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    主观主义和组织：第 1 部分经过@novi
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    主观主义和组织：第 1 部分

    2022/09/18
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    经过 @novi 1,352 讀數
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    太長; 讀書

    组织是人类处理复杂世界的一种方式。这就是我们如何让我们的存在在一个渴望混乱的宇宙中变得更容易忍受。组织在某些约束范围内和周围运作，例如目的、价值体系、关注领域、市场、技术、立法等，与流程和标准化沟通一起应该产生线性因果关系。苹果、谷歌、丰田或许多其他组织，由大量本身可以很简单的元素组成。为了生存，它们与环境交换能量和信息，这意味着它们在远离平衡状态下运行。

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    #startup#business#organization
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