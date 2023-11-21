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    主观性与人工智能哲学的演变经过@antonvokrug
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    主观性与人工智能哲学的演变

    2023/11/21
    27m
    经过 @antonvokrug 677 讀數
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    太長; 讀書

    本概述追溯了人工智能哲学的历史，将符号人工智能与联结主义模型的出现进行了对比。著名哲学家休伯特·德雷福斯 (Hubert Dreyfus) 挑战了符号人工智能的理性主义观点，为受神经网络启发的联结主义方法铺平了道路。这种演变反映了技术和哲学观点的进步，塑造了我们对人工智能的理解。
    featured image - 主观性与人工智能哲学的演变
    tech-stories #subjectivity #ai-philosophy
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    Anton Vokrug

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