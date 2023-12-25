Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    从 Storya 的关闭中恢复并重新激发我们的创造力经过@pdanese

    从 Storya 的关闭中恢复并重新激发我们的创造力

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    企业家保罗·丹尼斯 (Paolo Danese) 和普拉文·库马尔 (Praveen Kumar) 正在与作家的瓶颈作斗争。他们的初创公司 Storya 在两年后关闭，他们努力重新激发创造力。他们在理想主义和实用主义之间找到了平衡，以重回正轨。他们还讨论人工智能是否可以取代人类创造力。
    featured image - 从 Storya 的关闭中恢复并重新激发我们的创造力
    startups #startup #startup-lessons
    Paolo HackerNoon profile picture

    @pdanese

    Paolo

    Tech Founder. Media and Publishing Background. Interested in intersection of tech and creativity.

    Credibility

    react to story with heart
    Paolo HackerNoon profile picture
    by Paolo @pdanese.Tech Founder. Media and Publishing Background. Interested in intersection of tech and creativity.
    Read my stories
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    Article Thumbnail
    成为一名法学硕士是怎样的体验？：关于人工智能理解极限的思想实验
    Published at Jan 17, 2024 by mattbutcher #ai-ethics
    Article Thumbnail
    探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起
    Published at Jan 17, 2024 by ishanpandey #cosmos-network
    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    L O A D I N G
    . . . comments & more!