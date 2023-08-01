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    人工智能将如何影响师生关系：与兰斯·卡明斯教授的对话经过@edemgold
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    人工智能将如何影响师生关系：与兰斯·卡明斯教授的对话

    2023/08/01
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    经过 @edemgold 457 讀數
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    太長; 讀書

    在这次采访中，我与北卡罗来纳大学威尔明顿分校的 Lance Cummings 教授谈论了人工智能时代师生关系的未来。 我们讨论人工智能对学生和教师的影响，以及大型语言模型对整个学习过程的影响。
    featured image - 人工智能将如何影响师生关系：与兰斯·卡明斯教授的对话
    #artificial-intelligence#ai
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