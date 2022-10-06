乌克兰血统的初创公司在 2022 年筹集 200 多万美元

今年早些时候，投资者警告初创公司“做好最坏的打算”。由于全球金融危机、迫在眉睫的经济衰退以及乌克兰战争，没有人预计会看到大轮融资。然而，创业公司继续创新，甚至设法支持他们的乌克兰朋友，他们发现自己处于危机最严重的时期。 在国际社会的支持下，乌克兰创立的初创公司不断筹集资金，不断赢得资助，并将他们的想法带到世界各个角落。 在乌克兰的支持者中，有总部位于纽约的 公司。它推出了一项 5000 万美元的基金，专门支持在乌克兰成立的初创公司。亚马逊网络服务最近为 52 家乌克兰初创公司提供了价值近 100 万美元的信用额度，用于使用其云计算服务。 30 多家在乌克兰创立的初创公司已从谷歌 3 月份为支持乌克兰而设立的 500 万美元基金中获得了高达 75,000 美元的资金。 ffVC 这场战争本应切断乌克兰企业家与国际创业社区之间的联系——由于戒严令，许多乌克兰人甚至无法离开该国。然而，乌克兰盟友处理了这一点：他们为乌克兰技术人员提供在线咨询，并向可以出国旅行的人免费提供技术会议门票。 多亏了这一切，数十家拥有乌克兰创始人的初创公司设法筹集资金并继续致力于他们的下一件大事。这是我挑选的10个。 不可阻挡的域名——6500万美元 区块链初创公司 在 7 月的 A 轮融资中筹集了 6500 万美元。这家初创公司的估值为 10 亿美元。这一轮使其外部资金总额达到 7200 万美元。 Unstoppable Domains 共有 17 位投资者参与了由 Pantera Capital 领投的本轮融资。其中有Polygon、Rainfall Capital、Mayfield、Alchemy Ventures、OKG Investments。 Unstoppable Domains 允许其用户在以太坊区块链上注册一个加密域名并将其转换为 NFT。这为所有者提供了更广泛的控制权和所有权，并允许他们缩短他们的长加密钱包地址。 这家初创公司已经注册了超过 250 万个域名，销售额超过 8000 万美元。最受欢迎的域名包括 .crypto、.nft、.wallet 和 .bitcoin。 该公司拥有 80 名员工，在旧金山和基辅设有办事处。它由 Matthew Gould、Braden Pezeshki、Bradley Kam 和乌克兰人 于 2018 年创立。 Bogdan Gusiev AirSlate——5150 万美元 工作流程自动化初创公司 在 6 月的 B 轮融资中筹集了 5150 万美元。这家初创公司的估值为 12.5 亿美元。这一轮融资使其外部资金总额达到 1.815 亿美元。 AirSlate 总部位于芝加哥的 G Squared 在 UiPath Ventures 的参与下领投。 AirSlate 为其用户提供用于自动化业务流程的无代码工具，包括 PDF 编辑和电子签名工作流程。这家初创公司在全球拥有超过 900,000 名客户和 1 亿用户。 AirSlate 成立于 2008 年，前身为 PDFfiller，拥有 900 多名员工。它在波士顿、弗罗茨瓦夫和基辅设有办事处。该公司曾经在圣彼得堡设有办事处，但在 7 月 将关闭它。 宣布 它的创始人是 和乌克兰出生的 。 Borya Shakhnovich Vadim Yasinovsky Preply——5000万美元 辅导平台 在 7 月的 C 轮融资中筹集了 5000 万美元，但没有透露其估值。这一轮使其外部资金达到 1.011 亿美元。 Preply 总共有八位投资者参与了由专注于教育的 Owl Ventures 牵头的这轮融资。其他投资者包括 Educapital、Evli Growth Partners、Hoxton Ventures 和 Diligent Capital。 Preply 开发了一个平台，允许导师教授 50 种语言，包括英语、德语、阿拉伯语、法语、波兰语和乌克兰语。它使用人工智能根据学生的日程安排和学习目标来寻找教师。这家初创公司表示，它拥有来自 190 个国家的 。 32,000 名导师 Preply 由三位乌克兰企业家 、 和 Lukyanov 于 2012 年创立。这家初创公司拥有 400 多名员工，并在巴塞罗那、纽约和基辅设有办事处。 Dmytro Voloshyn Kirill Bigai Sergey 自旋技术——1600 万美元 数据保护软件开发商 在 8 月的 A 轮融资中筹集了 1600 万美元，使其资金达到 1800 万美元。该公司的估值为 5500 万美元。 Spin Technology 资金来自 Santa Barbara Venture Partners、Blu Venture Investors 和 Blueprint Equity（主要投资者）。 Spin Technology 是一家 SaaS 数据保护公司，保护企业免受勒索软件、人为错误和其他云威胁。它的软件就像一个防病毒程序，可以跨 Google Workspace 和 Microsoft Office 365 等平台检测勒索软件。它可以自动评估风险并在需要时进行备份。 这家初创公司迎合企业客户。它已与 1,600 多家公司合作，包括 Outbrain、Autodoc、Miller 和 Toyota。 该公司由出生于敖德萨的 于 2016 年创立，目前在洛杉矶、帕洛阿尔托、敖德萨和基辅设有四个办事处。它雇佣了大约80名员工。 