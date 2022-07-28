对冲基金做空 Tether 的结局是什么

上个月，对冲基金一直在做空 Tether，并押注与美元挂钩的稳定币可能崩溃。 卖空是指出售资产并期望其未来价值下跌的行为。当资产价值下降时，卖空者一般希望回购资产并从市场价格的差价中获利。 根据 Genesis 的机构销售主管 Leon Marshall 的说法，“传统对冲基金对 Tether 的兴趣已经真正飙升，他们正在研究 Tether 并希望做空它，” 如果 Tether 崩溃，它可能会对整个 Web 3 生态系统产生深远的影响。 这里有三个主要因素在起作用： 更广泛的经济看起来并不好。美国目前正经历近 40 年来的最高通胀水平，导致投资者回避加密货币等投机性资产。虽然尚未得到官方确认，但可以合理地说，我们目前正处于衰退之中，隧道尽头没有曙光。 长期以来，人们一直担心支持 Tether 稳定币的资产质量。 2019 年，投资者注意到 Tether 已取消其所有代币 100% 由美元支持的说法。 Tether 现在声称维持包括现金、银行存款、短期贷款、商品、债券和其他加密货币在内的储备。 监管压力进一步加剧了对 Tether 及其基础资产的担忧。该公司及其相关实体于 2021 年与纽约总检察长办公室达成了 1850 万美元的和解协议。该公司被指控对其美元储备进行公开失实陈述。尽管 Tether 承认没有任何不当行为，但大规模和解对投资者的信心来说并不是一个好兆头。 Tether 的首席技术官 Paolo Ardoino 在 Twitter 上解决了对稳定币稳定性的担忧。他认为，竞争对手正在使用协调的巨魔活动来传播 FUD——恐惧、不确定性和怀疑，其目的是破坏 Tether 的声誉并引发另一场类似于我们在 Terra-Luna 崩溃时看到的黑天鹅事件。 值得考虑的是，如果 Tether 崩溃，其影响将远远超过我们在 Terra-Luna 上看到的影响。 Tether 是全球第 4 大加密货币和最大的稳定币，市值达 200 亿。作为唯一仍然与美元挂钩的知名稳定币，Tether 本质上是整个加密生态系统的命脉。如果对冲基金在做空 Tether 方面是正确的，那么后果将是灾难性的。很难夸大 Tethers 崩溃的严重程度。这很可能意味着游戏终于结束了。 感谢您的阅读。 在 Twitter 上查看我未经过滤的想法： 在 LinkedIn 上关注我的职业生涯： https://www.linkedin.com/in/wasifmrahman/ 我对 Medium 的其他淋浴想法： https://medium.com/@wasifmrahman 也在 发布 这里