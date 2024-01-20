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    人工智能法规怎么了？经过@horosin

    人工智能法规怎么了？

    2024/01/20 新歷史
    8m
    经过 @horosin
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    太長; 讀書

    在雅盖隆大学的国家外交周上分享我的见解时，我发现外交官对人工智能法规非常感兴趣。我们讨论了公共外交、网络安全和人工智能对商业的影响等话题。反思人工智能的演变、美国、中国和欧盟的监管模式，以及我经营初创公司的经验，很明显，挖掘人工智能的潜力需要明智的策略。在波兰，对人工智能规则的态度有些被动，但机会是存在的。为了最大限度地发挥人工智能的优势，获得资金、随时了解情况以及在个性化和自动化之间找到适当的平衡至关重要。总而言之，就人工智能做出明智的决策是实现平衡和充满希望的未来的关键。
    featured image - 人工智能法规怎么了？
    tech-stories #global-ai-regulations
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    Karol Horosin

    Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Join free newsletter: horosin.com/newsletter

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