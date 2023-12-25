从 Storya 的关闭中恢复并重新激发我们的创造力

当我们的初创公司 Storya 在两年后关闭时，我们经历了许多企业家所熟悉的情感冲击。我们的旅程几乎在一夜之间从崇高的梦想变成了务实的克制。 我们都发现，一旦我们的创业强度结束，我们的创造力引擎就会停滞不前。 Praveen Kumar（首席技术官）停止画画和写故事。 “感觉就像是一种空虚，”他分享道。保罗·达内塞（Paolo Danese，首席执行官）多年来一直在与作家的障碍作斗争，而作为创始人兼首席执行官经营一家初创公司的压力也无济于事。 当你全力投入一个项目却失败后，你如何重新点燃创造性工作？这是我们以及许多企业家、创作者和艺术家面临的问题。倦怠是真实存在的，但灵感仍在召唤。 我们同意恐惧起着重要作用。 “恐惧驱使我们寻找完美的时间、完美的事情来重新开始，”普拉文指出。在大胆地冲向栅栏之后，我们很容易在下次采取非常安全的做法。但如果谨慎的话，也会出现创造力萎缩的情况。 “也许我们只需要找到一种方法来瞄准中间立场，”保罗建议道。 我们认识到任何新企业都需要采取更加务实的方法。正如 Praveen 所观察到的，我们最初对 Storya 有“非常大的想法”，但最终缺乏将这一愿景转化为现实所需的实际业务考虑的基础。 然而，虽然实用主义至关重要，但我们也不想完全放弃愿景。正如保罗所反映的，“如果没有梦想，我们就很难受到启发。”仍然需要一定程度的理想主义来推动创造力、创新和热情。 我们的目标是通过基于市场验证的实际步骤来实现更多平衡。正如 Praveen 所建议的，我们将“从小事做起”，比如一个简单的登陆页面来吸引潜在用户，而不是预先启动和扩展一个完整的产品。首先是小的、迭代的步骤。 但我们也希望为展望未来的可能性留出一些空间。保罗主张在无拘无束的理想主义和过于谨慎的实用主义之间找到折衷方案。我们可以对我们希望长期采用的想法保留一些更大的愿景，而不让它太过超前于现实。 简而言之，首先是实际步骤，但要带有一点理想主义的创意火花。最初是迭代开发，但带着更大胆的愿景来激励我们前进。通过融合实用主义和愿景，我们的目标是打造一些有意义的、可扩展的、由想象力推动的东西。我们过去和现在的自己都将为这种平衡做出贡献。 我们也讨论人工智能在创造性工作中的作用。 在 Storya，我们构建了多种人工智能工具，旨在帮助小说作家的创作过程。例如，我们提供人工智能驱动的插图，让作家的故事在视觉上栩栩如生，我们还使用人工智能将作品自动翻译成其他语言。 然而，我们一直在思考这些人工智能工具是否跨越了从增强创造力到可能取代人类创造力角色的界限。正如普拉文在我们的一次谈话中指出的那样，“为什么人工智能要解决创造力？我的意思是，这是人类唯一拥有的东西。” 他进一步解释了他的观点：“当人工智能试图解决创造力时，那么谁来真正去做平凡的任务？我们希望人工智能做平凡的任务，这样我们就可以坐下来思考，然后创造。” 保罗回应了一些担忧，承认我们在声称帮助作家的同时也提供可能扰乱插画师等职业的人工智能工具时面临着“道德难题”。 “我认为关键在于重新分析写作过程和出版过程，”他建议道。 我们的辩论解决了我们对人工智能在创意领域理想角色的怀疑。在 Storya，我们满怀热情，首先将人工智能应用于小说写作的多个方面，目标非常广泛。但像普拉文这样的创造者正确地挑战我们，让人工智能只专注于增强人类不足的领域，而不是完全取代人类的想象力和艺术性。 随着我们不断探索技术与创造力的交叉点，我们将这场辩论继续推进，旨在围绕人工智能作为创造性合作者而不是替代者进行深思熟虑和合乎道德的创新。人类的创造精神历久弥新，我们相信人工智能最适合用来支持它。 取得适当的平衡将继续成为我们的一个旅程。但将失败重新定义为学习，让一些梦想慢慢回归，似乎正在照亮前进的道路。我们的故事提醒我们，即使经历挫折，仍然可以找到创造力和平衡。 当我们继续吸取 Storya 的教训时，我们希望能够激发其他经历过失败的创始人和创作者之间的讨论和社区。在即将发布的时事通讯中，我们计划分享一些帮助我们反思和重新构建我们的旅程的创意提示。 请继续关注更多内容，我们将向仍在这条道路上行走的更广泛的社区开放我们的故事和经验。凭借同情心和创造力，愿我们都能找到前进的道路。 也发布 。 在这里