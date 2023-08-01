人工智能将如何影响师生关系：与兰斯·卡明斯教授的对话

“我希望人工智能能够为我们做一些平凡的工作，从而加深我们与学生的互动，但这取决于机构和教师以正确的方式部署人工智能。” -兰斯·卡明斯 教学不是一件容易的工作，但却是最有价值的工作之一。作为一名教师通常是一项非常复杂的工作，人工智能在学术界的主流采用的增加意味着教师和学生之间的关系无疑会有所不同。 在这次采访中，我与北卡罗来纳大学威尔明顿分校的 Lance Cummings 教授谈论了人工智能时代师生关系的未来。 我们讨论人工智能对学生和教师的影响，以及大型语言模型对整个学习过程的影响。 另外，你应该看看卡明斯教授的子堆栈； 智者 。 享受！ Edem：有你作为客人真是令人难以置信。首先，你能谈谈你自己吗？你的专业资格等等？ 所以我是该校专业写作副教授 ，我在语言和文化复杂的环境中研究和教授写作。相对于专业写作，我更喜欢说内容和信息开发，因为我认为它更能代表当今专业写作的样子。 兰斯： 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 它不仅仅是生成文本！我的博士学位是写作和修辞学，所以我倾向于采取更多以受众为导向的内容开发方法。 我自 2021 年以来一直在使用人工智能，这更像是一个副项目。我在研究创作者经济时遇到了 OpenAI，并对自己说：“5 年后我们都会使用它。” 嗯，只有两个，从那时起，我一直在探索人工智能如何融入写作过程，并开始在我的课堂上使用人工智能写作工具，帮助学生与人工智能一起写作（而不是让人工智能接管） 。 Edem：让我们开始吧！人工智能工具如何帮助教师识别和解决学生的个人学习挑战？ 我的经验主要是修辞和写作，所以我专注于人工智能如何帮助学生在写作过程中。 Lance： 上学期，当我让学生在写作课上使用人工智能时，学生们谈到人工智能对于提出想法、缓解写作障碍和增强写作中的薄弱环节非常有用。 我认为现在的学生对空白页面比我当时更不舒服。我的大多数学生表示，将人工智能融入写作过程后，他们作为作家感到更加自信。 但我应该澄清的是，我们大部分时间都没有使用 ChatGPT。我们使用 SoduWrite，它的创建是为了与您一起编写，而不是为您编写。我确实发现即时工程是教学生如何思考和创建框架的一种方式。 想要擅长提示AI，你必须足够了解框架来编写指令。例如，我使用即时工程来教学生如何写出好的对话。 人工智能也可以作为一种有用的反馈工具，但我要小心地说，人工智能并不是像写作教练一样分析我们的写作……而是猜测写作教练可能会针对特定的写作说些什么。这是一个重要的区别。 也就是说，它可以做出一些非常有用的猜测，尤其是在接受写作教练的训练时。但学生应该将此视为反馈，而不是指示……无论如何，这就是他们应该处理任何人的反馈而不仅仅是人工智能的方式。我在这里写了一些相关内容。 像代码解释器这样的插件也很有前途。我正在尝试用它来分析写作。但最终，我认为为教育创建可解释的人工智能至关重要，我们教人工智能如何用知识图思考……而不仅仅是对其进行统计训练。 尽管有人可能会说，一些人类教师作为教育工作者正在猜测，但我们真的想用人工智能来扩展这一点吗？基于精选数据的结构化模型将是人工智能的下一个重大进步。 Edem：这太棒了；所以你利用人工智能提示作为让学生理解材料的一种手段。您能谈谈人工智能技术在教育中的整合将如何塑造师生动态和整体学习体验吗？ 我一直在告诉人们重新考虑他们的结果和评估。我们习惯于认为参加考试和写论文是唯一或最好的评估形式。但许多成果可以通过教授即时工程来实现，也许比布置论文或测验更好。 兰斯： 我们必须更多地将教师视为教练，而不是内容分发者或看门人。这对我来说并没有太大的改变，因为这就是我一直以来的教学方式。写作教学不仅仅是教授原则和提供反馈……写作教学涉及很多心理和脑力工作。 如果没有人类教练的训练和指导，人工智能就无法进行教练。我们需要从评估转向辅导。那么人工智能就成为我们工具包中的另一个辅导工具。 Edem：这是有道理的，当教师与人工智能系统携手合作时，他们的角色肯定会发生变化。