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    了解区块链：加密货币的基础经过@infinity
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    了解区块链：加密货币的基础

    2022/08/25
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    经过 @infinity 2,896 讀數
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    太長; 讀書

    旨在从工程角度了解有关加密货币的更多信息。解释了为什么加密货币需要一种去中心化的货币才能在社会中发挥作用。区块链安全最关键的方面是使用加密技术来防止数据操纵。加密货币是去中心化的，这意味着不能有一个中央政府或中央银行来监督每天如何使用货币。我们不能在我们的社会中保持中央权威，因此越来越难以确保货币正常运作，也越来越难以确保其正常运作。

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