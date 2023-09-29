亚马逊如何向客户追加销售以成为 Prime 会员

FTC 诉亚马逊法院立案，检索于 2023 年 6 月 1 日，是 的一部分。您可以 跳至本文件中的任何部分。这部分是 34 部分中的 8 部分。 HackerNoon 法律 PDF 系列 在此处 典型的 Prime 注册经历 20. 消费者可以通过多种途径订阅 Prime，包括通过 Amazon 设备（如 Amazon Fire TV 流媒体设备）、使用 Prime Video 或通过 Prime 独特的网页（“Prime Central”）。但是，（已编辑）订阅是通过亚马逊购物结账流程进行的。 21. 桌面和移动设备上的基本消费者结账注册体验如下。非 Prime 会员的消费者可以访问亚马逊网站 www.Amazon.com 进行购物。他们将商品放入购物车，然后提供（或确认）他们的账单和地址信息。然后，他们选择一个大的橙色“继续”按钮（该按钮通常出现在页面的右下角），然后浏览其他页面以继续购买。最后，消费者要么通过购买购物车中的商品来完成订单，要么放弃购物车。 22. 亚马逊向所有非 Prime 订阅者提供至少一次机会（也称为“追加销售”）——通常是多次机会——在消费者在最终结帐页面下订单之前加入 Prime。亚马逊有两种吸引消费者的主要追加销售类型：插页式广告和非插页式广告。插页式广告是一种通过出现在消费者首先想要访问的页面之前来中断消费者在线购物体验的页面。相比之下，非插页式追加销售是嵌入在结帐页面中的元素，包括运输选项选择和付款页面。 23. 在桌面设备上，亚马逊有多项 Prime 追加销售：一种称为（已编辑）的间质性追加销售和称为（已编辑）的三种非间质性追加销售。在移动设备上，Prime 追加销售与桌面设备上的相同，并包括（已编辑）。 24. **__（已编辑）在桌面上。 _**亚马逊将 Prime 插页式追加销售称为（已编辑）。 。尽管（已编辑）随着时间的推移而发生了变化，但它通常会通过向消费者提供一个显着的注册 Prime 按钮和一个相对不显眼的拒绝链接来改善消费者的在线购物体验。消费者无法避免（已编辑）。加售迫使消费者选择按钮或链接来继续结账。参见附件 A-D。 已编辑 25.（已编辑的）橙色按钮位于屏幕右下角，点击该按钮即可将消费者注册为 Prime，并且通常包含提及“免费送货”或“免费试用”的语言。 （已编辑）。 （已编辑）。 （已编辑）。 （已编辑）。 （已编辑）。 （已编辑） （已编辑） 看 附件A 看 附件B 看 附件C和D 看 附件A和B， 参见 附件C和D， 26. 如果消费者点击橙色按钮，亚马逊就会为消费者注册 Prime 免费试用版（已编辑） 27.（已编辑）的蓝色链接，如果点击该链接就会拒绝 Prime 会员资格，（已编辑）包含消费者不会收到的语言 - “免费送货”。 （已编辑） ，（已编辑） 。 （已编辑） 。 参见 附件A 参见 附件B 参见 附件C 看 附件D。 （已编辑） 。 参见 附件广告 29.（已编辑）没有充分披露 Prime 每月自动续订功能的价格。 （已编辑）。 。 看 附件广告 （已编辑） A。 （已编辑） 。 参见 附件E b. （已编辑） 。 （已编辑） 。 参见 附件E 参见 附件E （已编辑） C。 （已编辑） 。 参见 附件E d. （已编辑） 。 参见 附件E e. （已编辑） 。 参见 附件E F。 （已编辑） 。 参见 附件E （已编辑） A。 （已编辑） 。 参见 附件F b. （已编辑） 。 参见 附件F C。 （已编辑） 。 参见 附件F d. （已编辑） 。 参见 附件F 已编辑 32. 与（已编辑）分开，各种 Prime 追加销售作为 f 中的元素出现，根据因素（即，消费者之前是否拒绝了 Prime 追加销售）以各种版本向消费者显示。 （已编辑） （已编辑）在桌面上。 （已编辑） （已编辑） 参见 附件 G，第 3-4 页。 参见 附件 G，第 4 页。 已编辑 （已编辑） ， 在5。 参见 附件G （已编辑） ，第 6 页。（已编辑） 参见 附件G （已编辑） ， 7岁时。 参见 附件G （已编辑） ，第7页。（已编辑） 参见 附件G （已编辑） （已编辑） （已编辑）在桌面上。 （已编辑） ，在 3-4。 参见 附件H （已编辑） （已编辑） ，第 5 处。（已编辑） 参见 附件H （已编辑） 在5。 