有一些论点认为人工智能驱动的教学系统有潜力取代人类教师，您对此有何看法以及人类教师带来了哪些不可替代的品质？ 很多谈论更换教师的人要么是投资者，要么是销售软件的。老实说，我不知道这之后的教育会是什么样子……他们也不知道，真的。我绝对相信人工智能会让我们的工作变得更轻松。 兰斯： 人工智能已经帮助我完成了占用大量时间的日常事务，因此我可以将更多时间花在写作教学的重要元素上……例如与学生交谈以及对作业进行更深入的评论。 例如，有很多种评论我只是剪切和粘贴，因为它们一直出现……而学生通常从来没有真正修复它们。嗯，人工智能可以不断地指出这些，直到草稿足以让我进行更深入的分析。或者，人工智能可以代替花费数小时制定活动或课程计划，而我可以专注于与学生和辅导一起实施它。 那么人工智能会取代老师吗？我很怀疑。但不使用人工智能的教师将没有空间。这些都是将会失去的工作。 我认为从理论上讲，你可以训练法学硕士技术来模拟同理心和辅导，但今天的技术还远远不够。 LLM 技术可以生成文本并模拟某些形式的推理，但通常效果不是很好。我们可以改进这两个要素，但教学的其他方面将需要一种新的技术或方法。 教育和人工智能领域有很多人不同意这一点……但到目前为止，我没有看到任何证据表明有不同的想法。大多数人只是猜测，并没有基于当前正在开发的技术。 Edem：我同意你的观点；让我们详细讨论一下这个问题。您如何预见人工智能技术会影响教师布置和评估学生作业的方式？例如，提出的问题或问题集的类型？ 总的来说，我认为应该少关注内容，多关注协作、解决复杂问题（没有确切的解决方案）以及管理复杂项目。 兰斯： 这些都是AI无法做到的。例如，AI可以通过Scrum认证测试……但它无法管理Scrum项目。 由于人工智能最适合框架和微调，因此学生需要更好地理解理论与实践的关系。教学生在现实生活中使用生成式人工智能可能是实现这一目标的重要方法。 写的时候我还在思考这个问题。正如我之前提到的，写论文并不是评估学习成果的唯一方法……在许多情况下甚至可能不是最好的方法。话虽如此，写作仍然很重要。人工智能只能带你到目前为止。 以下是我在写作时的想法： 更少但更有意的写作作业 更加关注写作的发明（或构思）阶段 采用知识管理方法……可以将较小的内容组合在一起 没有更多的成绩 更多应用学习……在现实生活中写作 嗯，这些都是我在 ChatGPT 之前所做的事情，但我正在将其提高一个档次，并希望使它们更多地适应人工智能环境。例如，训练学生使用人工智能作为思维的延伸，而不是替代。这将是关键。 Edem：这太不可思议了，这样你就可以让你的学生适应人工智能，而不是与之格格不入。您认为人工智能如何对师生关系产生积极影响？ 我不想猜测这一点，但我希望人工智能能够通过为我们做一些平凡的工作来加深我们与学生的互动……但这取决于机构和教师以正确的方式部署人工智能。以医生为例。 兰斯： 一些业内人士表示，作为一名医生将回到早期的样子，高度个性化，互动频繁，因为医生太忙于文书工作等。 如果人工智能可以接管这些任务，医生就有更多的时间来照顾病人。 老师也可以这样。我还认为，如果教育工作者学习如何正确构建人工智能代理，他们就可以使用人工智能应用程序“复制”自己来完成一些平凡的工作。 因此，从某种意义上说，人工智能成为了老师的延伸，为个人参与提供了更多的时间。我对通用导师的想法并不特别兴奋，因为你失去了专业化，但当然，各种不同的工具都会有空间。 Edem：让我们深入这个兔子洞。您认为教师需要进行哪些调整或额外培训才能将人工智能有效地融入他们的教学方法？ 唷！这是一项艰巨的任务，因为大多数教师资源不足，而且除了与人工智能相关的事情之外，还已经处理了很多其他事情。我认为有关该技术如何运作的基本知识绝对是关键。 兰斯： 目前的技术并不能真正保证存在大量的炒作和散布恐惧的内容。这还应该包括道德和系统偏见。如果我们的老师不懂人工智能，那么学生也不会。 其次，教育工作者需要学习如何管理自己的知识并构建内容，以更好地利用人工智能进行课程管理和课程材料的开发。 这可以为教育工作者节省大量时间，这样他们就可以花更多时间与学生在一起，或者花更多时间研究他们需要的东西（例如人工智能技术）。 这还应该包括基本的提示工程，然后可以根据他们的特定需求和环境进行定制。它也是一个很棒的教学工具。但我不会就此止步。他们需要探索其领域内的其他生成人工智能工具。 例如，写作教师应该研究将生成式人工智能与文字处理器相结合的工具，例如 Copyspace 和 Soduwrite。 