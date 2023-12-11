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    人工智能比你想象的更昂贵经过@olegkokorin
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    人工智能比你想象的更昂贵

    2023/12/11
    7m
    经过 @olegkokorin 1,202 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    人工智能无处不在，但并不适合所有人。围绕人工智能的炒作让它看起来比实际更容易获得。坦率地说，有时人工智能是不合理的，让人类完成任务会更好。我整理了一份关于如何计算人工智能项目成本并决定是否值得投资的指南。
    featured image - 人工智能比你想象的更昂贵
    machine-learning #ai-cost #ai-development
    Oleg Kokorin HackerNoon profile picture

    @olegkokorin

    Oleg Kokorin

    CEO of Businessware Technologies, machine learning engineer

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