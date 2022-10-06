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    乌克兰血统的初创公司在 2022 年筹集 200 多万美元经过@elena-mazhuha
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    乌克兰血统的初创公司在 2022 年筹集 200 多万美元

    2022/10/06
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    经过 @elena-mazhuha 664 讀數
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    太長; 讀書

    乌克兰创立的初创公司不断筹集资金，不断赢得资助，并将创意带到世界各个角落。亚马逊网络服务最近为 52 家乌克兰初创公司提供了价值近 100 万美元的信用额度，用于使用其云计算服务。总部位于纽约的公司 [ffVC.com 推出了 5000 万美元的基金，专门支持在乌克兰成立的初创公司。谷歌的 500 万美元基金于 3 月成立，用于支持乌克兰。由于戒严令，许多乌克兰人甚至无法离开该国，但乌克兰盟友为乌克兰技术人员提供在线咨询。

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