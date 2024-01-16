Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    什么可以阻止 23andMe 黑客攻击？经过@hillpot

    什么可以阻止 23andMe 黑客攻击？

    2024/01/16 新歷史
    8m
    经过 @hillpot
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    2023 年 10 月，23andMe 宣布发生数据泄露事件，涉及数百万用户的个人、基因和种族数据被盗，这些数据随后在暗网上出售。黑客采用“凭证填充”，使用从其他网站窃取的用户名/密码组合，利用用户重复使用密码的常见做法。这种方法甚至会暴露具有强密码的帐户，因为 23andMe 的“DNA亲戚”功能可以互连用户数据。该事件凸显了单纯依靠用户来保证密码安全的不足，强调网站需要加强访问控制措施。 讨论了传统密码安全的替代方案，包括密码管理器、多重身份验证 (MFA)、YubiKey 等物理安全密钥、Cisco Duo 等全面安全解决方案、Google Authenticator 等身份验证器应用程序以及 Invysta 等创新技术，Invysta 将登录设备变成物理安全密钥。每个选项都有其自己的优点、挑战和弱点。该文章强调了数字安全不断发展的本质，特别是随着 DNA 信息等个人数据和敏感数据在网上越来越多地可用，敦促采用先进的网络安全措施来防止此类泄露。
    featured image - 什么可以阻止 23andMe 黑客攻击？
    cybersecurity #cybersecurity #access-control
    Jeremy Hillpot HackerNoon profile picture

    @hillpot

    Jeremy Hillpot

    Jeremy Hillpot offers a unique perspective on the latest trends on blockchain, data, cryptocurrency, and agrotechnology.

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    Sui 的 TVL 突破 3 亿美元，超过比特币并加入 DeFi 协议的高层
    Published at Jan 16, 2024 by chainwire #web3
    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    L O A D I N G
    . . . comments & more!