什么是 GitOps 以及为什么它（几乎）没用：第 1 部分

乘坐新航空公司。 一名空姐进入客舱：“您乘坐的是我们的新航空公司。在飞机的机头，我们有一个电影院。在机尾，有一个老虎机大厅。在下层甲板上，有一个游泳池。在飞机上，我们有一个游泳池。”上层甲板——桑拿房。现在，先生们，系好安全带，带着所有这些不必要的东西，我们要尝试起飞。 嗨，我叫安德烈。我一生的大部分时间都在IT行业工作。我对基础设施配置管理工程的发展非常感兴趣。在过去的 8 年里，我一直参与 。 DevOps 新的流行趋势之一是 的概念，由 Weaveworks 首席执行官 Alexis Richardson 于 2017 年提出。 Weaveworks 是一家大型成人公司，2020 年筹集了超过 3600 万美元的投资来开发其 GitOps。 GitOps 我的上一篇文章讨论了 。现在，我将尝试谈谈在采用这个概念时可能会遇到的不明显的挑战。简而言之，GitOps 并不是“银弹”。您可能最终会通过许多复杂的解决方法进行重组。我自己也走过了这条路，并且想向您展示在阅读有关 GitOps 的其他文章时看不到的最令人沮丧的问题。 我们如何从 Elastic Stack 切换到 Grafana 的成本削减成功故事 内容概述 GitOps 是什么以及为什么你（不需要）需要它 雪花服务器问题 GitOps - 解决您所有问题（或不是）的灵丹妙药 在 Helm 中使用 Flux 的逻辑 定制助焊剂资源 GitOps 清单 违反单一事实来源概念 小结论 GitOps 是什么以及为什么你（不需要）需要它 让我们开始吧！ 无状态和有状态 当今基础设施建设最有前景的概念是不可变的基础设施。其关键思想是将基础设施分为两个根本不同的部分：无状态和有状态。 基础设施的无状态部分是不可变的和幂等的。它不累积状态（不存储数据）或根据累积状态改变其操作。无状态部件的实例可能包含一些基本工件、脚本和程序集。通常，我从云/虚拟化环境中的基础映像创建它们。它们是脆弱且短暂的：我通过从新的基础映像重新创建实例来提供新版本的应用程序。 持久数据存储在Stateful部分。它可以通过具有专用服务器的经典方案或通过一些云机制（DBaaS、对象或块存储）来实现。 为了使这个“动物园”易于管理并正常工作，我们需要工程和 DevOps 团队之间的协作，以及完全自动化的交付管道。 持续集成部分 极限编程是敏捷开发方法之一。它的特点是有许多反馈循环，使您能够与客户的需求保持同步。 我们使用 CI/CD 系统实现交付管道的自动化。 CI（持续集成）一词由 Grady Booch 于 1994 年提出，1997 年 Kent Beck 和 Ron Jeffries 将其引入极限编程学科。在 CI 中，我们需要尽可能频繁地将更改集成到项目的主要工作分支中。 首先，这需要对任务进行更细粒度的分解：小的变化更加原子化，并且更容易跟踪、理解和集成。其次，我们不能仅仅合并新编写的代码。在合并分支之前，我们必须确保之前有效的内容没有被破坏。为此，至少应该构建应用程序。用测试覆盖代码也是一个好主意。 这就是 CI 系统执行的任务，它在开发中已经走了很长一段路，并且在这条道路的中间某个地方，变成了 CI/CD 系统。 光盘部分 什么是CD？ ： Martin Fowler 区分了 2 个 CD 定义 持续交付。此时，借助持续集成实践和 DevOps 文化，您可以使项目的主要分支始终做好部署到生产的准备。 持续部署。这是持续交付，进入主分支的所有内容都会转储到您的集群和生产中。 让我们更进一步。 雪花服务器问题 不幸的是，不可变的基础设施有几个问题。其中大部分继承自基础设施即代码（IaC）的概念。 首先，是配置漂移。这个术语诞生于 Puppet Labs（著名的 Puppet SCM 的作者），指出并非目标系统上的所有更改都是在系统配置管理 (SCM) 的帮助下进行的。有些是手动完成的，绕过它们。 在这种多次更改的过程中，会出现配置漂移——SCM 中描述的配置与真实情况之间的差异。 这导致了自动化恐惧螺旋式上升。 手动更改越多，运行 SCM 脚本就越有可能破坏未记录的更改。运行它越可怕，就越有可能进行新的手动编辑。 最终，这种恶性的正反馈导致了雪花服务器的形成，这些服务器变得如此不一致，以至于没有人了解里面的内容。