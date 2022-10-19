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    人类可以作为星际物种生存吗？经过@allan-grain
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    人类可以作为星际物种生存吗？

    2022/10/19
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    经过 @allan-grain 440 讀數
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    太長; 讀書

    1961 年，当苏联宇航员尤里·加加林绕地球运行时，人类首次进入太空。 1969 年，宇航员尼尔·阿姆斯特朗成为第一个踏上月球的人。我们有机器在火星表面漫游，了解这颗行星，以便将来可能有人类存在。但是我们是否拥有登陆火星并在那里维持生命的技术，也许是无限期的？我们需要借助技术找到在火星上种植植物的解决方案。
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    #space#humanity#space-exploration
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