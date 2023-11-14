人工智能个人助理的兴起及其后果

在上周的 DevDay 期间， 在首席执行官 Sam Altman 的指导下发布了一系列更新。该公司推出了“GPT-4 Turbo”，提高了外部开发商的负担能力。此升级版本扩展了 ChatGPT 的知识库，包含截至 2023 年 4 月的信息，超过了之前 2021 年 9 月的限制。同时，该公司采取了一项奇怪的战略举措，愿意承担客户因版权侵权诉讼而产生的法律费用（接受挑战） 。 OpenAI 然而，最重要的公告是 Altman 所谓的“GPT”（又名生成式预训练变形金刚；他不擅长品牌推广）即将推出。本质上，GPT 是自定义聊天机器人，可以在现有“知识”之上使用自定义（私有）数据构建，并且可以对其进行调整以具有特定的目标或个性。 ChatGPT 应用程序中已可测试的用例之一是“游戏时间：我可以向任何年龄段的玩家快速解释棋盘游戏或纸牌游戏。让游戏开始！”另一个是：“谈判者：我会帮助你为自己辩护并获得更好的结果。成为一名出色的谈判者”。当然，我最喜欢的是：“Genz 4 meme：我帮助你理解行话和最新的 meme。” 无需任何编码知识，仅使用自然语言即可创建/配置人工智能“代理”（应如此称呼）。您可以简单地给它一个名称和描述，然后定义它应该做什么、应该如何表现以及应该避免做什么。然后，您可以上传文件以提高其对给定特定任务的熟练程度。在演示中，奥特曼制作了一位“创业导师”，根据他过去的演讲向创始人提供建议。 我们基本上正在见证 的第二波浪潮。第一波产品化和民主化的大型语言模型；我们现在正在针对个人进行个性化定制。同样的事情也发生在互联网和社交媒体上（从2007年开放的Facebook到2023年个性化的TikTok）……但花了15年，没有一年！ 人工智能战争 当我们迈向个性化人工智能助理世界时，有四件事引人注目。 GPT 将取代数百万个工作岗位。 自ChatGPT一年前问世以来，私人人工智能助理是许多公司一直渴望的东西。他们拥有员工手册、福利信息和客户服务手册等数据……他们希望通过聊天机器人可以搜索和访问这些数据，而无需编码或向公众提供数据。现在这是可能的。 我们别自欺欺人了。这将取代数以百万计的工作岗位，因为五个人做的事情现在可以由两个人完成。客户服务即将遭到削弱。然后HR来了。会计也一样。在各个组织和世界各地，“支持”职能将减少一半，甚至更多。在上周宣布之前，公司已经在研究这个问题。这项工作现在已经加速了十倍。管理这些变化应该是政府的首要任务。 新的经济将会出现。 Altman 鲜为人知的声明之一是 GPT 可以共享，并且在不久的将来可以商业化/货币化。从本质上讲，这将创建一个新的应用程序商店，这是 21 世纪最伟大的发明之一。 由于 ChatGPT 在设计上是开放的，因此了解客户的价值所在将是一件很有趣的事情。它会在自定义数据中吗？在赋予的个性中？如果是前者，内容最多的公司将拥有最大的权力。那时不会有太大改变，反垄断监管机构应该更仔细地审视这些工具（因为我们正在重建上一个计算时代的平台）。 也有可能产生净积极影响。例如，这对于医疗保健来说是一个巨大的机会。如果一个非政府组织根据在线提供的大量医疗数据、数以百万计的诊断和图像来训练算法……我们就可以让所有人都能以今天的一小部分价格获得医疗服务。天哪，它甚至可以免费提供给一些最需要它的人。我已经写过有关人工智能民主化力量的文章；我们正在接近这一现实。我们只需要愿意让它发生。 人类的互动将会改变。 当我开始使用新的 GPT 界面时，我想到的第一个用例就是向 ，看看是否可以自动化一些简单的日常对话。 人工智能提供我与妻子的所有对话 我不会是唯一一个有类似想法的人。一旦这些工具传播开来，我们如何知道在线互动是否真实？我们需要多久才能向人工智能提供已故者的数据（文本、电子邮件、录音……等），将其转化为真实事物的明喻？我们可以与某人交谈来应对吗？没多久。事实上，它已经存在……而且变得更容易做到。 奥特曼在上周的主题演讲中确实说过：“我们都将根据需要拥有超能力。”当我们重新创造一个能够让我们永生的神时，我们应该确保我们在这个过程中不会失去一点人性。 危险的人工智能用例可能会出现。 我们正在迅速迈向这样一个现实：人工智能代理不仅可以谈论事物，还可以根据特定指令及其给定的“角色”采取行动。当我们个性化我们的人工智能代理/助手时，我们无疑希望他们代表我们采取行动（这是我在四月份预测的）。如果未定义完成操作的路径，AI 代理将制定自己的路径。 如果我们不小心，这可能会导致不必要的外部效应。假设您想在一家高档餐厅预订一张桌子。你向你的 解释说这对你来说非常重要。然后人工智能打电话给工作人员并威胁他们。或者雇佣某人来做这件事。或者它在情感上操纵员工，它在网上找到了他们的信息。这些工具在很大程度上是“黑匣子”，重要的是要设置正确的护栏以确保这种情况不会发生。 人工智能助理 重要的是不要过分强调本周发生的变化的重要性。 GPT 仍然主要由“通常的”chatGPT 构成，并带有少量的个性化内容。您可以执行上面突出显示的大部分操作……但您必须输入多个提示。总而言之，这只是一条捷径。不是一个飞跃。目前。 我们正在见证一家具有世代意义的公司的形成。如今，OpenAI 的推出非常谨慎且缓慢。但我们需要仔细观察它们：在过去的几个世纪里，很少看到一家公司变得无所不能……并利用这种力量来做善事。 人工智能个人助理的黎明 祝你好运。 还发表了 这里 。