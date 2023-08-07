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    什么是 GitOps 以及为什么它（几乎）没用：第 1 部分经过@chep
    523 讀數

    什么是 GitOps 以及为什么它（几乎）没用：第 1 部分

    2023/08/07
    11m
    经过 @chep 523 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    本文讨论了 GitOps（基础设施配置管理中的一个概念）及其挑战。 GitOps 因其一致性、安全性和自动化优势而备受推崇。它利用 Git 存储库来管理基础设施和应用程序代码。本文介绍了 GitOps 原理、Flux 架构以及将 Helm 与 Flux 结合使用。它强调了 GitOps 在管理复杂依赖关系和维护单一事实来源方面的不足。下一部分将涵盖多环境、秘密、安全、回滚及其适用性等问题。
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    programming#devops#kubernetes#gitops#flux#helm
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