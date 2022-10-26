人工智能如何让工作场所更安全

随着人工智能技术的发展，其工业用例范围从交通执法到工作场所安全。人工智能可以比任何其他系统更快、更准确地处理大量数据，帮助企业做出更明智的决策。它还可以识别模式和趋势，使公司能够实时分析和响应数据。 但是有些行业缺乏人工智能技术。 Intenseye 的联合创始人 Sercan Esen 在和他的联合创始人创建了一个视频处理引擎并试图决定如何应用它时发现了这一点。 “当我们在 2018 年创立 Intenseye 时，我们正试图决定要解决哪个问题，”Esen 说。 “我们参观了所有这些财富 500 强公司的设施，在那里你可以看到无人机飞来飞去，执行各种任务。但当我们与健康和安全团队交谈时，我们意识到他们的技术基本上充其量只是纸笔。” 鉴于员工健康和安全的重要性，这是一个很大的差距。已发现工作场所的疾病和伤害使美国付出了代价 .员工的健康和安全已成为企业领导者最关心的问题，尤其是在大流行之后。在 超过三分之一的商业领袖将确保工作场所安全列为未来 12 个月的首要任务。 每年 2500 亿美元 Oasis 2021 年的一项调查， 鉴于这一差距，Esen 和他的联合创始人看到了将人工智能用作解决问题工具的机会。他们之前曾在 AI 领域工作，并认为这是一个让该技术解决问题的能力发挥作用的机会。他们使用人工智能和机器学习技术创建了一个解决方案，允许公司连接现有的摄像头，并利用其闭路电视网络检测任何不安全的情况。 投资者也认识到了增长的机会。 Inteneseye 于 2020 年以 400 万美元的总种子资金完成了其种子轮融资，并在去年的 A 轮融资中筹集了 2500 万美元。该公司拥有一支70多人的团队，并且发展非常迅速。其技术已在超过 23 个国家/地区使用，保护数以万计的工人。 员工健康和安全当然是一个为 AI 发展做好准备的行业，但要让 AI 技术适应这个行业需要什么？公司如何调整这项技术来保障员工的安全？ 开发行业特定的 AI 模型 人工智能通过帮助自动化手动任务、简化工作流程和更快地分析数据，正在彻底改变各种行业。然而，不同的行业要求他们的人工智能系统做不同的事情。金融领域的人工智能系统可能需要进行复杂的计算，而营销领域的人工智能可能需要具有更强的语言处理能力。 在员工健康和安全方面，人工智能系统可以充当观察者，不断寻找不安全做法或潜在事故和伤害的指标。人工智能必须接受培训，以识别每家公司的机器、当地法律和工作场所法规。然后，它可以分析通过工作场所的摄像头拍摄的图像，并将这些图像与数据进行比较，并指出是否有任何与健康和安全法律或公司法规不同或相矛盾的地方。 尽管安全和隐私通常是人工智能关注的问题，尤其是使用面部识别的系统，但 Intenseye 致力于保护工人的匿名性。其系统使用面部匿名化来确保不会捕获任何个人身份信息，并且符合 SOCII 和 GDPR。 拥有像 Intenseye 这样的行业特定 AI 开发人员的优势之一是，公司构建的每个模型都可以帮助提高其所有模型的有效性。分析相似物体、机械和环境的不同版本，使人工智能更容易学习，使其识别和分析过程更快、更准确。 除了创建经过专门训练以处理员工健康和安全相关数据的模型外，Intenseye 还使用最新的人工智能技术开发了自己的数据标记和准确性工具。这些工具是针对特定行业的，并帮助该公司在 2021 年最后一个季度获得了令人印象深刻的 92% 的准确率评级。拥有行业特定的数据标记和准确度工具尤其重要，因为 Intenseye 的 AI 每天处理超过 220 亿张图像。 Intenseye 的 Maia 系统是一种用于注释图像的人工智能工具。该工具会自动标记从摄像头接收到的视频源，检测机器、物体、员工和公司确定的图像的其他方面。 Intenseye 的内部标签专家还会检查视频提要并添加缺失的注释，从而帮助 AI 在完成工作时进行改进。 Intenseye 还开发了一个名为 Maat 的行业特定精度检查平台。该平台允许公司的 EHS 专家测量其警报的准确性。这使 Intenseye 能够监控和提高其 AI 的有效性，并持续提供透明的结果。 用领先指标预测结果 凭借先进的识别和标签功能，人工智能正在改变跨行业使用数据的方式。人工智能使分析师能够 为新的组织行为提供信息并产生更好的结果。在市场营销等领域确实如此，人工智能可以帮助预测消费者行为并利用这些预测来制定更有效的营销策略。 EHS 领域也是如此。 开发新的和创新的指标 目前，大多数不使用人工智能的 EHS 合规系统都依赖人工检查。工人必须手动输入数据，记录已经发生的事故和伤害，并使用这些信息来帮助防止将来发生同样的事情。这些被称为滞后指标，用于在事件发生后分析事件的数据点。 人工智能开辟了使用领先指标和基于数据的预测的可能性。这得益于人工智能系统能够在几秒钟内不断观察工作场所并处理和分析它收到的所有数据。凭借大量数据和先进的分析能力，人工智能系统可以预测环境中的哪些元素可能会导致伤害发生之前。 转向领先指标已经导致营销部门的有效性和效率显着提高，并且 它也可以在那里这样做。尽管许多制造设施仍未实施实现这一转变所需的技术，但 Intenseye 等公司正在引领变革。 制造业领导者认为 “对我们来说，公司的健康和安全团队拥有最重要的工作，”埃森说。 “因此，他们拥有保护一线团队所需的工具非常重要。” Intenseye 的机器学习技术使用领先指标，允许团队创建不同的工作流程，帮助他们预防事故。他们已经发送了超过 1500 万条实时通知，保护了全球的工作场所并防止了数百万潜在的事故和伤害。 提高持续改进的适应性 人工智能技术的关键优势之一是它不断学习和改进。 Intenseye 始终专注于不断改进其系统，团队致力于检查其准确性水平。如果系统的准确度水平下降，团队将在数据中添加任何缺失的标签，并重新训练 AI 以提高其准确度。 重新训练 AI 系统的能力在员工健康和安全等不断融入新技术和工作流程的行业中至关重要。 Esen 指出，Instenseye 的团队已为这种情况做好了准备，并表示，鉴于新的用例，该公司可以在 24 小时内重新训练其 AI 模型以检测这些威胁。 这种适应性是人工智能最令人兴奋的方面之一。借助实时数据和预测结果的能力，公司可以预测新场景并更快地开发解决方案。事实上，Intenseye 的一位客户已经展示了这可以发挥作用的规模，在过去 5 个月内整合了 50 多个设施。这种能力可以帮助企业跟上日益复杂和快节奏的环境，无论他们在哪个行业。当应用于员工健康和安全等行业时，它可以挽救生命。