人工智能是协作游戏世界的未来吗？

随着人工智能的最新进展，特别是像 ChatGPT 这样的大型语言模型 (LLM)， 中非玩家角色 (NPC) 的未来正处于变革性飞跃的边缘。令人高兴的是，结果可能是为所有玩家带来更丰富、更有活力的协作游戏世界。 视频游戏 虽然 NPC 在游戏中的角色一直相当有限，这是由于其预先设定的行为范围狭窄，但 LLM 支持的 NPC 的前景带来了更加身临其境和丰富的游戏体验。 想象一下：NPC 具有人类的深度、复杂性和不可预测性，他们的人物会根据与活着的玩家的每一次互动来适应和进化（甚至 ）。 回归 这不仅仅是对之前版本的升级；这是对整个游戏的彻底重新想象。 LLM 驱动的 NPC 的无限可能性 将 LLM 集成到游戏中有望重写 NPC 交互的脚本。这些人工智能实体可以在大量数据集上进行训练，从而实现迄今为止无法实现的自发性和现实性。玩家可能会参与复杂的对话或战略对话，与 NPC 建立牢固的关系，从而影响他们在游戏中的地位。 大语言模型保证了前所未有的沉浸感，因为每个 NPC 都可以发展出独特的角色，并随着玩家旅程的展开而延伸和发展。 这里的影响是深远的。不可玩的角色可能代表英雄或恶棍、盟友或敌人，他们的道德指南针和个人弧线由每个玩家的个人影响力定义。 AI 驱动的 NPC 甚至可以跨不同的游戏世界移植，充当即插即用的 API，并打开叙事可能性的潘多拉魔盒。 今年早些时候，游戏和电影的人工智能语音平台Replica Studios， 适用于虚幻引擎平台。这些智能 NPC 将由 OpenAI（ChatGPT 的开发商）和 Replica 的 120 多种文本转语音 AI 语音库提供支持，该功能可作为基于云的插件提供。 揭晓人工智能驱动的智能 NPC Replica 首席执行官预测：“在下一个技术跃迁中，我们将看到由人工智能驱动的智能 NPC 实时游戏和虚拟体验，数百名实时并发玩家和 NPC 在一起，延迟不会超过数百名参与者的 Zoom 视频通话。”施瑞亚·尼瓦斯。 外星世界自己的法学硕士：一个大型的传说模型 在里面 ，由于该游戏蓬勃发展的用户群，LLM 驱动的 NPC 的潜力尤其令人着迷：它是世界上玩得最多的链上游戏。此外，玩家（称为探索者）已经使用人工智能工具生成创意内容，这表明社区愿意接受人工智能所提供的一切。 外星世界元宇宙 虽然《异形世界》本身就是一款游戏，但它的元宇宙保护伞下还存在许多其他游戏，从《Battledome》和《Trilium Quest》到《银河对峙》和《舰队末日决战》。将人工智能驱动的 NPC 集成到外星世界宇宙中当前和未来的游戏中的能力可能会吸引开发者及其服务的玩家。 将《异形世界》打造成一个庞大的跨媒体科幻故事平台的计划已经在进行中。游戏的关键卖点之一——通过 Planetary Syndicate DAO 进行去中心化治理——为进一步人工智能整合提供了独特的机会：这些辛迪加可以民主地策划和批准玩家制作的大量人工智能生成的内容，无论是故事、角色的形式、艺术作品、视频等，确保探索者是塑造游戏故事的人。 与此同时，《异形世界》的大型传说模型的愿景将得到辛迪加批准的游戏官方设定的补充，之后 NPC 可以接受广泛的、社区认可的传说的培训：例如，可能会有一个守护者玩家咨询的传说角色，以帮助他们完成任务或加深他们对外星世界的了解。简而言之，DAO 控制着游戏的 IP 和经典化，因此社区有权将故事带到他们想要的地方。它的去中心化决策符合人工智能内容创作。 法学硕士融入游戏，特别是在《异形世界》等成功的去中心化生态系统中，预示着交互式故事讲述和协作游戏世界的新时代。随着人工智能驱动的智能 NPC 变得更加细致入微，他们的故事情节与玩家的行动更加深入地交织在一起，游戏将提供近乎梦幻的互动水平。 多么适合成为一名游戏玩家的时代啊。