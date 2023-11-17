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    被发现：如何在目录中提交您的 AI 工具经过@aiparabellum
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    被发现：如何在目录中提交您的 AI 工具

    2023/11/17
    5m
    经过 @aiparabellum 324 讀數
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    太長; 讀書

    让你的人工智能工具被发现是很困难的 - 目录可以提供帮助！本文探讨了提交给 AI Parabellum 这样的选择性 AI 平台如何让初创公司受益。我们将介绍提交过程、列出特权和利用专家认可的策略。遵循概述的最佳实践可以转化为增加合格的销售线索和该领域的先发优势。
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    machine-learning #ai #ai-tools #ai-tools-directory
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