Dmitry Dontov 亚特兰大 3D — 1500 万美元 纳米技术初创公司 在 9 月份的 A 轮融资中筹集了 1500 万美元，使其总资金达到 1720 万美元。它没有透露结束这一轮融资的估值。 ATLANT 3D 英国风险投资公司 West Hill Capital 领投，但其他投资者尚未披露。 ATLANT 3D 是一家深度科技初创公司，致力于在原子水平上制造材料和电子产品的技术。 “（我们正在）逐个原子地彻底改变明天的电子产品，”它的座右铭是。 根据其网站，它与 STMicroelectronics、Sony 和 NASA 以及其他组织合作。 尽管这家初创公司总部位于哥本哈根，但它是由乌克兰人 于 2018 年共同创立的，他现在担任该公司的首席执行官。 ATLANT 3D 的网站列出了 10 名员工，其中一半是博士 Maksym Plakhotnyuk 金融科技农场——740万美元 在该公司 1 月份的第一轮种子轮融资中， 筹集了 740 万美元，但没有披露其估值。 Fintech Farm Flyer One Ventures 和 Solid 领投；其他四个投资者是 AVentures Capital、TA Ventures、u.ventures 和 Jiji。 总部位于英国的 Fintech Farm 的联合创始人 Dmytro Dubilet 是乌克兰 Neobank Monobank 的创始人之一，该银行目前拥有约 450 万用户。现在，Fintech Farm 将利用筹集的资金为尼日利亚市场推出类似的产品。它的名字是 。 斐波那契 该公司由 、 和连续创业 共同创立。该公司拥有约 200 名员工，并在第聂伯罗和基辅设有两个办事处。 Alexander Vityaz Mykola Bezkrovnyy 者 Dmytro Dubilet Salto X——520万欧元 Web3 初创公司 在 7 月的种子轮融资中筹集了 520 万欧元，但没有透露其估值。 Salto X 本轮融资由总部位于哥本哈根的风险基金 byFounders 和总部位于法兰克福的 Blockwall 领投。 Box Group、加密金融科技 3Commas，以及刘江、Alex Gluchkowski 等天使投资人也参与其中（共 6 名投资人）。 Salto X 使用区块链为欧洲公司开发一种远程友好的股票期权替代方案。贡献者在悬崖期间获得 NFT 证书。据这家初创公司称，“它为贡献者提供了透明的股权补偿渠道，无论其地理位置如何。” 这家初创公司由爱沙尼亚人 和 、拉脱维亚 和乌克兰人 于 2021 年创立。该公司在塔林注册，没有实体存在，其 16 名员工在拉脱维亚、爱沙尼亚和乌克兰远程工作。 Ragnar Sass Elise Sass 人 Krists Avots Tanya Chaikovska PromoRepublic——200万欧元 SaaS 初创公司 在 6 月份的 A 轮前融资中筹集了 200 万欧元，但未披露其估值。这一轮使其外部资金达到 390 万美元。 PromoRepublic 总部位于乌克兰的基金 NetSolid Investments 在本轮融资中向这家初创公司投资了 20 万欧元。其他投资者的姓名尚未披露。 这家乌克兰-芬兰-美国初创公司开发了一个社交媒体营销平台，为企业、营销机构和中小企业提供服务。根据其网站，该公司拥有超过 50,000 家客户，包括 Curves International、doTERRA、Expedia Group Mannatech 和 EZCORP。 该公司由 、 Baranovskyi 和 三人组于 2014 年创立，现在拥有 50 多名员工（包括承包商）。它在赫尔辛基、伦敦、纽约和基辅设有办事处。 Max Pecherskyi Mike Val Grabko Cargofy——200万美元 货运科技初创公司 在 2 月份的种子轮融资中筹集了 200 万美元。这家初创公司没有透露其估值，但据 ，该公司的估值为 10-1500 万美元。 Cargofy 《福布斯》报道 JKR Investment Group 领投了这轮融资，Flyer One Ventures、Fair East Labs 和两位天使投资人 Murat Abdrakhmanov 和 Hannu Turunen 也参与了本轮融资。 Cargofy 被称为卡车司机优步，开发了一个人工智能驱动的数字物流平台，帮助将卡车车主与寻求在东欧、印度和美国运送货物的人们联系起来。在截至 2 月的过去三年中，该公司组织了大约46,000 次交付。 Cargofy 由 、 和 于 2014 年创立，目前拥有约 60 名员工。它位于爱荷华州东部的锡达拉皮兹。总体而言，它在两个国家设有三个办事处，但该公司的网站没有具体说明地点。 Dimitri Alexiou Alex Kovalchuk Stakh Vozniak Choice QR——150万欧元 FoodTech 初创公司 在 7 月份的种子轮融资中筹集了 150 万欧元，使其外部资金达到 240 万欧元。该公司没有在最新一轮中披露其估值。 Choice QR 五位投资者参与了本轮融资：Seedcamp、Reflex Capital、Purple Ventures、J&T Ventures 和 Presto Ventures（主要投资者）。 Choice QR 开发了一个餐厅支付应用程序。使用它，酒店企业可以创建一个用于取货和送货的网站，以及数字菜单，让他们的客人可以通过二维码订购食物和付款。根据 Choice 网站的数据，超过 7,000 家企业使用该服务。 该公司由两名乌克兰人 和 于 2021 年在基辅创立。现在它的总部设在捷克共和国，但仍在乌克兰设有办事处。 Alex Ilyash Vladimir Olyanitsky 最初 发布。 在这里