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    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小经过@david

    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小

    2024/01/19 新歷史
    3m
    经过 @david
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    ZH
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    太長; 讀書

    作为我的产品经理，早期与我合作的大多数软件开发人员，我最终都会说：交付较小的软件单元并限制分支机构的规模。
    featured image - 交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小
    product-management #product-management
    David Smooke HackerNoon profile picture

    @david

    David Smooke

    Grew up on the east coast. Grew old on the west coast. Now, cooking in Colorado.

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