从实物比特币挖矿到代币化比特币挖矿

最早的比特币矿工就是 OG Bitcoiners。每个人都运行一个完整的比特币节点并制作自己的比特币。 他们通过编写比特币脚本操作代码与其他比特币持有者进行交易。既可以进行交易，也可以验证他们是否正在与真正的密码朋克交谈。 这些家伙都是强硬的人。 从此，一段美好而漫长的算力爬山之旅，带我们走向了未来。现在我们已经将比特币挖矿代币化了，生活变得更加轻松。 这是现在，也是未来。 代币化比特币挖矿是一项真正的业务 由于加密货币市场上充斥着各种骗局，如果你发现比特币极端主义者反对任何“代币”，也就不足为奇了。但代币化资产并不是像比特币那样的新发明。它们是证券，它们一直存在，而且很重要。 商品是您实际拥有的资产。它们包括土地、金属、盐、比特币挖矿硬件（如电线、电线杆和 GPU）、建筑物、你的床、智能手机、鞋子和衣服。 金融证券允许您拥有一项资产，甚至是其中的一部分，而无需实际拥有它。其中包括股票、债券证书、黄金证书、显示您的朋友欠您的比特币（您与他们一起存储）的合法收据，以及许多所有权收据。 证券法已经存在了几十年并且根深蒂固。它的出现是因为仅使用商品或现金进行关键的金融活动（例如为公司和政府提供资金）是不可行的。 风险偏好 证券的一个关键问题是信任问题，尤其是在我们生活的金融环境如此活跃的情况下。 过于信任是人们因疯狂的证券投资而失去毕生积蓄的原因，这些证券投资充斥着加密货币和传统货币市场。 太不信任是你破产的原因。 比特币支持者要求你 。当我们探索比特币挖矿领域时，可以应用圣人的智慧。但请记住，所有金融投资都需要一点信心。即使是在主链上进行交易的比特币用户，如果只信任两个确认，也可能（低调）被骗走他们的钱。虽然概率很小，但还是存在的。 不要信任、验证 我们必须有信心，因为风险总是存在的。因为您可以密切关注您的商品，所以拥有和持有它们的风险低于抽象所有权的证券。但是，由于大宗商品就像实物现金，而证券就像数字现金，因此大宗商品价格更高，因此由于价格波动和费用膨胀，在交易过程中运输（例如黄金或比特币）的风险更大:-(。同时，证券很容易-例如 USDT、股票、ETF 资产，您可以在床上安全地传输。 实体比特币矿机（商品）和代币化比特币矿机（证券）一样存在风险。但代币化矿工提供的效率提升是当今大多数物理矿工系统无法比拟的。 了解你的风险偏好，并充分满足它。 将以太坊变成比特币 你可知道？ 你可以把以太坊变成比特币！ 引领成金。 像 这样的代币化挖矿平台使这种加密炼金术成为可能。注册帐户后，用户可以购买他们选择的以太坊天然气驱动的 NFT，作为他们的虚拟比特币挖矿硬件。 GoMining 为了避免混淆，我说 而不是 。 虚拟比特币挖矿硬件 比特币挖矿软件 用户应购买由后台真实挖矿硬件支持并挂钩的证券。同时，比特币挖掘软件是使您能够在物理比特币挖掘系统上挖掘比特币的软件。 下面是 GoMining 平台上的 GMT（他们的 NFT 的名称）挖矿资产之一。无论您住在世界哪个地方，只需单击一个按钮即可使用。 我知道艺术品并不华丽。但这是为了让用户专注于重要的事情，即挖掘比特币并赚钱。 例如，上述代币每 TH 算力价值 17 美元，该代币总共有 5000TH 可供争夺。这个价格可能看起来很高，但比 的价格要低，后者每 terahash 的成本远超过 22 美元（下图）。 Amazon.com 上这款 Antminer 如果您像我一样在乌干达，我没有包括在肯尼亚港口应付的进口关税，也没有包括等待您的其他设置成本，例如连接电线、更好的笔记本电脑、用于冷却房屋的空调。 因此，我们可以看到，GoMining 允许用户轻松拥有 GMT， 为他们带来现实世界的价值，而不是只有在炒作充分时才获得价值的古怪 jpeg。 的流动比特币算力理念 每天 这使得这些 GMT 资产 （真实世界资产）不亚于实体蚂蚁矿机。它模糊了商品和安全之间的界限，使它们更接近 RWA 数字商品。 当然，蚂蚁矿机一定存在于某个地方，由像 Foundry USA 这样的大型矿池持有。由于 Foundry 拥有大部分算力，因此他们赢得了大部分比特币奖励。然后，GoMining 用户可以享受这些奖励，但令运行维护成本高昂的物理硬件的 Solo 矿工和 Pool 矿工感到懊恼（上面的 Antminer 需要每隔一段时间进行清洁。如果你住在尘土飞扬的地区，这将是地狱）世界）。 未来是代币化的比特币挖矿 可以理解，未来是代币化的比特币挖矿。尤其是当采矿对于 1、2、3 个 ASIC 的物理持有者来说变得如此无利可图时，随着 采矿奖励减少，维护成本不断膨胀。 每个比特币减半， 更令人印象深刻的是，对于以太坊、Solana、狗狗币等替代加密货币的持有者来说，代币化的比特币挖矿是一个简单的入口。如果以太坊巨大的（2000 亿美元）市值的一部分被用于开采比特币，我，一个比特币爱好者，对此没有任何问题。 我喜欢。 而你知道吗，GoMining这样的平台一石二鸟。 ;如有疑问，请致电您的律师朋友。这应该（高调）比购买 ASIC、设置围栏和雇用保安便宜，如果你是像 OG Bitcoiners 这样的比特币矿工，你就会这么做。 记住