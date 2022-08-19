从您的内容中赚钱的十大有前途的平台

创意经济蓬勃发展，越来越多的人加入该行业，使其成为他们真正的工作。 据 介绍，全球有 ，其中有200万能够全职谋生。人们正在出售他们的照片或视频内容、讲故事、在线课程和技能等等。 严元玲 5000万创作者 然而，这并不像听起来那么容易。主要问题是通过内容获利的选项有限，主要受主流社交媒体平台及其算法的限制。大玩家基本上拥有观众，有时甚至拥有艺术家制作的内容。此外，为了开始在您的数字产品上赚钱，您必须首先投资于广告和受众增长。 平台应该诚实并将创作者视为联合创始人，这似乎是公平的，因为他们基本上是在开发他们。此外，各种背景的作家、博主、思想家和创意人员都应该能够留在创意圈中，直接从自己的受众那里以自己的方式获得收入。 在本文中，我们想列出使用透明货币化工具推广您的数字产品的 10 大平台。 - 用于表达语言无法表达的情感 Giphy Giphy 是一个主要的网络平台，用于搜索、分享和创建 GIF 图像，以及由才华横溢的 GIF 艺术家和流行品牌创作的内容。截至 2020 年 5 月，该平台拥有 7 亿用户，每天访问超过 100 亿张 GIF。尽管该平台对所有人免费且不从用户那里赚钱，但它允许艺术家赚取佣金并直接通过 和他们的新雇用我按钮。定价和财务条款由艺术家及其客户直接设定。 GIPHY Arts - 让粉丝为你的艺术买单 Patreon Patreon 是一个平台，超过 200,000 名创作者可以直接从他们的粉丝那里获得他们的视频、绘画、歌曲和其他作品的报酬。货币化系统很简单：如果人们喜欢您的艺术，他们可以通过每月会员来支持您的创意工作。因此，艺术家可以专注于创作过程并与他们的赞助人建立联系，而无需先支付费用来扩大他们的观众。 - 用于分享鼓舞人心的视频 Vimeo Vimeo 是一个面向创作者的视频托管平台，它还允许艺术家使用 和 服务直接向消费者出售他们的视频。大约有 2.3 亿用户，内容创作者将 的平台收入带回家（另外 10% 用于维护账户）。当有人通过他们的推荐加入平台时，用户还可以成为会员合作伙伴并获得佣金。 Vimeo OTT Vimeo On Demand 90% 以上 - 对于那些有良好幽默感的人 Yepp Yepp 是一个新的用户生成平台，专注于娱乐和模因。在平台上，任何人都可以在没有特定技能的情况下创建模因。 ML 识别技术允许编辑任何文本和字体，Face Swap 算法可以用你朋友的面孔替换 meme 上的面孔。有趣的内容像病毒一样传播开来，并在提要中收集了数十万次观看。该平台将其用户视为联合创始人，并分享来自广告的每周收入的 50%。具体来说，30% 分配给用户邀请加入应用的朋友，17% 分配给创作者，3% 分配给只是观看表情包的用户。 - 用于流媒体和游戏 Twitch Twitch 是一个实时流媒体服务和全球社区，用于游戏、娱乐、音乐等。 2021 年，约有 1500 万人决定第一次在 Twitch 上进行直播，这让人很想尝试。此外，Twitch 拥有各种可以帮助创意人员开始赚钱的 ，例如订阅、捐赠、比特、广告和附属机构。他们的合作伙伴计划允许流行的内容创作者分享他们的流媒体产生的广告收入。该平台声称，每个流的平均观看次数为 5-10 次，用户每月可赚取 50-200 美元。如果每个流的观看次数增加到 50,000 次，则预算将跃升至每月 100,000 至 200,000 美元以上。 工具 - 对于那些出售他们的技能和想法的人 Thinkific Thinkific 是一个在线学习平台，可为创建和销售在线课程的人们提供很多服务。该平台现在拥有超过 51,000 名活跃的课程创建者网络，迄今为止共赚取了 6.5 亿美元。为了通过他们的内容获利，教师可以选择第三方广告、销售优质内容或允许 YouTube 和 Facebook 向他们的观众投放广告。 - 对于那些热爱他们所做的事情的人 Creativelive Creativelive 是 10+ 百万创作者的首选社区，他们以在线教育、摄影、手工艺、音乐、商业和培训工具为生。他们的附属合作伙伴服务于寻求创造性教育和通过他们的手艺谋生的能力的观众。该平台分享新客户销售收入的 30%。 - 对于那些喜欢文字的人 Substack Substack 是一个平台，可以帮助任何人建立博客和电子邮件通讯，并开始在没有广告或算法的情况下通过写作赚钱。在这里，作者可以根据订阅模式直接由读者支付，保留 90% 的收入减去信用卡费用。如果您以每月 5 美元的最低 50 名付费订阅者开始，您的估计收入将约为每月 203 美元。拥有数万订阅者的作者在 Substack 上获得了可观的收入。 - 分享你所知道的 可教 Teachable 允许您构建和发布多个在线课程并开始从中赚钱。拥有超过 100,000 名创作者和 50 万在线学生的社区，教师可以每月从 49 美元到 249 美元出售他们的课程。教师企业家可以收取订阅费或一次性付款，也可以为学生提供固定付款次数的计划。 - 用于销售您的数字产品 Kajabi Kajabi 是一个面向企业家、专家和影响者的在线商业平台，为他们提供商业工具来销售他们的数字产品。超过 50,000 名企业家在这里 、辅导计划、播客和 。一个很好的好处是您自己决定价格。创作者可以在这里建立一个登陆页面，通过平台销售并获取统计数据。 销售在线课程 会员资格 因为创作者现在正在成为小企业主，他们不一定需要遵守社交媒体的规则才能成功。我们现在看到的大趋势是艺术家、作者、教师和其他专业人士可以使用各种平台并从中受益，而不是仅仅依赖一个平台。通过这种方式，他们可以与粉丝建立更密切的关系并直接从他们那里赚钱。