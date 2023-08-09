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    了解 DevOps 如何简化初创企业的成功

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    DevOps 是一组强调软件开发团队和 IT 运营之间协作的实践和文化理念。 DevOps 的主要目标是自动化和集成构建、测试、部署和监控软件应用程序的流程。让我们探讨 DevOps 实践如何帮助初创公司简化其开发和运营流程。
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