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    从实物比特币挖矿到代币化比特币挖矿经过@maken8
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    从实物比特币挖矿到代币化比特币挖矿

    2024/01/11
    5m
    经过 @maken8 525 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    实物比特币挖矿已经是旧闻了。 [GoMining] 等代币化挖矿平台使代币化比特币挖矿成为可能，用户可以在其中购买虚拟比特币挖矿硬件的以太坊 Gas 驱动的 NFT。这其中存在风险，律师是一个好朋友，就像物理矿工在附近有一名保安一样。
    featured image - 从实物比特币挖矿到代币化比特币挖矿
    web3 #bitcoin-mining #gomining
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    @maken8

    M-Marvin Ken

    Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.

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