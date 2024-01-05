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    从学术界到区块链辉煌：Mirror Tang 重塑 Web3 安全的旅程经过@ishanpandey

    从学术界到区块链辉煌：Mirror Tang 重塑 Web3 安全的旅程

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    太長; 讀書

    Salus首席科学家Mirror Tang分享了对区块链技术和ZK-SNARK的见解，强调了区块链工程、智能合约安全和零知识证明技术的跨学科研究。 Salus 专注于区块链安全和创新，为以太坊生态系统和 Web3 安全做出了重大贡献。
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    cybersecurity #web3-security #zk-snark-concepts
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