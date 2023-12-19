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    云原生应用程序采用微服务架构经过@samsey
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    云原生应用程序采用微服务架构

    2023/12/19
    11m
    经过 @samsey 1,587 讀數
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    太長; 讀書

    这些挑战可能涉及处理增加的复杂性、有效管理网络延迟、有效处理服务发现、适当解决配置管理问题以及确保安全措施到位。 总体而言，虽然微服务为本机应用程序带来了好处，但有效解决相关挑战以充分发挥其潜力至关重要。

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    cloud #microservices #docker #containers
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    @samsey

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