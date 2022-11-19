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    什么是 InfiniteNature-Zero AI 模型？经过@whatsai
    1,389 讀數

    什么是 InfiniteNature-Zero AI 模型？

    2022/11/19
    5 分钟
    经过 @whatsai 1,389 讀數
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    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    您是否曾想过能够拍摄一张照片并神奇地潜入其中，仿佛它是通往另一个世界的大门？ 好吧，不管你有没有想过这个，有些人已经想到了，多亏了他们，人工智能现在可以实现了！这距离隐形传态和能够亲临现场仅一步之遥。也许有一天人工智能会帮助解决这个问题并解决实际问题！我只是在开玩笑，这真的很酷，我很高兴有人正在为此努力。 这是无限自然……零！之所以这样称呼它，是因为它是我之前介绍过的一篇名为 InfiniteNature 的论文的后续。有什么不同？质量！
    featured image - 什么是 InfiniteNature-Zero AI 模型？
    #artificial-intelligence#ai
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    关于 @whatsai
    LEARN MORE ABOUT @WHATSAI'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
    react to story with heart

    您是否曾想过能够拍摄一张照片并神奇地潜入其中，仿佛它是通往另一个世界的大门？

    好吧，不管你有没有想过这个，有些人已经想到了，多亏了他们，人工智能现在可以实现了！这距离隐形传态和能够亲临现场仅一步之遥。也许有一天人工智能会帮助解决这个问题并解决实际问题！我只是在开玩笑，这真的很酷，我很高兴有人正在为此努力。

    这是无限自然……零！之所以这样称呼它，是因为它是我之前介绍过的一篇名为 InfiniteNature 的论文的后续。有什么不同？质量！

    在视频中了解更多...

    参考

    ►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/infinitenature-zero/
    ►Li, Z.、Wang, Q.、Snavely, N. 和 Kanazawa, A.，2022 年。
    InfiniteNature-Zero：学习自然的永久视图生成
    来自单幅图像的场景。在欧洲计算机视觉会议上
    （第 515-534 页）。斯普林格，查姆， https://arxiv.org/abs/2207.11148
    ►代码及项目网址： https ://infinite-nature-zero.github.io/
    ►我的时事通讯（每周向您的电子邮件解释一个新的 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/

