什么是开发者的终极搜索引擎 - You.com vs Google vs DDG

太長; 讀書

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作为开发人员，我们每天都依赖良好的搜索结果。轻松找到我们需要的东西可以对我们的生产力产生重大影响。一个名为 You.com 的新搜索引擎承诺提供许多专门针对开发人员的功能，旨在加快我们的工作流程。我想将它与 DuckDuckGo（一个流行且面向隐私的搜索引擎）和 Google 进行比较，这可能是大多数开发人员的默认设置。