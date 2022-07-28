对冲基金做空 Tether 的结局是什么

太長; 讀書

Company Mentioned Coins Mentioned

对冲基金一直在做空 Tether，并押注与美元挂钩的稳定币可能崩溃。如果 Tether 崩溃，它可能会对整个 Web 3 生态系统产生深远的影响。 Tether 是全球第 4 大加密货币和最大的稳定币，市值 200 亿。如果对冲基金在做空 Tether 方面是正确的，那么后果将是灾难性的。很难夸大 Tethers 崩溃的严重程度。这很可能意味着游戏结束了。