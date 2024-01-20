人工智能法规怎么了？

上个月，我是雅盖隆大学国家外交周的特邀演讲者。 事实证明，外交界确实在关注人工智能的监管、发展和道德话题。 我们讨论的话题包括公共外交、网络安全和商业发展中的人工智能。与一些国际政治爱好者分享我的技术想法很酷。 我们还试图涵盖人工智能解决方案未来可能带来的机遇和挑战。我准备了我们讨论的主要问题的一个小摘要。我学到了很多关于外交世界的知识，和我一起深入研究一下吧。 什么是人工智能？为什么要炒作？ 为什么现在这么多人谈论人工智能？重要时刻发生在 2022 年秋季，ChatGPT 发布了。人们开始更多地关注人工智能，但这项技术已经存在几年了。缺少的是合适的云基础设施和服务器，以及可供销售的良好商业产品。 人工智能（AI）通常分为两种类型：狭义人工智能和通用人工智能。当今市场盛行的狭义人工智能在语言翻译或图像识别等特定任务方面表现出色，但缺乏超出其编程范围的操作能力。另一方面，通用人工智能（或通用人工智能，AGI）是一个尚未实现的理论概念，它渴望模仿人类智能，展示跨广泛领域的适应性和学习能力。 AGI 的发展具有重大的社会、道德和监管影响，促使全球讨论如何管理其潜在影响，包括隐私、安全和道德考虑问题。也就是说，在有人真正开发出通用人工智能系统之前，这个话题纯粹是学术性的。 目前在人工智能领域，两种主要的神经网络类型是变压器和扩散器。 Transformer 擅长处理和理解文本，显着增强计算机处理书面信息的方式。与此同时，扩散器通过逐步完善初始概念，创造性地生成新内容，例如图像或音乐。值得注意的是，仅靠这些技术不太可能导致通用人工智能的诞生。实现通用人工智能可能需要超越当前架构的进步。 人工智能将彻底改变哪些生活领域？ 我认为人工智能相关技术已经在我们的行业取得了突破，就像电力改变了我们生活的方方面面一样。人工智能有可能给我们的个人生活、商业、医疗保健甚至军事行动带来重大改变。 然而，人工智能发展的规模和速度引发了人们对其潜在危害的担忧，如果监管不当。人工智能已经彻底改变了细致且重复的任务，并且比人类更好地执行这些任务。我认为它不是一种威胁，而是对提高效率和生产力有用的。 我们的文明即将发生重大变革，我们无法准确预测它对我们生活的影响程度。随着人工智能的不断发展，我们正在进入一个变革的时代，我很好奇它会带来什么。 有人说当前的文本人工智能输出充其量只是平庸。我认为，随心所欲地大规模应用不起眼的技能可以改变世界。 监管模型和人工智能超级大国 尽管人工智能工具已经对人们的生活产生了积极影响，但它们仍被滥用于其他错误信息和垃圾邮件。也存在隐私问题。这促使某些监管机构采取行动并开始提出有针对性的法律。更重要的是，以前的数据保护法仍然适用并影响人工智能模型。 如果我们想区分人工智能的发展方式以及对人工智能监管的态度，我们可以提到三种模式：美国、中国和欧盟。 美国人 目前，美国在人工智能市场处于领先地位。美国的观点侧重于通过针对初创企业和企业的自由市场政策实现科技行业的繁荣。人们还倾向于尽量减少政府影响力。 然而，随着 Chat GPT 的推出，人们的态度发生了转变。现在美国正试图避免在几家大型人工智能公司中整合过多的权力。 尽管存在这些担忧，人们仍然对技术持乐观态度，认为公司会自我监管（这可能有点牵强）。刚刚，包括人工智能使用指南在内的新《人工智能权利法案》已经出台，被视为迈向适当人工智能监管体系的第一步。 中国人 中国的下一代计划旨在将国家定位为全球人工智能领导者，超越美国。首要目标是发展。起初并没有相关法规，允许公司在提供资金和准入的情况下自由地推行自己的举措。 人们的担忧始于生成式人工智能的快速发展。政府担心人工智能可能会产生超出审查范围的内容。 现在正在进行监管实验，以仍然支持业务发展，同时确保进展符合共产党的愿景。 欧洲联盟 在欧盟，我们现在正在敲定《人工智能法案》——包括以人类为中心的人工智能愿景，重点关注公民法律和道德。一个关键的困境是如何取得平衡。如何保持初创公司的创新，确保技术独立性，同时确保公民及其权利的安全。 除了上述模式之外，当然还有其他国家/组织试图在内部制定独立的法律。 以以色列为例，他们的国防部长宣布了计划使以色列成为人工智能超级大国，重点关注军事应用。他们为人工智能开发投入了创纪录的高预算，重点关注有关国防需求的法律和研究。 或者最近法国、德国和意大利就欧洲公司的统一人工智能监管框架达成一致。