手动编辑后，节点变得与降雪中的每片雪花一样独特。 这种转变使服务器处于不可变基础设施中的更高级别：现在我们可以讨论 GCP 项目/AWS VPC/Kubernetes-cluster-snowflakes。发生这种情况是因为更改的实施不受不可变基础设施的监管。此外，没有人知道如何正确地做到这一点。 GitOps - 解决您所有问题（或不是）的灵丹妙药 然后 Weaveworks 出现并说：“伙计们，我们有你们需要的东西 - GitOps”。为了推广 GitOps，他们请来了像 Kelsey Hightower 这样的重量级人物，他创建了 。在他的公关期间，他大量广播了这样的信息：“做一个男人，b...！停止编写脚本并开始发布。”他还说了一些营销废话。 《Kubernetes 的艰难之路》指南 在我看来，最令人兴奋的好处是： 提高部署的一致性和标准化 提高安全保障 更轻松、更快速地从错误中恢复 更轻松地管理访问和机密 自记录部署 团队内的知识分配 任何想要弄清楚 GitOps 是什么的人都会看到这张教科书幻灯片。 接下来，我们找到 GitOps 原则，它类似于稍微增强的 IaC 原则： GitOps 是声明式的 GitOps 应用程序具有版本控制且不可变 GitOps 应用程序会自动拉取 GitOps 应用程序不断协调 然而，这是真空中的球形描述，因此我们继续我们的研究。我们找到了 GitOps.tech 网站，上面有一些重要的说明。 首先，我们了解到 GitOps 是 Git 中类似基础设施的代码，带有 CD 工具，可以自动将其应用到基础设施。 我们必须在 GitOps 中至少有 2 个存储库： 应用程序存储库。它描述了应用程序源代码和描述该应用程序部署的清单。 基础设施存储库。它描述了基础设施清单和部署环境。 此外，在 GitOps 意识形态中，面向拉的方法优于面向推的方法。这与 SCM 系统从重量级拉式怪物 Puppet 和 Chef 到轻量级推式 Ansible 和 Terraform 的演变有些相反。 如果 GitOps 主要是一个工具包故事，那么从 Weaveworks 本身获取基于 Flux 的概念并对其进行解构就有意义了。这个想法的作者一定已经做了一个参考实现。 Flux 现在已达到版本 2，其架构由在集群中工作的控制器组成： 源控制器 定制控制器 头盔控制器 通知控制器 图像自动化控制器 接下来，我们来讨论一下 Flux 和 Helm 的工作。 使用 Flux 与 Helm 的逻辑 我将进一步描述在 Flux 2 中使用 Helm 包管理器部署应用程序的示例。 为什么？根据 ，HELM 包管理器是最受欢迎的封装应用程序，份额超过 50%。 CNCF 2021 年调查 不幸的是，我无法找到更多最新数据，但我认为自那时以来没有发生太大变化。 那么，让我们来了解一下 Flux 2 如何与 Helm 配合使用的基本逻辑。我们有 2 个存储库：应用程序和基础设施。 我们从应用程序存储库制作 HELM Chart 和 docker 镜像，并将它们分别添加到 Helm Chart 存储库和 docker 注册表中。 接下来，我们有一个运行通量控制器的 Kubernetes 集群。 为了推出我们的应用程序，我们准备了一个描述自定义资源 (CR) HelmRelease 的 YAML，并将其添加到基础设施存储库中。 为了帮助 Flux 获取它，我们在 Kubernetes 集群中创建了一个 CR GitRepository。源控制器看到它，转到 git，然后下载它。 为了将此 YAML 部署到集群中，我们描述了一个自定义资源。 Kustomize 控制器看到它，转到源控制器，获取 YAML，并将其部署到集群。 Helm 控制器看到集群中出现了 CR HelmRelease，并转到 Source 控制器以获取所描述的 HELM 图表。 为了让源控制器向 HELM 控制器提供请求的图表，我们必须在 CR 集群中创建一个 HelmRepository。 Helm-controller 从 Source-controller 获取图表，创建版本并将其部署到集群。然后 Kubernetes 创建必要的 pod，进入 docker 注册表并下载相应的镜像。 