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    人工智能是协作游戏世界的未来吗？经过@dacoco

    人工智能是协作游戏世界的未来吗？

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    太長; 讀書

    人工智能的最新进展可能会影响游戏协作世界构建的未来，特别是与 NPC 的合作。大型语言模型 (LLM) 保证了前所未有的沉浸感，因为每个 NPC 都可以发展出独特的角色，并随着玩家旅程的展开而扩展和发展。不可玩的角色可能代表英雄或恶棍、盟友或敌人，他们的道德指南针和个人弧线由每个玩家的个人影响力定义。
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    machine-learning #ai #chatgpt #video-games #metaverse
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