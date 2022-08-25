了解区块链：加密货币的基础

那你支持哪一方？巴菲特还是马斯克？ 我转身看着我的朋友们，他们焦急地等待着工程师朋友的消息。在听了整整一个小时他们对加密货币的看法以及他们认为它将如何改变世界之后，我终于有机会发言了。我对加密货币缺乏经验和兴趣可能是我被动参与对话的原因。我的朋友们继续给我讲了两个小时，直到我决定更多地了解这种令人讨厌的技术。 我决定从工程的角度完全沉浸在加密货币领域。在网上花了几个小时后，我学到的一件事是“区块链是一切的主力；掌握它对于掌握加密货币至关重要！”没有多想，我开始学习区块链，我很快意识到掌握它是了解任何形式的加密货币的关键第一步。我将通过这篇文章努力总结和组织我的学习。 首先要做的事——什么是区块链？ 让我们首先看一下区块链的定义，它给出了一些东西： 是网络上曾经发生过的事件的加密安全、时间戳、公共和分布式数据库。 区块链 有帮助吗？不？让我们分解定义来理解它。 因此，区块链的基础是数据库——不仅仅是任何数据库，而是分布式数据库。您可能想知道什么是分布式数据库？分布式数据库中没有单一的事实来源。数据存储在地理上分散的众多设备上。这使得系统具有抗故障能力，因为劫持事件或机器损坏不会导致系统停止。系统不是由单一的机器或人来统治的，他们也无法确定将保留哪些数据。系统将它决定的任何东西都添加到数据库中，而不是任何一台机器。 区块链是公开的。为什么这很重要？世界上每个人都有能力加入这个网络，每个人都可以自由选择随时离开。由于区块链对所有人开放，因此对网络用户没有限制。 区块链有一个时间戳。时间戳保存在区块链分布式数据库中保存的所有事件上。这有助于保留区块链上发生的事件顺序。 区块链安全最关键的方面是密码学。区块链的概念在很大程度上依赖于使用密码技术来防止数据操纵。它保证已记录的事件不能被删除或修改其顺序。 因此，简而言之， 区块链是一个公共分布式数据库，它使用加密方法保证数据安全和排序。 好吧……但是为什么叫区块链呢？ 在区块链的情况下，网络中发生的事件存储在称为 Block 的数据结构中。整个区块链是一系列相互连接的区块，就像 一样。这是一个插图。 链表 连接块的链接是使用加密方法创建的。创建和销毁此链接需要网络成员进行一定程度的计算。 链接区块链和加密货币 在学习了区块链的基础知识之后，我们就可以开始理解为什么加密货币需要区块链了。 你看，任何一种货币要想在我们的社会中发挥作用，都必须满足许多要求。其中包括以下内容： 一个人应该能够利用新资金进行金融交易 货币不应该重复，这意味着钱不能花两次。 加密货币是去中心化的，即使它们是一种货币。这表明不可能有一个中央政府或银行来监督和规范日常货币的使用方式。而且，当没有中央权威时，要确保货币正常运行变得越来越困难。 使用区块链创建加密货币 制造一种真正去中心化的货币在很多方面都很困难。然而，区块链为我们提供了一种生产去中心化货币的方法。我们可以将交易保存在区块链中，因为它本质上是一个分布式数据库。由于其安全性和其他保证，我们实际上能够在区块链上操作货币。不允许删除或更改任何交易。因为区块链对所有人开放，所以任何人都可以参与其中而不必担心被制裁。 区块链块中实际保存的是什么？ 区块链中区块的实际内容因加密而异。我们可以举一个第一个加密货币的例子，即比特币。这是比特币中的块的样子。 在比特币的区块链中，一个块存储了前一个块的哈希值、交易列表和 Nonce 等信息。一旦该块被添加到区块链中，包含在一个块中的所有交易都被视为已完成。 请注意，比特币区块链中的一个块由两部分组成——块头和块体。虽然标头包含对验证区块链很重要的内容，但块体包含实际交易。 我们理解了区块链的基本原理以及加密货币如何利用它。如果您想成为加密货币专家，了解区块链至关重要。下一阶段是了解一些最重要的加密货币如何利用这个区块链。例如，我们简要提到了比特币交易是如何存储在区块链上的。 一篇关于比特币如何利用这个区块链的详尽文章将很快发表。如果您喜欢这个，请继续关注下一个，以发现更多关于正在改变我们周围世界的令人难以置信的技术。 我很想知道你对我朋友的询问的回答。在下面发表评论，让我知道。 最后，请在 关注我，以便直接在您的 Twitter 提要上获得更多此类内容。 Twitter 上 快乐学习！ 🙂