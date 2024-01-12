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    人工智能不会杀死量子计算经过@maken8
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    人工智能不会杀死量子计算

    2024/01/12
    4m
    经过 @maken8 357 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    Sabine Hossenfelder 博士最新的 YouTube 视频标题为“*看起来人工智能将杀死量子计算*”，我想分享为什么在对量子计算机的攻击降温之前这不会发生。量子计算机引起了人类的极大兴趣，因为它是揭示宇宙计算真理的真正方法。
    featured image - 人工智能不会杀死量子计算
    futurism #quantum-computing #ai-technology
    M-Marvin Ken HackerNoon profile picture

    @maken8

    M-Marvin Ken

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