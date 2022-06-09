去中心化金融是一个发达的金融生态系统，它提供传统的金融服务，无需管理/中央机构或中介机构。传统银行系统提供的几乎所有金融服务都可以在 DeFi 上使用。基于流动性池的 DEX 使用自动做市商（AMM）算法来确定代币的价格。 DeXes 旨在使用智能合约自动执行订单；这被称为 P2C（对等合约）协议。

去中心化金融——DeFi——是区块链技术新颖的金融用例之一。它是一个发达的金融生态系统，可在没有管理/中央机构或中介机构的情况下提供传统金融服务。

几乎所有由传统银行系统提供的金融服务（反映了集中式金融）都可以在 DeFi 上使用，并且可以在不停机的情况下进行安全的无缝交易。去中心化交易所——DEX——是允许在不受第三方干预的情况下交易或交换加密货币的平台。 DeFi 的特性和解决方案存在于 DEX 上，可以通过 Dapps 访问——去中心化应用程序。 DEX 有两种主要形式：





基于订单簿的 DEX 基于 订单簿的 DEX 是允许用户以他们喜欢或选择的价格买卖订单的 DEX。它可以是链上或链下订单簿，但后者是因为交易在配对和执行之前一直处于链外状态。 dYdX、Serum 和 DeversiFi 等著名的 DEX 使用此模型。

订单簿的 DEX 是允许用户以他们喜欢或选择的价格买卖订单的 DEX。它可以是链上或链下订单簿，但后者是因为交易在配对和执行之前一直处于链外状态。 dYdX、Serum 和 DeversiFi 等著名的 DEX 使用此模型。 基于流动性池的 DEX这些是使用自动做市商（AMM）算法来确定代币价格的 DEX。此类 DEX 旨在使用智能合约自动执行订单；这被称为 P2C（对等合约）协议。该 P2C 协议使用户能够直接与智能合约进行交易，该合约已经具有其预定义的资产价格。

但智能合约的流动性从何而来？

谁在资助这些 DEX？

不要再想了；所有这些的答案就是流动资金池。

什么是流动资金池？

就像听起来一样，流动性池是一种汇集或贡献的流动性资产。它代表了投资者（流动性提供者）存放的收集到的加密资产的集合或组合，并锁定在智能合约中，可作为流动性用于交换目的。













流动性池是使用 AMM 协议执行交易的 DEX 的核心。就像没有泵血的心脏，身体就毫无用处一样，没有池子，DEXes 也是无用的，因为它为交易所的功能提供了燃料。

但是 AMM 到底是什么？

自动做市商——AMMS——允许去中心化交易所用户直接使用智能合约。它允许用户通过发起 P2C 交易来创建市场。处理合约意味着用户以智能合约的挂钩价格进行加密代币的交换。 AMM 使用嵌入在其智能合约中的数学公式来确定资产的价格。使用的通用公式为：





在哪里：

x = 代币 A 的数量

y = 代币 B 的数量

k = 池的常数乘积



通常，一对资产通常被贡献到一个池中； LP提供的特定对用于促进交换。例如，ETH/USDT 的流动性池只会促进 ETH/USDT 的交易。





AMM 有两代，即：





第一代：恒函数做市商（CFMM），包括恒积做市商（CPMM）、恒和做市商（CSMM）和恒均值做市商（CMM）

第二代：包括混合自动做市商 (HAMM)、动态自动做市商 (DAMM)、主动式做市商 (PMM) 和虚拟自动做市商 (VAMM)。



上述每个做市商都是几个 DEXes 平台特有的，它们都有其局限性，尤其是第一代。第二代是对第一代的修改，以减轻第一代 AMM 遇到的限制。

恒定函数做市商的限制之一是无常损失。





那么，这个无常损失究竟是什么？

当您将代币存入流动资金池并且代币价格在一段时间后看跌或看涨导致损失时，由于这些事件而损失的资金称为无常损失。它是由于将您的代币存入 AMM 并在您的钱包中持有它之间随着时间的推移而产生的独特价值。当您存入资产的价值与您存入资产时发生变化时，就会发生这种情况。

无常损失是如何发生的

由于流动性池为 DEX 提供资金，因此无常损失仅适用于为流动性池做出贡献的 LP（流动性提供者）。当 LP 将代币 A 和 B 提交到流动资金池时，用户可以将代币 A 与代币 B 交换，反之亦然。





