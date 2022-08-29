Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    什么是潜在扩散模型？稳定扩散背后的架构经过@whatsai
    10,728 讀數

    什么是潜在扩散模型？稳定扩散背后的架构

    2022/08/29
    6m
    经过 @whatsai 10,728 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    最近所有超级强大的图像模型，如 DALLE、Imagen 或 Midjourney 有什么共同点？除了高昂的计算成本、巨大的训练时间和共享炒作之外，它们都基于相同的机制：扩散。 扩散模型最近在大多数图像任务中取得了最先进的结果，包括使用 DALLE 的文本到图像，但也有许多其他与图像生成相关的任务，如图像修复、样式转换或图像超分辨率。但它们是如何工作的？在视频中了解更多...

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 什么是潜在扩散模型？稳定扩散背后的架构
    #ai#artificial-intelligence#tech
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    react to story with heart
    Segment-AI

    15k+ Startups Scaled Their Data Infrastructure with Segment. Apply Now!

    相關故事

    Article Thumbnail
    芭比娃娃和区块链：共生之舞
    Published at Aug 24, 2023 by aghafasih #blockchain
    Article Thumbnail
    人工智能的批判性思维：你是朋友还是敌人？
    Published at Aug 26, 2023 by meadhbhh #ai
    Article Thumbnail
    谷歌、微软和亚马逊的 10 个失败的初创产品示例
    Published at Aug 24, 2023 by pauldhaliwal #failed-product-examples
    Article Thumbnail
    影子 IT 解释：综合指南 [含统计数据]
    Published at Aug 25, 2023 by uniqkey #cybersecurity
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa