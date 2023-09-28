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    亚马逊陷入（联邦）麻烦经过@linakhantakesamazon

    亚马逊陷入（联邦）麻烦

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    太長; 讀書

    FTC = 原告，亚马逊 = 本案的被告。其他 17 个州也在起诉亚马逊。
    featured image - 亚马逊陷入（联邦）麻烦
    federal trouble via HackerNoon AI Image Generator
    business #ftc-v.-amazon #ftc #amazon #big-tech
    Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture

    @linakhantakesamazon

    Lina Khan (Finally) Sues Amazon

    The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"

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    by Lina Khan (Finally) Sues Amazon @linakhantakesamazon.The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"
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