根据公式 x * y = k ，x表示代币 A 的数量，而y表示池中的代币 B 的数量。该公式旨在根据池中可用数量为两种代币创建一个价格范围。为了保持恒定k，当任一代币的供应增加时，池中对应代币的供应必须减少。





例如： 假设代币 A 是 ETH，代币 B 是 BUSD，拥有 50/50 ETH/BUSD 池。 如果用户用 ETH 兑换或购买 BUSD，池中 BUSD 的数量会减少，而 ETH 的数量会增加。反过来，这将使 BUSD 看涨而 ETH 变得看跌，因为 BUSD 的供应量下降了，而 ETH 的供应量增加了。此事件为套利者打开了套利窗口，他们可以从此类交易所购买更便宜的 ETH，并在另一个交易所平台上以更高的价格出售。





为此，如果提交看跌代币的 LP 决定从池中提取他们的部分，他们将因为他们的代币价值下降而感到亏损。这种损失称为无常或临时损失。这是暂时的，因为市场可以重新调整以使价值恢复到初始状态。但是 LP 应该退出而不等待重新平衡；那么，损失将是永久性的。





作为 LP，您提取相同数量的存入代币，但其相对于相应代币的价值会下降。





如果价值最终增加了怎么办？

在这种情况下，没有无常的损失。

如何计算无常损失

在我们计算任何 LP 的无常损失之前，我们必须首先确定 LP 的百分比份额。





想象一下 Bruno 有 7 ETH 并打算为 50/50 ETH/BUSD 池贡献流动性。他必须存入 7 ETH 和 13,020 BUSD——假设 1 ETH = 1,860 BUSD。 如果矿池的总资产价值为 159,960 BUSD（43 ETH 和 79,980 BUSD），他的百分比份额可以计算如下：





其中VoCA = 承诺资产的价值或价值

VoPA = 集合资产的价值或价值





因此，布鲁诺在池中的份额为 16.3%。这也意味着当布鲁诺想从汇集的流动性中提取他的资产时，流动性中的资产百分比将是他的百分比份额。





所以当 LP 将他们的资产存入一个池子时，他们将获得流动性池子的代币。这些代币基于 LP 在池中的份额，它们将用于随时提取他们在池中资产的份额或百分比。





当他们的存款价值与存款之前或存款时的价值相比下降时，有限合伙人很容易遭受无常损失。

那么我们如何计算无常损失呢？

使用上面布鲁诺的例子，当 1 ETH = 1,860 BUSD 在存款时，他存入 7 ETH 和 13,020 BUSD。假设 ETH 价格翻倍，其中 1 ETH = 3,720 BUSD。由于 AMM 模型使用公式调整池，因此常用的公式是常数乘积公式，如下所示：





使用 Bruno 的数字，43 ETH 和 79,980 BUSD 与上述常数乘积公式，我们有：





可以使用以下公式获得池中的 ETH 价格：





现在 ETH 价格翻了一番，达到 1 ETH = 3,720 BUSD，加密流动性和代币流动性可以使用以下公式计算：

使用 1 ETH = 3,720 BUSD 的新价格

上面的计算可以用常数乘积公式来验证：





现在我们已经有了 ETH/BUSD 新价格的等值值，如果布鲁诺希望从这个池中提取他的资产，他将用他的 LP 代币换取他在池中 16.3% 的份额。就更新后的金额而言，他的百分比份额将从池中的每个资产中提取，即





现在，提取的资产总和 = [(4.86489465 ETH * 3,720 BUSD) + 18,097.408 BUSD]

= 36,194.816 美元





假设 Bruno 没有参与这个流动资金池，他最初的 7 ETH 就可以为他赢得[7 ETH * 3720 BUSD] = 26,040 BUSD





除了他的13,020 BUSD，他的总资产价值39,060 BUSD，即

26,040 BUSD + 13,020 BUSD = 39,060 BUSD





由于 AMM 管理资产比率的方式而产生的这种差异被称为无常损失。从总结的例子来看，布鲁诺的损失是：





39,060 – 36,194.816 BUSD = 2,865.184 BUSD





也可以使用以下方法计算无常损失：





结论

无常损失是暂时的损失。如果 AMM 可以重新调整加密货币的波动性，使价值恢复到汇集期间的状态，则不会记录任何损失。但如果 LP 在如此萎缩的市场中撤出资产，损失将是永久性的。