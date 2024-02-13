人工智能能否引领我们进入高质量新闻时代？

我是一名专业记者，在科技领域工作了几十年。自从社交媒体蓬勃发展以来，新闻业经历了一段艰难的时期，因为出现了如此多的声音，刺耳的声音震耳欲聋。





人工智能生成的内容会增加更多的信息垃圾。但令人惊讶的是，我认为人工智能将让我们回归新闻质量，既作为风险因素，又作为推动因素。上周的另外两篇文章让我思考了这个问题。 Semafor 的第一个介绍了他们的新产品： Semafor 的信号。 Signals 使用 Microsoft 和 OpenAI 工具提供有关全球新闻的多样化见解，以适应数字化转变和人工智能挑战。 Semafor 的技术编辑 Reed Albergotti 写道：





“这是正在发生的转变的一个很好的例子。社交媒体的出现削弱了媒体组织的力量。另一方面，人工智能是一种强化技术。社交媒体让一些记者成为明星，并帮助增加了几乎所有主要出版物的流量。但在社交媒体的推动下，有针对性的广告业务从高质量出版物中吸走了资金，而流量只是一个空头支票。当人们想到人工智能和新闻时，首先想到的是记者被机器人取代。虽然 CNET 和体育画报等少数媒体试图尝试这一点，但这些例子只是反常现象。人工智能生成的内容或多或少是垃圾邮件，它并不能取代新闻业。它促使消费者转向值得信赖的出版商。”





我完全同意这一点；在人工智能时代，没有什么比拥有你信任的声音/媒体更重要的了。职业记者来了。负责任的记者。这个人是谁？这是一个棘手的问题，因为在人工智能的背景下“负责任”变成了一个笑话。在人工智能时代，什么是负责任的新闻业这个问题有了新的维度。例如，上周推出了Goody-2 ，这是一个聊天机器人，旨在通过提供模糊的响应和“负责任”来避免错误信息。





人工智能可能很危险，例如可用于音频劫持，但就新闻业而言，它提供了一系列令人惊叹的工具，可以显着增强报告、编辑和内容分发。例如，英国Full Fact等自动事实核查平台利用人工智能快速验证公共话语中的主张，提高新闻报道的准确性和可靠性。人工智能也彻底改变了数据新闻业， Datawrapper等工具使记者无需具备丰富的编码知识即可创建交互式图表和可视化。此外，《纽约时报》的个性化文章推荐实验展示了人工智能如何根据个人读者的兴趣策划内容，从而有可能提高参与度和订阅率。





上周，平台游戏还思考了网络和新闻业的未来。





“就记者在未来网络中发挥的作用而言，他们必须自己创造一个角色。使用 Arc Search、Perplexity 或 Poe，很明显没有平台可以拯救新闻业。而且越来越多的平台似乎有意消灭它。 ”





在这里我再次同意：没有人会来拯救新闻业，但有了人工智能——作为风险和推动者——新闻业最终可以回归其本质。回顾新闻业经历数字和人工智能革命的历程，我们可以清楚地看到，尽管挑战比比皆是，但新闻业作为民主支柱的本质仍然完好无损。深思熟虑地拥抱人工智能可以让新闻业回归其核心使命：提供信息、教育并让权力承担责任——从而确保新闻业在日益复杂的世界中作为值得信赖的指南继续蓬勃发展。

来自通常嫌疑人的新闻 ©

维苏威火山和庞贝古城

三名学生利用人工智能阅读了公元 79 年埋藏在庞贝古城的 2000 多个希腊字母，并赢得了 70 万美元。

罗布乐思

该游戏公司推出了16 种语言的人工智能实时聊天翻译。

萨姆·奥特曼

Sam Altman 寻求5-7 万亿美元用于全球 AI 芯片生产扩张。 （好多啊…）。加里·马库斯 (Gary Marcus) 提供了世界应该拒绝的7 个理由（其实没那么多……）

同时开放AI

OpenAI 年收入达到20 亿美元，成为增长最快的科技公司之一。

OpenAI 正在开发两个人工智能代理来自动执行不同的任务。

微软

英伟达

英伟达希望开始为人工智能公司生产个性化芯片

谷歌

Google 将 Bard更名为 Gemini。阅读 Ethan Mollick 的文章，了解混合的优点和缺点。

一些

Nvidia、OpenAI、微软和其他近 200 家公司加入了美国人工智能安全研究所联盟 (AISIC)，以支持生成式人工智能的安全开发和部署。

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