    视频成绩单

    0:00

    你有没有想过能够

    0:02

    拍张照片然后神奇地潜水

    0:04

    进入它就好像它是一扇门

    0:06

    另一个世界好吧你是否想过

    0:08

    关于这个或没有一些人做了和

    0:11

    多亏了他们，人工智能现在成为可能

    0:13

    这只是一步之遥

    0:16

    传送并能够在那里

    0:18

    物理上也许有一天人工智能会有所帮助

    0:21

    并解决一个实际问题

    0:23

    我只是在开玩笑，这真的很酷而且

    0:25

    我很高兴有人正在为此努力

    0:27

    这是无限的自然零它被称为

    0:31

    这样，因为它是

    0:33

    我之前报道过的论文叫做

    0:35

    无限的自然有什么区别

    0:37

    质量只看它这么多

    0:40

    只在一篇论文中做得更好，这太不可思议了

    0:43

    你真的可以感觉到你是

    0:45

    潜入画面，它只是

    0:47

    需要一张输入图片有多酷

    0:50

    唯一更酷的是如何

    0:53

    它有效让我们深入研究它但首先

    0:56

    请允许我占用你 10 秒的时间

    0:58

    这个视频的赞助商我自己是只有 10

    1:01

    秒我不认为我应该得到更多

    1:02

    与那些了不起的公司相比

    1:04

    如果你喜欢，通常会赞助我的作品

    1:06

    首先是视频，我认为你应该

    1:08

    订阅频道，但我也

    1:10

    我想你会喜欢我的两份时事通讯

    1:12

    我在那里分享日常研究论文和

    1:15

    新闻和我分享的每周新闻

    1:17

    这些视频非常有趣

    1:19

    与这些论文相关的讨论和

    1:21

    人工智能伦理你可能应该关注我

    1:24

    在 Twitter 上以及什么是 AI 如果你愿意

    1:26

    喜欢了解最新消息

    1:28

    该领域的论文即将到来

    1:30

    赶上 cvpr 截止日期

    1:32

    过去了，你不想错过

    1:34

    那些那么无限自然如何归零

    1:37

    一切从一张图片开始

    1:40

    你发送作为输入是的单个图像它

    1:43

    不需要一个或多个视频

    1:44

    观点或其他任何不同的地方

    1:47

    从他们以前的论文中我也

    1:49

    涵盖了他们需要视频帮助的地方

    1:51

    模型理解自然场景

    1:53

    在训练期间，这也是为什么他们

    1:55

    称这个模型为无限自然零

    1:58

    因为这里需要零个视频

    2:01

    他们的工作分为三种方法

    2:03

    在训练期间使用以获得

    2:05

    这些结果启动模型

    2:07

    随机采样两个虚拟相机

    2:10

    轨迹会告诉你在哪里

    2:12

    你也要去图片里为什么

    2:14

    因为力是必要的

    2:16

    生成一个新视图，告诉您去哪里

    2:19

    飞入图像生成第二个

    2:21

    想象这是你的实际轨迹

    2:24

    将参加第二个虚拟

    2:25

    在训练期间使用轨迹来

    2:28

    潜水并返回原始图像

    2:31

    教模型学习几何感知

    2:33

    视图生成期间的视图细化

    2:36

    在我们教它的时候以一种自我监督的方式

    2:39

    回到我们已经拥有的图像

    2:42

    在我们的训练数据集中，他们指的是

    2:44

    这种方法作为循环虚拟相机

    2:46

    轨迹作为起点和终点

    2:48

    视图与我们的输入图像相同

    2:51

    通过去一个虚拟的或假的来做到这一点

    2:54

    示例视点并返回

    2:56

    原来的观点后来只是为了教

    2:58

    模型的重建部分

    3:01

    视点使用一个采样

    3:03

    称为自动驾驶算法的算法

    3:05

    寻找天空而不是跳伞进入

    3:08

    没有人愿意的岩石或地面

    3:10

    这样做然后在训练期间我们使用

    3:13

    使用鉴别器的类似枪支的方法

    3:15

    衡量新观点的多少

    3:17

    生成的看起来像真实图像

    3:19

    用 L adversarial 或 ladv 表示

    3:23

    所以是的，枪还没有死，这是

    3:26

    它们非常酷的应用

    3:28

    在没有的情况下指导培训

    3:30

    任何地面屋顶，例如当你

    3:32

    在这种情况下没有无限图像

    3:34

    基本上他们使用另一种模型

    3:37

    在我们的训练中训练的判别器

    3:39

    可以查看图像是否看起来的数据集

    3:42

    成为它的一部分或不那么基于它

    3:44

    回答你可以提高一代

    3:46

    让它看起来像我们数据中的图像

    3:49

    看起来很逼真的场景

    3:52

    也衡量我们之间的差异

    3:53

    重新生成的初始图像和

    3:56

    原创一帮模特

    3:57

    迭代地更好地重建

    3:59

    在这里由 L Rick 代表

    4:03

    我们简单地重复这个过程多次

    4:05

    生成我们新颖的框架的时间和

    4:07

    创建这些类型的视频有一个

    4:10

    在得到那些之前要调整的最后一件事

    4:12

    他们看到了惊人的结果

    4:14

    接近天空，因为它是无限的

    4:17

    自然与地面的变化相比

    4:19

    太快无法解决他们使用的问题

    4:21

    另一个细分模型来找到

    4:24

    天空中自动生成

    4:26

    图像并使用智能修复它

    4:28

    生成之间的混合系统

    4:31

    天空和我们初始图像中的天空

    4:33

    以免变化太快

    4:35

    并且在训练之后不切实际

    4:38

    这两个步骤的过程和规模

    4:40

    精炼无限自然0让你

    4:42

    拥有稳定的远程轨迹

    4:44

    对于自然场景以及准确

    4:47

    生成高贵的观点是

    4:49

    几何连贯，瞧，这是

    4:52

    你如何拍照并潜入

    4:54

    就好像你是一只鸟，我邀请你

    4:56

    阅读他们的论文以获取更多详细信息

    4:58

    他们的方法和限制

    5:00

    特别是关于他们如何实现

    5:02

    以如此聪明的方式训练他们的模型

    5:05

    因为我省略了一些技术细节

    5:07

    通过以下方式使 Simplicity 成为可能

    5:09

    代码可用和链接的方式

    5:11

    下面如果你想试试让我

    5:13

    知道你是否这样做并把结果发给我

    5:15

    我很想看到他们谢谢你

    5:17

    看着，我希望你喜欢这个

    5:19

    视频我下周见

    5:21

    另一篇惊人的论文



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