当然，还有更多。但很容易不知所措。教师不应该觉得他们需要了解人工智能的一切……但他们需要知道什么对他们的工作有用和必要。 Edem：兰斯的洞察力令人难以置信！我们来谈谈有效性。人工智能在学术界的大规模采用会如何影响老师在学生眼中的可信度和权威？ 抱歉，如果我接下来的几天有点慢的话，我生病了。 兰斯： 我真的认为这取决于教师如何与学生一起使用人工智能。坦率地说，如果没有人类专家通过微调或提示来塑造专业知识，人工智能就不会取代专业知识。 如果教师的唯一工作就是讲授内容并布置陈腐的作业，那么他们的可信度和权威就会降低。但如果没有人工智能，情况可能也是如此。 但如果我们与学生一起使用人工智能……并向他们展示专家如何使用生成式人工智能，那么我们的信誉和权威将保持不变。学生可能会认为，如果他们可以直接询问 ChatGPT，他们就不需要老师或课程……但这只能带你到目前为止。 最后，你必须拥有知识和经验才能使生成式人工智能在特定情况下发挥作用。 这意味着人工智能并没有对教师的可信度和权威构成威胁，而是充当了增强教学方法的工具。 通过将人工智能融入课程，教师可以为学生提供更具互动性、个性化和丰富的教育体验。 这实际上可以提高教师的权威，因为他们展示了自己的创新能力和紧跟技术趋势的能力。 教师应该明确人工智能不是智慧或专业知识的来源，而是帮助应用和表达智慧的工具。人工智能是一种基于数据训练的机器学习模型 - 它无法理解上下文或像人类那样做出价值判断。 这就是老师的角色。 向学生展示如何批判性地使用人工智能并与之互动，识别其局限性和潜在偏见，并将其应用于解决其研究领域的复杂问题，只能提高教师的可信度。 埃德姆：令人着迷！让我们更深入地了解它如何影响学生。对人工智能回答问题的日益依赖如何影响学生的批判性思维和解决问题的能力？ 老实说，我认为这不会影响批判性思维。好吧，我想如果我们以所有错误的方式使用人工智能，它就可以......但问题不在于技术，而在于我们如何使用它。 兰斯： 事实上，我可能会认为使用人工智能可以提高批判性思维能力。 不要要求学生参加测试或撰写内容……要求他们解决问题。回答问题和解决问题是有区别的。 回答问题通常需要回忆信息或将已知的解决方案应用于已定义的问题。另一方面，解决问题涉及更复杂的推理和创造性思维技能。 它需要了解问题、制定策略、实施解决方案，然后反思结果。 如果使用得当，人工智能可以指导学生完成这个解决问题的过程。我认为它可以为复杂的问题提供肤浅的答案，但超越它是批判性思维的一部分。 Edem：我明白你的意思；我确实想更多地了解它对学生的影响。您认为人工智能系统的集成和个性化学习体验的普及是否会阻碍寻求帮助和清晰度所提供的基本社交技能和协作能力的发展？ 我真的不认为这项技术会做任何这些事情……这就是我们使用这项技术的方式。如果我们认为教育完全是关于个人技能和内容，而我们需要的只是一些人工智能导师，那么是的。 兰斯： 但如果我们利用这个机会教授与不同的人合作、解决复杂问题和管理项目等技能……那么不，我不这么认为。 技术本身是中立的——由教育工作者、政策制定者和社会来决定如何以深思熟虑的方式整合技术，从而增强人际关系，而不是孤立学生。只要细心和有意图，人工智能甚至可以帮助教授一些重要的人际交往技能。 但我们必须优先考虑这些价值观，而不仅仅是效率或个性化。最终，这取决于我们为教育设定的目标以及我们选择如何实现目标。 Edem：你是对的，技术是拟人化的，因此不可能是邪恶的。这是一个包裹，兰斯！有结束语吗？ 当谈到人工智能时，教育界的许多人都把注意力集中在错误的事情上。试图保留过时的方法或阻止抄袭会错过大局。 兰斯： 当我们进入新学年时，谈话需要转向我们如何深思熟虑地整合这些技术，以真正增强学习并为学生的未来做好准备。 我们不应该对人工智能持敌对态度，而应该问——这些工具如何改善访问、参与和结果。我们需要如何调整我们的教学方法和课程，以负责任地利用人工智能？ 这需要以人为本的思维，专注于解决问题和道德整合，这可以称为“人工智能运营”。 商界已经开始认识到这一点，但教育却落后了。我们需要更多的人采用人工智能运营方法——跨学科团队专注于现实世界的解决方案，并随着这些技术的发展不断改进。 这不仅仅是创造技术，而是在课堂上实际交付价值。 这就是为什么我一直专注于在我的工作中开发实用的方法 。 子栈 也发布 在这里