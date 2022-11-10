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    了解汇总及其作为最佳第 2 层扩展解决方案的重要性经过@davidsm
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    了解汇总及其作为最佳第 2 层扩展解决方案的重要性

    2022/11/10
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    经过 @davidsm 3,943 讀數
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    太長; 讀書

    像汇总这样的第 2 层扩展解决方案已成为提高底层区块链速度和效率的关键工具。 Rollup 在捆绑（汇总）数据后进行链下事务处理，然后将信息馈送到区块链。这个想法是通过将交易成本分配给许多用户来降低交易成本。第一种称为“乐观汇总”。此解决方案假定汇总中的事务是有效的。 ZK-Rollups 依靠零知识证明仅用最少的信息来确定交易的有效性。

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