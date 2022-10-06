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    OpenAI 的耳语模型是什么？经过@whatsai
    4,766 讀數

    OpenAI 的耳语模型是什么？

    2022/10/06
    5m
    经过 @whatsai 4,766 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    您是否曾经梦想过一款能够准确理解您所说的并将其写下来的优秀转录工具？不像 YouTube 的自动翻译工具……我的意思是，它们很好，但远非完美。只需尝试一下并为视频打开该功能，您就会明白我在说什么。 幸运的是，OpenAI 刚刚发布并开源了一个非常强大的 AI 模型：Whisper。 它理解我什至无法理解的东西，不是以英语为母语的人（在视频中听），它也适用于语言翻译！在下面的视频中了解更多...

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    featured image - OpenAI 的耳语模型是什么？
    #artificial-intelligence#open-ai
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    Louis Bouchard

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