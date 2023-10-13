亚马逊对在线超市竞争：你不能碰这个

FTC 诉亚马逊法院立案，检索于 2023 年 9 月 26 日，是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是 80 部分中的第 17 部分。

2. 亚马逊在网上超市市场占据主导地位

166. 与其他在线超市相比，亚马逊保持着主导的市场份额。来自亚马逊和行业分析师的文件和数据证实，亚马逊在在线超市销售的商品总价值中所占的份额远高于 60%，而且还在不断上升。





167. 结合在线超市市场的其他特征（包括其显着的进入壁垒（见下文 VA3 和 VC 部分））考虑亚马逊的市场份额，证明了亚马逊的垄断力量





168. 商品总价值（“GMV”）衡量给定时间段内向顾客出售的商品的总销售价值，通常用于跟踪在线商店的市场份额。其他财务指标（例如收入或净销售额）可能会考虑佣金或折扣，这些费用或折扣在单个商店内和不同商店之间可能有所不同。 GMV 则不然。因此，亚马逊 GMV 的计算反映了通过其零售和市场部门销售的商品的总价值。第三方报告（包括亚马逊使用的报告）经常使用 GMV 将亚马逊与其他公司进行比较





169. 按 GMV 衡量，亚马逊的业务远远超过美国所有其他在线商店。





170. 行业分析师和行业参与者经常参考沃尔玛、塔吉特和 eBay 来跟踪亚马逊的美国在线商店。根据评估这些“四大百货平台”市场份额的第三方报告，自 2015 年以来，亚马逊估计市场份额保持在 GMV 69% 以上，并且随着时间的推移，这一份额还在不断增长。













171. 其他商业可用数据，包括被广泛引用的行业市场研究公司 eMarketer Insider Intelligence 最近报告的统计数据，证实了亚马逊在同一组公司中的持续主导地位，预计 2022 年市场份额将超过 GMV 的 82%。













172. 亚马逊内部维持（已编辑），根据 2021 年美国 GMV，亚马逊在这组在线商店中拥有（已编辑）% 的市场份额。





173. 亚马逊还（已编辑）亚马逊使用（已编辑）





174. 亚马逊认为（已编辑）





175.（已编辑）根据 2021 年美国电子商务 GMV（不包括在线易腐烂杂货销售），亚马逊在这组在线商店中仍占有（已编辑）% 的份额。









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该法院案件 2:23-cv-01495 于 2023 年 10 月 2 日从ftc.gov检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



