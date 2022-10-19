人类可以作为星际物种生存吗？

人类没有办法真正建造另一个类似地球的宜居星球，所以如果气候变化、核战争或其他一些灾难确实影响我们的环境，以至于它变得不适合居住，我们都需要有一个替代的地方来生活和生存。 这就是成为星际物种的想法变得有价值的地方。当然，如果没有技术，这是不可能的。因此，重要的是要了解我们今天所处的位置——我们已经拥有什么技术，以及我们仍然需要什么才能有机会在另一个不能为我们提供与地球相同保护的星球上生存。 首先，重要的是要承认自 1903 年在北卡罗来纳州海滩开始航空旅行以来，航空旅行已经走过了漫长的道路。人类于 1961 年首次冒险进入太空，当时苏联宇航员尤里·加加林 (Yuri Gagarin) 绕地球运行，然后仅仅八年后，1969年，宇航员尼尔·阿姆斯特朗成为第一个踏上月球的人。 现在，将近 120 年后，我们有机器在火星表面漫游，了解这个星球，以确定未来人类居住在那里的可能性。 很明显，我们拥有将机器发送到其他星球并进行广泛实验的技术。但是我们是否拥有登陆火星并在那里维持生命的技术，也许是无限期的？ 让我们假设我们已经解决了在太空中飞行 3900 万英里的问题，历时 9 个月，只是为了到达火星，因为它的轨道离地球最近（称为火星接近）并安全降落在表面上。 由于火星大气中 96% 是二氧化碳，因此第一个挑战是确保安全和持久的氧气供应，如果没有氧气，我们将在大约 15 秒内死亡，因为我们要么冻结，要么窒息；我们的血液沸腾，我们的肺破裂。 所以氧气是我们的第一需求。 美国宇航局的毅力号火星探测器继续坚持探索这颗红色星球，船上有一个午餐盒大小的仪器，名为 MOXIE，它已成功将二氧化碳转化为氧气。科学家们认为，更大版本的 MOXIE 可用于产生足够人类在地球上生存的氧气。 第二个挑战是确保持久的供水。火星有两个由水冰云、二氧化碳冰云和固态水冰组成的极地冰盖。水也作为永久冻土存在于地球中高纬度地区的地球土壤中。有时火星会下雪，但火星上的微小雪花是由二氧化碳而不是水制成的。 NASA 正在开发一种名为 （风化层先进表面系统操作机器人）的挖掘机设备，旨在从火星行星土壤中开采水、燃料和冰。然后将使用抽水机加热土壤并捕获蒸发的水，然后可以将其冷凝并储存以备将来使用。 RASSOR 食物是第三个挑战。宇航员能带多少东西去火星是有限的。显而易见的答案是在技术的帮助下找到在火星上种植植物的解决方案。 在 2019 年发表了一篇文章，详细介绍了一些挑战，包括可以实际使用多少土地。 “......当你想到土地时，你实际上是在谈论建造一个封闭的结构。你必须给它加压，你必须加热它，你必须点燃它来保护它免受火星环境的影响。几乎没有气氛。非常冷。因此，土地被证明是最重要的驱动力。种植粮食的土地越多，建筑越多，电力就越多，等等。” 史密森尼杂志 这篇文章的作者指出，火星上的人类可能需要以实验室培育的肉类、昆虫蛋白制成的产品和火星上种植的蔬菜为生。这将我们引向第四个挑战。如果没有磁场，火星就会受到辐射的轰炸，这对人类来说非常危险。如果我们不能保护自己免受致命辐射的伤害，那么前往火星和靠食物和水生存的所有技术方面都是无关紧要的。银河宇宙射线会破坏 DNA 并增加我们患癌症的风险。因此，如果没有像地球上那样的保护性磁屏蔽和厚厚的大气层，我们就是火星上的死肉。 美国宇航局的好奇号火星车 ，搭载了一种名为辐射评估探测器 (RAD) 的仪器。其目的是了解地球上的辐射，并让科学家为未来的人类访问和居住做好准备。 RAD 帮助科学家确定有办法降低辐射暴露的风险。目前的中心思想是在地下挖 15-20 英尺并在那里建造避难所。 于 2012 年登陆火星 这些避难所将保护居民免受极端辐射以及渗透火星的极端寒冷。平均温度为 -81 F，但可能低至 -220 F。无论他们大部分时间和睡眠在哪里度过，火星上的居民都需要至少偶尔冒险出去，因此对防辐射宇航服和背心的需求至关重要. 当然还有更多的挑战存在，需要多层次的应急措施来应对紧急情况，但大多数人似乎都同意挑战是可以克服的，火星是可居住的。 总有一天，那一天会到来，人类将成为一个星际物种。著名科幻作家儒勒·凡尔纳 (Jules Verne) 和 HG 威尔斯 (HG Wells) 等人都会为此感到自豪。 下一次火星近距离接近将于 2022 年 12 月 8 日进行。抬头看看天空。它很可能是您曾孙的未来之家。