他们不希望立即对企业实施制裁，而是将重点放在激励措施上，然后在必要时对严重违规行为进行处罚。 不久前，我们还看到意大利因缺乏处理个人数据处理的适当流程以及缺乏年龄限制而封杀 ChatGPT。 有多种解决方案正在讨论和实施。有些人试图规范尚不存在的事物（AGI）。一些人建议施加一些限制，通过提高人工智能系统的运行成本，似乎有利于更大的参与者。 我以中等兴趣关注这个空间，因为它可能会影响我。也就是说，即使监管会损害创新，花时间在实际技术上而不是随之而来的举措上仍然更有趣。 我在经营自己的人工智能初创公司时遇到了哪些监管问题？ 机器学习模型的开发取决于训练数据。当公司谈论业务时，很多时间都花在讨论如何保证数据安全并合法移交数据。 据我所知，中国在数据安全方面的态度很强硬。一切都必须得到当局的批准，而且规则很严格。正因为如此，许多公司不想在那里开展业务（也是政治原因）。 欧盟的目标是将其用户数据保留在其境内。法规规定，只有欧盟公司和欧盟公民才能处理。客观来看，这与中国的强制执行非常相似。 银行和金融机构有最严格的规则。在我为人工智能项目进行的许多销售对话中，当公司表示他们无法使数据匿名或没有足够好的政策来安全地共享用户数据时，事情就会停止。 但这种情况也为本地运行的产品创造了一个利基市场。我们可以拥有一个可以在客户的数据中心运行的人工智能产品，这开辟了很多可能性。这是我选择 Sentimatic 的路线。 波兰的人工智能发展 我提出了我当地的观点以及我在辩论中听到的各种意见。 当谈到欧盟法律时，波兰在建立过程中发挥了作用，但仅仅因为我们是成员国，所以我们有点“被迫”这样做。例如，最近欧盟人工智能法案的参与就有点令人失望——我国只有12人参与，其中一半来自私营公司，其余人与数字化部直接相关。 波兰公民和公司对人工智能法规并没有表现出浓厚的兴趣。我们目前的态度是，我们更多地处于接受端，而不是积极贡献。此外，波兰没有足够强大的人工智能初创公司。我们有落后于其他欧洲国家的危险。 更光明的一面是，像 Eleven Labs 这样的一些人工智能初创公司表现不错。我们做了很多人工智能研究，但将其转化为商业产品是一个挑战。 PARP（政府机构）等地方有资金可用于人工智能项目，但所需的文书工作量很大，因此您必须考虑是否愿意承担大量官僚风险。 我认为，尽管到目前为止我们（如波兰工程师）主要为西欧和美国公司工作，但我们学到了很多东西。带着一点乐观的态度，我们可以利用这些经验和资金来弄清楚如何构建我们的人工智能场景。当然，我很好奇接下来会发生什么。并乐于做出贡献。 为了从人工智能开发中获得最大收益，你应该做什么？ 随着人工智能的快速发展，人们很容易错过即将到来的各种机会。我认为在这场辩论的背景下，为了充分利用这一技术突破，以下是有用的想法： 确保资金： 探索私人和政府举措来资助您的人工智能项目。 请注意获得资金的后果。作为专家，您也可以引导一个小型产品。 意识到： 随时了解新的人工智能解决方案，但避免被炒作所淹没。 密切关注可能影响您的权利和业务的政府法规。 寻找工作机会： 寻找人工智能行业的新兴角色并找到自己的定位。 使用人工智能工具来简化任务，因为公司仍在尝试集成人工智能。 对隐私的思考： 通过在 AI 聊天应用程序中应用隐私设置来保护您的数据。为避免将您的数据用于培训而付费。 平衡个性化和自动化： 使用人工智能进行内容创建，但不是直接的方式。得到启发。受到批评。始终增加价值。 始终检查人工智能生成内容的质量和相关性。 谨慎对待人工智能工具，它们会以惊人的自信犯错误。 结论 人工智能的发展是不可避免的。最好做好准备，而不是回避这个话题或用新技术可能的危险来威胁社会。这场技术革命可能与其他革命不同，但自人类诞生以来，恐惧散布者就一直存在于我们之中。当然，监管是必要的，我们需要保护社会免受人工智能驱动的崩溃，但决策应该基于证据，而不是恐惧驱动。 从我个人的角度来看，我希望看到波兰在制定人工智能法律方面变得更加积极，并且我正在密切关注任何可能影响我个人和职业的新法规。 我认为我们现在能做的最好的事情就是教育自己并努力从整件事中获得最大的收益。让一些机会从我们身边溜走而不利用人工智能所提供的全部潜力（生成性）是愚蠢的。 你的想法？是更担心还是更兴奋？监管：废话还是必要性？ 通过在左侧填写您的电子邮件地址来订阅我的个人资料，并及时了解我的文章！ 不要忘记在 Twitter 上关注我 并订阅我的博客 以获取更多提示和见解！ @horosin_ 时事通讯 如果您没有 Twitter，也可以在 上关注我。 LinkedIn 也发布 。 在这里