亚马逊陷入（联邦）麻烦

FTC 诉亚马逊法院立案，检索于 2023 年 9 月 26 日，是 的一部分。您可以 跳至本文件中的任何部分。本部分为 31 部分中的 3 部分。 HackerNoon 法律 PDF 系列 在此处 管辖权和审判地 9. 根据 28 USC §§ 1331、1337(a) 和 1345，本法院拥有主题管辖权。 10. 根据 28 USC § 1391(b)(2)、(b)(3)、(c)(1)、(c)(2)、(c)(3) 和 ( d) 和 15 USC § 53(b)。 原告 11. FTC 是美国政府根据《FTC 法案》设立的独立机构，该法案授权 FTC 由其自己的律师向地区法院提起民事诉讼。 15 《美国法典》第 41-58 条。 FTC 执行《FTC 法案》第 15 USC § 45(a) 条第 5(a) 条，禁止在商业中或影响商业的不公平或欺骗性行为或做法。 FTC 还执行 ROSCA，15 USC §§ 8401-8405，该规定禁止在不满足某些披露、同意和取消要求的情况下通过负面期权营销在互联网上销售商品或服务，以保护消费者。消极选择是指卖方将消费者的沉默（即消费者未能拒绝要约或取消协议）视为同意对商品和服务收取费用的要约。 16 CFR § 310.2(w)。 被告 12. 被告亚马逊在本地区和美国各地进行和已经开展业务。它是全球最大的在线零售商之一，总部位于华盛顿州西雅图，主要营业地点位于 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109。 13. 在与本投诉相关的任何时候，亚马逊单独或与其他人共同行动，宣传、营销、分发或销售付费订阅服务 Prime，该服务使美国各地的订阅者能够访问原本不可用或仅可用的附加服务向其他消费者收取额外费用。除其他外，这些优质服务包括从亚马逊庞大的在线市场快速“免费”交付商品、流媒体内容和杂货配送。 继续阅读。 在这里 关于 HackerNoon Legal PDF 系列：我们为您带来最重要的技术性和富有洞察力的公共领域法庭案件文件。 该法庭案件 2:23-cv-00932 于 2023 年 9 月 28 日从 检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。 ftc.gov