参见 附件H， （已编辑） 在5。 参见 附件H， 已编辑 （已编辑） 在5。 参见 附件H， （已编辑） 在6点钟。 参见 附件H， （已编辑） （已编辑） 。 （已编辑） （已编辑）在桌面上。 参见 附件 I-K （已编辑） （已编辑） 比较 附件一 和 附件 J 和 K。 （已编辑） 3点。 参见 附件一， 已编辑 （已编辑） 4点。 参见 附件K， 已编辑 （已编辑） 4.（已编辑） 参见 附件一， （已编辑） 4点。 参见 附件一， 已编辑 （已编辑） 4点。 参见 附件一， （已编辑） 4.（已编辑） 参见 附件一， （已编辑） 5.（已编辑） 参见 附件一， 已编辑 （已编辑） 4.（已编辑） 参见 附件一， 已编辑 （已编辑） at 7.（已编辑） 7岁时。 参见 附件 J， 参见 附件 J， 已编辑 （已编辑） 在5。 参见 附件K， （已编辑） at 8.（已编辑） 在8点。 参见 附件 J， 参见 附件 J， 已编辑 （已编辑），移动结帐流程上的 Prime 追加销售与桌面结帐流程上的情况相同，并且已包括（已编辑）。 64. 在移动设备上浏览 Prime 追加销售比在桌面设备上更困难。亚马逊经常将价格和自动续订条款等重要条款放置在移动页面的最底部（除非消费者向下滚动，否则超出屏幕上可见的位置），消费者最不可能看到这些信息。在移动设备上，消费者也更有可能选择突出的选项，而无需仔细查看细则。 65. （已编辑） 移动（过去）。 （已编辑） 附件 L，第 4 处。 参见 已编辑 （已编辑） 附件 L，第 5-6 页。 （已编辑） 参见 （已编辑） 附件 L，第 7 处。（已编辑） 参见 已编辑 （已编辑） ， 7岁时。 参见 附件L （已编辑） ， 在8点。 参见 附件L 71. 移动设备上的（已编辑）包含与桌面上的（已编辑）类似的问题元素。 72. 移动设备上的（已编辑）要求消费者在允许他们继续购物之前接受或拒绝 Prime 订阅。 （已编辑） 看 附件M。 已编辑 73. 移动设备上的（已修订）也包含与桌面上（已修订）类似的问题元素。 （已编辑） ，在 3-4 点。 （已编辑） ，在 5-6 点。 参见 附件N 参见 附件N （已编辑） ，第7页。（已编辑） 参见 附件N （已编辑） ，第8页。（已编辑） 参见 附件N 77. 。 2022 年，亚马逊（已编辑）。 移动（当前） 78. 当前的移动追加销售包含许多与（已编辑）相同的问题元素，包括误导性语言和操纵性设计，导致消费者在未经同意的情况下注册 Prime。 79. 使用移动设备导航到 Amazon.com 的消费者可以通过单击黄色大按钮（“添加到购物车”）来选择产品，然后继续购物，或者单击橙色大按钮（“立即购买”）直接进入查看。 ，在 1. 继续购物的消费者可以通过单击黄色大“添加到购物车”按钮将其他产品添加到购物车，直到他们完成并选择另一个黄色大按钮（“继续结账”），这会将消费者带到下一个步。 ，在 2。 看 附件O 看 附件O 80. 此时，消费者登录（如果消费者尚未登录）并单击黄色大“继续”按钮以转到移动设备（已编辑）。已登录的消费者可直接进入移动设备（已编辑）。 81. 没有帐户的消费者必须在使用手机之前创建一个帐户（已编辑）。创建帐户涉及四个步骤：输入电子邮件地址、创建密码以及添加地址和付款方式。 ，在 3-4 点。完成这些步骤后，消费者将转向移动设备（已编辑）。 看 附件O 当消费者到达移动设备（已编辑）时，亚马逊会使用占据屏幕下半部分的页脚（有时称为“粘性页脚”）来划分页面，除非消费者向下滚动，否则仅呈现上半部分的一部分可见。 ， 在5。 看 附件O 83. 在手机顶部（已编辑），亚马逊告知消费者“我们将免费为您提供 30 天的 Prime 服务。” ，第 5 处。下面较小的文字写道：“免费试用后，Prime 仅需 14.99 美元/月”，但没有提及 Prime 的自动续订功能。消费者无需滚动即可查看此部分。 看 附件O 84. 屏幕下半部分的粘性页脚包含双层按钮：顶部的黄色“Prime 免费两日送达”按钮和一个灰色的下部按钮，标有“此订单立即节省 5.99 美元” ”。请参阅附件 O，第 5 处。亚马逊将点击黄色按钮的消费者纳入 Prime 会员。因此，消费者无需查看粘性页脚隐藏的页面部分即可注册 Prime。 85. 如果消费者向下滚动，亚马逊会向消费者展示一张表格，比较“Prime 福利”与“无 Prime 福利”。请参阅附件 O，第 5 节。例如，Prime 的福利包括“快速、免费送货符合 Prime 资格的商品”、“亚马逊音乐上所有音乐 + 热门播客均无广告”以及“Prime 视频 – 享受奖励” - 赢得亚马逊原创作品、电影和电视节目”，而如果没有 Prime，消费者就会有“最低订单要求”、“带广告听音乐”和“不包括 Prime 视频”。 86. 以下文本以屏幕上最小的字体显示在粘性页脚的底部：“注册即表示您承认您已阅读并同意亚马逊 Prime 条款和……” 。 。查看全部。”请参阅附件 O，第 5 处。如果消费者继续滚动，有关 Prime 的“条款和条件”和“运输优惠”的其他信息将在“不，谢谢”链接下方以小文本形式显示。附加文本中间的一句话是：“您的 Amazon Prime 会员资格将继续有效，直至取消。如果您不想继续支付 14.99 美元/月加上任何适用税费，您可以随时通过访问您的帐户并调整您的会员设置来取消。” 87. 如果消费者点击粘性页脚右上角的向下箭头，亚马逊还会显示“不，谢谢”链接下方的附加文本。该箭头位于黄色“通过 Prime 获得免费两天送达”按钮旁边，该按钮将让消费者注册成为 Prime 会员。如果消费者在尝试点击相邻的粘性页脚箭头时点击该按钮，亚马逊就会将该消费者注册为 Prime。 88. 如果不滚动或单击粘性页脚箭头，消费者就无法查看“不，谢谢”链接下方的全文。然而，消费者可以通过选择黄色大“通过 Prime 获得免费两天送货”按钮来注册 Prime，而无需滚动。参见附件 O，第 5 处。 89. 如果消费者选择黄色按钮或蓝色的“不，谢谢”链接，则可以继续购买。参见附件 O，第 5 处。 90. 如果消费者选择黄色的“使用 Prime 获得免费两天送货”按钮，亚马逊会将消费者带到带有黄色“下订单”按钮和“恭喜，您的 Prime 免费试用已开始！”的最后页面。我们将通过电子邮件向您发送有关所有 Prime 福利的信息”。因此，亚马逊在消费者下订单之前就将消费者注册为 Prime。流程的最后一页还包含“订单总额”，其中不包括 Prime 的价格。参见附件 O，第 6 处。 91. 在最后一页上，消费者可以更改或确认运输和账单信息、从购物车中删除产品以及进行其他更改，例如添加礼品收据或提供送货说明。请参阅附件 O，第 6 处。消费者还可以选择运输方式。 92. 标有“下订单”的黄色按钮允许消费者进行购买。参见附件O第6页。Prime的价格和自动续订功能不会出现在页面上，消费者无法删除Prime，并且消费者无法在上一页上备份并选择“不感谢”Prime。 93. 在每条途径（已编辑和移动）中，亚马逊均未能清晰明确地披露 Prime 订阅计划的实质性条款：价格以及除非消费者明确取消否则自动续订的事实。此外，在每个途径（已编辑）和移动）中，亚马逊在收集消费者的账单信息之前根本不提供任何披露。 94. 。 Prime Video 是与 Prime 不同的产品。具体来说，Prime Video 是一种基于订阅的视频流服务。虽然单独注册Prime Video是可以的，但是很难做到。 优质视频 95. 亚马逊的网页欺骗消费者注册 Prime 而不是 Prime Video，后者是一个成本较低的选择。 96. 特别是，亚马逊最初将 Prime Video 作为更昂贵的完整 Prime 套餐的一部分提供给访问 Prime Video 主页（或“店面”）注册 Prime Video 的消费者。参见附件 P，第 1 处 已编辑 97. 利用一些消费者无法理解“Prime”和“Prime Video”之间差异的情况，Prime Video 注册流程未能明确说明亚马逊将在桌面和移动平台上将他们注册为 Prime，而不是更便宜的 Prime Video 。这导致一些消费者在不知不觉中注册了 Prime，而不是 Prime Video。 98. 消费者可以通过各种方式访问 Prime Video 店面，包括在在线搜索引擎或亚马逊搜索栏中搜索“Prime Video”。 99. 最初的 Prime Video 店面在顶部显示 Prime Video 徽标，并有一个标有“通过 Prime 观看”的橙色按钮。开始 30 天免费试用。”参见附件 P 和 V。 100. 亚马逊将按橙色按钮的消费者带到第二页，并提示他们登录（如果他们有亚马逊帐户）以确认账单信息，或创建帐户并提交账单信息。此页面还包含页面底部的 Amazon Prime 使用条件和隐私声明的小印刷链接。参见附件 V，第 2-5 页。 101. 到目前为止，亚马逊尚未向消费者展示任何有关 Prime（与 Prime Video 不同）的营销活动。 102. 