什么是潜在扩散模型？稳定扩散背后的架构

太長; 讀書

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最近所有超级强大的图像模型，如 DALLE、Imagen 或 Midjourney 有什么共同点？除了高昂的计算成本、巨大的训练时间和共享炒作之外，它们都基于相同的机制：扩散。 扩散模型最近在大多数图像任务中取得了最先进的结果，包括使用 DALLE 的文本到图像，但也有许多其他与图像生成相关的任务，如图像修复、样式转换或图像超分辨率。但它们是如何工作的？在视频中了解更多...