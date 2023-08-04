Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    活力正在消退：从企业品牌到国家审查制度经过@consensusprotocol

    活力正在消退：从企业品牌到国家审查制度

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    TL;DR：科技公司正在从彩色徽标过渡到极简设计，反映了更广泛的社会向统一和现代价值观的转变。这种趋势在各个领域都有体现，对多样性、审查制度和言论自由产生了影响。区块链技术作为一种有前途的解决方案出现，赋予个人权力并提高透明度。
    featured image - 活力正在消退：从企业品牌到国家审查制度
    business#branding#digital-branding#logo
    Consensus Protocol HackerNoon profile picture

    @consensusprotocol

    Consensus Protocol

    react to story with heart
    Segment-DM

    Let Your Engineers & PMs focus on Product. Apply for $50K Credits!

    相關故事

    Article Thumbnail
    您现在就可以申请的 5 种未来关键工作
    Published at Aug 24, 2023 by amply #technology
    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    Article Thumbnail
    有一个地方可以提供所有答案，那就是 HackerNoon 搜索页面
    Published at Aug 25, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    谷歌、微软和亚马逊的 10 个失败的初创产品示例
    Published at Aug 24, 2023 by pauldhaliwal #failed-product-examples
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa