphey
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    从最低工资到每年 75,000 美元：制作 Google 表格

    2022/08/16
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    经过 @kamphey 1,030 讀數
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    太長; 讀書

    新电视网络的制作助理。他得到了最低工资。迟到，早到，在那些时间里......他在谷歌工作表上工作。使用的电子表格真的很难维护。占用了很多工作时间。在工作前后的两个小时里，他在谷歌上搜索答案。在前两周，将 Google Script 拼凑在一起并进行了尝试。有效！导致了巨大的加薪和晋升。

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