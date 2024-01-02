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    亲爱的未来加密首席执行官，请勿预挖经过@maken8

    亲爱的未来加密首席执行官，请勿预挖

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    太長; 讀書

    预挖代币的诱惑可能很大，但除非他们真正知道自己在做什么，否则未来的 Cryto 首席执行官最好将货币从他们的加密项目中剔除。如果你能像中本聪一样在笔记本电脑上进行预挖掘，你就不会被信任，也不会被追随以取得胜利，你将会被逮捕。建立社区，而不是印钞机。
    featured image - 亲爱的未来加密首席执行官，请勿预挖
    mdjrny-v4 style CEO of a company sitting in his dark office via HackerNoon AI Image Generator
    web3 #premine #altcoin #crypto-trading
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    @maken8

    M-Marvin Ken

    Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.

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