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    人工智能如何让工作场所更安全经过@antagonist
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    人工智能如何让工作场所更安全

    2022/10/26
    6m
    经过 @antagonist 1,380 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    人工智能可以比任何其他系统更快、更准确地处理大量数据。它还可以识别模式和趋势，使公司能够实时分析和响应数据。但有些行业缺乏人工智能技术，也有缺乏人工智能技术的行业。 Intenseye 创建了一个解决方案，允许公司连接他们现有的摄像头，并利用他们的闭路电视网络来检测任何不安全的情况。其技术已在超过 23 个国家/地区使用，保护数以万计的工人。安全和隐私通常是人工智能的一个问题，尤其是使用面部识别的系统。
    featured image - 人工智能如何让工作场所更安全
    #artificial-intelligence
    Aremu Adams Adebisi HackerNoon profile picture

    @antagonist

    Aremu Adams Adebisi

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    Segment-AI

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