因此，要推出应用程序的新版本，我们必须制作一个新映像、一个新的 HelmRelease 文件，可能还需要一个新的 HELM 图表。然后我们必须将它们放入适当的存储库中，并等待 Flux 控制器重复上述链中的工作。 并且，为了结束我们的工作，我们在某处放置了一个通知控制器，通知我们可能出了什么问题。 自定义通量资源 现在让我们讨论 Flux 操作的自定义资源。 第一个是 Git 存储库。在这里我们可以指定 Git 存储库的地址（第 14 行）及其查看的分支（第 10 行）。 因此，我们只下载一个分支，而不是整个存储库。但！由于我们是负责任的工程师并尝试遵守零信任概念，因此我们锁定对存储库的访问，使用 Kubernetes 集群中的密钥创建一个秘密并将其交给 Flux，以便它可以到达那里（第 12 行）。 接下来是定制化。在这里我想提请您注意这样一个事实：Flux 的 Kustomize 控制器和 Kubernetes 作者的 Kustomize 是两个不同的东西。我不知道为什么选择这样令人迷惑的命名，但重要的是不要混淆它们。 Kustomization 是一种将 YAML（任何）从 Git 存储库部署到集群的方法。这里我们必须指定我们放置它的源（第 12 行 - 上面描述的 CR GitRepository 的名称），我们从中获取 YAML 的目录（第 8 行），并且我们可以指定存放它们的目标命名空间（第 13 行）。 接下来是 Helm 版本。 在这里我们可以指定名称和图表版本（第 10,11 行）。您可以在此处指定变量值，以便 Helm 可以自定义不同环境的发布（第 15-19 行）。这是一项极其重要且必要的功能，因为您的环境可能存在很大差异。您还可以指定 Helm 图表的来源（第 12、13、14 行）。在本例中，它是 Helm 存储库。 但！由于我们仍然是负责任的工程师，因此我们还可以密切访问 Helm 存储库，并为 Flux 提供到达那里的秘密（第 7、8 行）。 GitOps 清单 那么，让我们做一个小清单来记录我们刚刚检查过的内容。要开始进行 GitOps，我们必须突然编写一堆脚本（我们确实记得不可变基础设施都是关于完全自动化的交付管道）。所以首先，我们必须创建： 用于构建镜像并将其推送到 Docker 注册表的脚本 基础设施 Git 存储库 CI 系统访问基础设施 GIT 存储库的帐户 用于生成并推送 HelmRelease 文件的脚本 头盔存储库 CI 系统访问 Helm 存储库的帐户 用于构建和发布 Helm 图表的脚本` 基础设施存储库的 Flux 帐户 Helm 图表存储库的 Flux 帐户 太棒了，现在您已经有了 GitOps 的清单。继续前行。 违反单一事实来源概念 让我们看看 Helm 版本总体上会带来什么。很明显，在这种特殊情况下，Git 不可能是唯一的事实来源。我们至少有 2 个资源，2 个 git 之外的工件，这个 Helm 版本依赖于它们： Helm 图表（第 8-14 行） Docker 镜像（第 19 行） 我们可以使事情变得更加复杂，并指定 Helm 图表版本的范围。 在这种情况下，Flux 将监视并设置在此范围内出现的新 Helm 图表。此外，我们拥有的源控制器可以使用 YAML 作为源，包括 S3 捆绑包。 从那里，我们可以保留 YAML 和 Helm 图表。 此外，我们还有镜像自动化控制器，可以关注 Docker 注册表中的新镜像并编辑基础设施存储库。 但我们不需要 HELM Chart 存储库操作或 Docker 注册表操作。我们希望尽可能成为 GitOps。因此，我们查看文档并更正从 GIT 存储库部署 Helm 图表的流程（我们选择应用程序存储库来存储它）。 这迫使我们为应用程序存储库创建另一个 CR GitRepository，一个供 Flux 访问它的帐户，并使用密钥创建一个秘密。 同时，我们并没有以任何方式解决对Docker镜像的复杂依赖问题。 小结论 我想今天就够了。在第二部分中，我将告诉你这个善良有什么问题。我将讨论： 多环境问题 值来自 秘密问题 CI Ops 与 GitOps 安全 回滚过程 多集群问题 谁真正需要 GitOps？ 我希望这篇文章对您有用！