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    人工智能个人助理的兴起及其后果经过@adrien-book
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    人工智能个人助理的兴起及其后果

    2023/11/14
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    经过 @adrien-book 1,641 讀數
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    太長; 讀書

    ChatGPT 是一个聊天机器人，可以在其现有“知识”之上使用自定义（私人）数据构建，GPT 可以进行调整以具有特定的目标或个性。 “代理”（应该这样称呼）可以在没有任何编码知识的情况下仅使用自然语言来创建/配置。
    featured image - 人工智能个人助理的兴起及其后果
    machine-learning #ai #artificial-intelligence #tech
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    @adrien-book

    Adrien Book

    Strategy Consultant | Tech writer | AI writer of the Year | Somewhat French

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