登录或创建帐户后，亚马逊会将消费者带到一个页面，从上到下包含： (a) Prime 徽标上写着“立即观看，随时取消。开始 30 天免费试用”； (b) 与帐户关联的电子邮件； (c) 顶部带有“确认您的详细信息”的表格，后跟计划类型，即“Prime”。享受数千部电影和电视节目的无限流媒体以及数百万件商品的免费两日送达服务。试用后每月 14.99 美元”（要获得 Prime Video 而不是 Prime，消费者必须点击右侧的灰色“更改”框）； (d) 消费者的电子邮件、付款方式和帐单地址； (e) 底部，“注册即表示您承认您已阅读并同意 Amazon Prime 条款和条件，并授权我们在 30 天免费试用后向您的首选卡或存档的其他可用信用卡收费。您的 Prime 会员资格将持续有效，直至取消。如果您不想继续支付 14.99 美元/月加上任何适用税费，您可以随时访问您的帐户并调整您的会员设置来取消；”和 (f) 右下角的橙色按钮，标有“开始免费试用”。该按钮位于灰色区域的正上方，上面写着“随时更改或取消计划”。以后支付。”参见附件 P，第 2 点和附件 V，第 6 点。 已编辑 103. 要注册 Prime Video（而不是 Prime），消费者必须单击页面顶部计划信息的“更改”按钮，在后续页面上更改计划，然后返回以确认 Prime视频选择。参见附件 P，第 2 点和附件 V，第 6 点。 （已编辑） 附件 P，第 3 处。（已编辑） 参见 已编辑 105. 收到 2022 年 6 月 30 日的 CID 后，亚马逊更改了 Prime 的 Prime Video 注册流程。现在，当消费者点击“开始免费试用”时，亚马逊至少会向部分消费者展示一个标题为“欢迎使用 Prime，[姓名]”的页面，其中描述了某些 Prime 会员服务。在此页面上，没有取消 Prime 会员资格的选项。底部有两个按钮：左边的“发现 Prime 优惠”（灰色按钮）让消费者了解 Prime 相关服务的概览，右边的“确定”（蓝色按钮）则继续进入 Prime Video 店面。参见附件 V，第 7-8 页。 106.Prime 视频（移动）。消费者还可以通过移动设备上的 Prime Video 注册 Prime。 107. 与桌面版 Prime Video 一样，移动版 Prime Video 诱使消费者注册 Prime 而不是成本较低的 Prime Video。 108. 与桌面版 Prime Video 一样，Prime Video 移动店面在顶部显示 Prime Video 徽标，在页面底部显示一个标有“通过 Prime 观看”的橙色按钮。开始 30 天免费试用。”橙色按钮上方以蓝色文字写着“Prime”，然后以白色文字写着“通过 Prime 观看 0.00 美元”。参见附件 U，第 1 处。 109. 亚马逊将按下橙色按钮的消费者带到“欢迎”页面，以登录（如果他们有亚马逊帐户）以确认账单信息，或创建帐户并提交账单信息。该页面还包含“亚马逊的使用条件和隐私声明”的链接。参见附件 U，第 2 处。 110. 登录或创建帐户后，亚马逊会将消费者带到一个页面，要求消费者“确认您的详细信息”，并从上到下包含以下信息： (a) “计划”旁边写着：“Prime。享受数千部电影和电视节目的无限流媒体以及数百万件商品的免费两日送达服务。 （试用后每月 14.99 美元）。”该文本旁边是一个类似于大于号（“>”）的箭头。 (b) 该页面还列出了消费者的电子邮件、付款方式和帐单地址信息。 (c) 然后有一个指向 Amazon Prime 条款和条件以及 Prime 价格和自动续订功能的链接。 (d) 底部有一个橙色按钮“开始免费试用”，下面有黑色文字：“随时更改或取消计划。以后支付。”参见附件 U，第 5 页。 111. 要注册 Prime Video（而不是 Prime），消费者必须单击页面顶部的“计划”信息，在后续页面上更改计划，然后返回以确认 Prime Video 选择。 112. 如果消费者只需单击橙色的“开始免费试用”按钮，亚马逊就会在 Prime（而不是 Prime Video）中为消费者注册，然后立即将消费者带到 Prime Video 店面页面。参见附件 U，第 6 页。 继续阅读。 在这里 关于 HackerNoon Legal PDF 系列：我们为您带来最重要的技术性和富有洞察力的公共领域法庭案件文件。 该法庭案件 2:23-cv-00932 于 2023 年 9 月 28 日从 检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。 ftc.gov