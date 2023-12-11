人工智能比你想象的更昂贵

在过去十年里风靡一时，但在过去一两年里，围绕人工智能的炒作已经发展到了难以想象的水平。 人工智能和机器学习 虽然人工智能能够执行各种任务，例如识别和跟踪照片和视频中的对象、生成类似人类的文本、提取信息并从大量数据中进行推断等等，但它并不是适用于所有人的灵丹妙药。病痛。人工智能系统虽然广泛使用，但可能仍然不太适合解决特定问题。 公司拒绝人工智能的主要原因之一是成本。 人工系统似乎无处不在，从而让人感觉它们的创建很容易且负担得起，但这远非事实。 即使是最简单的人工智能驱动的系统应用程序也需要大量的时间和金钱投入，而且人工系统到底有多少承诺并不总是显而易见的。 在这篇文章中，我的目标是帮助企业更准确地评估人工智能开发的成本，以及评估人工智能从长远来看是否真的能省钱。 人工智能开发的成本 关于人工智能的主要误解之一是，由于它的流行，它是负担得起的并且很容易获得。人工智能软件尽管广泛应用于许多业务运营中，但开发起来很复杂，需要大量时间和金钱。 事先尽可能准确地计算人工智能开发的成本至关重要，以避免浪费时间寻找人工智能开发团队，并避免在项目总成本不符合您的预算时感到失望。 计算开发项目并不是评估人工智能开发成本过程中的主要步骤。在我看来，计算您现在希望使用体力劳动实现自动化的任务需要多少钱，这一点要重要得多。 从表面上看，自动化某项任务似乎是最明智的方法，但实际上， 实施人工智能系统来取代人类劳动力往往成本太高，而且与人类劳动力相比效率也不高。 计算当前成本 在寻找人工智能开发人员之前，您必须了解您的业务流程，并清楚地了解完成您希望通过人工智能实现自动化的任务需要多少成本。 例如，一个复杂的人工智能监控系统，可以统计一天中有多少顾客光顾一家商店，表面上看似乎是一个好主意：计数过程是自动的，人工智能不仅可以统计商店里的人数，还可以跟踪他们的人数。购买或一般行为。受人工智能炒作的影响，企业主可能会考虑开发这样的系统来深入了解其业务运营。 然而，开发用于对象检测的实时视频处理人工智能的成本可能比雇佣一名额外的员工（以更少的钱完成相同的任务）要昂贵得多，特别是如果您的企业规模较小。 另一方面，某些任务可能需要更多的人力。例如，一家处理大量文书工作的公司可能会发现自己有 50 多名员工每天对数百份纸质文档进行分类，查找相关信息，然后手动将其输入系统。 从长远来看，50 多名员工的劳动力成本远远高于开发用于自动文档处理的人工智能 OCR 系统的成本。即使考虑到系统开发的前期成本，人工智能解决方案对于企业来说仍然是更明智的选择。 这一步看似显而易见，但许多企业主似乎完全跳过了这一步，被人工智能的炒作所迷惑。人工智能仍然是一项复杂的技术，开发成本相当高，需要大量数据、大量测试和大量时间。虽然人工智能在完成某些任务方面优于人类，并且似乎是某些业务场景的理想选择，但即使从长远来看，它也可能在经济上没有意义。 计算某项任务所需的劳动力成本是为企业开发任何人工智能项目的第一步。 估计项目范围 一些人工智能系统比其他系统更小、更简单，了解您的项目在此范围内的位置是获得精确的项目成本估算的最佳方法。为了了解手头项目的规模，可以问自己以下几个问题： 定义项目目标 定义人工智能系统的精确目标，无论是在文档中查找特定信息、检测森林火灾，还是在入职流程中进行面部识别。最好尽可能精确地定义目标，例如“一个用于检测文档是否已签名以及由谁签名的人工智能”，而不是“用于自动处理文档的人工智能”。 定义 AI 类型 对象识别和分类、OCR、自然语言处理、数据分析在使用的人工智能模型类型及其复杂程度方面都各不相同。