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    亲爱的埃隆·马斯克，你感到紧张吗经过@dearelonmusk
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    亲爱的埃隆·马斯克，你感到紧张吗

    2023/08/30
    5m
    经过 @dearelonmusk 909 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 于 2007 年创建了基于短信的社交应用程序 Threads。Dorsey 的团队威胁要起诉 Meta 挖走前员工来创建 Threads。 Meta 证实 Threads 工程团队中没有人是 Twitter 前员工。这就是推特的没落吗？线程会被使用吗？
    featured image - 亲爱的埃隆·马斯克，你感到紧张吗
    tech-companies #twitter #threads #x #meta
    Dear Elon Musk, HackerNoon profile picture

    @dearelonmusk

    Dear Elon Musk,

    Can Elon solve everything? I write letters to Elon Musk asking him to solve the world’s most important problems.

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    Dear Elon Musk, HackerNoon profile picture
    by Dear Elon Musk, @dearelonmusk.Can Elon solve everything? I write letters to Elon Musk asking him to solve the world’s most important problems.
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