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    什么是支持向量机？经过@berkhakbilen
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    什么是支持向量机？

    2022/10/10
    5m
    经过 @berkhakbilen 1,088 讀數
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    太長; 讀書

    支持向量机 (SVM) 是另一种简单的算法，其性能相对较好且计算成本较低。 SVM 可用于回归和分类问题，但它被广泛用于分类。最常用的三个核是：线性核、多项式核、径向基函数（RBF）和支持向量回归（SVR） SVR可以使用核函数处理高度非线性的数据。该函数隐式地将特征映射到更高的维度，这意味着更高的特征空间。

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