定义您的项目需要什么类型的人工智能模型将有助于估计项目的总复杂性及其成本。 评估数据集 数据集是任何人工智能项目的基石。数据集用于训练和测试机器学习模型，通常是项目中最耗时且最具挑战性的部分之一。 数据集不是小型图像集合：为了获得准确的结果，您需要包含数百甚至数千张图像、视频、音频记录、扫描文档等。估计您是否已经拥有数据集，例如扫描纸张的存档来自监控摄像头的文件或视频，如果没有，估计收集所需数据所需的时间。 计算项目成本 任何人工智能项目的精确成本计算只能由专业的人工智能开发公司来完成，该公司将评估您的项目和业务需求，测试和选择机器学习模型以获得最佳准确性，并为您提供不同开发阶段的细分。 人工智能项目成本有一定的指导方针。以下是项目需要多少时间，具体取决于其复杂程度： 一个功能非常有限和预测性人工智能的小型人工智能项目，例如识别过去事件模式并对未来事件进行预测的模型， ， 至少需要 100 个小时来开发 一个小型AI项目，包括物体识别和分类， ， 开始时间为2000到2500小时 较大的人工智能项目很容易 。 跨越多年 在计算项目需要多少钱时，任何项目的小时费率都是主要指标。 通过将此数字乘以项目所需的小时数，您可以评估项目成本。 人工智能开发者的比例因地区、开发者的资质和经验的不同而存在很大差异。确保研究您所在地区（或您计划外包开发的地区）的人工智能项目费率，以获得更准确的项目成本评估。 举例来说，我将根据平均 AI 开发人员费率计算大致的 AI 项目成本。根据 Salary.com 的数据，人工智能开发人员的平均时薪约为 50 美元。 让我们看看我之前列出的不同人工智能项目的时间。例如，一个非常小的人工智能项目，具有简单的模式检测和事件预测模型，至少需要 100 个小时。将此数字乘以开发商的平均费率，我们得到 5000 美元——此类项目的大致成本。 使用我之前列出的其余每小时估计值执行这个非常简单的计算，结果如下： 一个非常小的人工智能项目，具有简单的模式检测和事件预测模型 花费 至少5000美元， 一个带有对象检测模型的小型人工智能项目 起价为 100.000 美元， 一个包含多个的大型人工智能项目 起价为 20 万美元。 有粗略的估计，但它们可以作为评估人工智能项目成本的开始。请记住，人工智能开发人员的小时费率取决于地区和县，并且可能会有所不同，这会显着影响开发的总成本。额外的成本，如项目经理的小时费率、服务器等，也会增加到项目总成本中。 评估额外费用 虽然额外成本并不是总投资的主要部分，但在评估人工智能系统是否值得您的企业值得时，请务必牢记这些成本。 许多定制软件在云端运行，这意味着您需要按月或按年支付服务器租用费用。这些成本通常足够小，不会对总体开发成本产生太大影响，但人工智能系统在这方面有所不同。人工智能系统需要具有强大 GPU 的服务器才能高效运行，而这些服务器往往更昂贵，从而增加了每月系统维护的成本。 如果您想要开发一个复杂的人工智能系统或一个将由数十名员工使用的人工智能系统，您需要考虑技术支持来指导用户使用系统并修复系统可能遇到的任何错误或故障。 另一个需要考虑的重要成本是额外开发的成本。在系统运行过程中，您可能会需要额外的功能。例如，您可能需要开始处理新的文档类型，或检测视频上的更多对象。这些增加的成本可能很高，因此在计算项目总预算时需要牢记它们。 人工智能与人类劳动力的成本 在粗略估计相关人工智能系统的成本后，将其与您现在完成相同任务所花费的资金进行比较。你可能会感到惊讶，但人类劳动力的价格通常比定制人工智能系统的价格便宜得多。 尽管围绕人工智能进行了各种炒作，但在考虑开发人工智能时保持头脑冷静、远离炒作也很重要。尽管很诱人，但由于经济原因，实施人工智能并不总是一个明智的想法。