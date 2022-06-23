为 HackerNoon 赞助商介绍一个包罗万象的全新店面

HackerNoon 本月要发布三项公告： 1. 我们决定将本月限时专卖套餐收入的 20% 捐赠给 Trevor Project，这是一个非营利组织，其使命是“全年 24/7 全天候为 LGBTQ 年轻人提供信息和支持” 。” 2. 我们引入了 HackerNoon BRAND DASHBOARD。全新的、包罗万象的 HackerNoon 店面让您可以在一个地方导航和探索促进品牌增长的所有方法！ 3. HackerNoon 团队决定将每个品牌故事的收入的 50% 用于宣传和分发。

来自 HackerNoon 家族的 v. 快乐自豪月！让我们跳过尴尬的强制性公司彩虹化……直奔主题：

我们为自由、选择和爱而来！ 🌈🌈🌈

这就是为什么我们决定将本月限时专卖套餐收入的 20% 捐赠给Trevor Project ，这是一个非营利组织，其使命是“全年 24/7 全天候为 LGBTQ 年轻人提供信息和支持”圆形的。”





从现在到 7 月 20 日，每在Brand Booster 、 Brand Elite或Writing Contest Package上花费 20 美分，就会有 20 美分用于帮助有需要的 LGBTQ 青年🌈





介绍 HackerNoon 品牌仪表板

没错：全新的 HackerNoon 店面让您可以在一个地方导航和探索促进品牌增长的所有方法！以下是品牌仪表板的工作原理：

1. 🌈 自由：这是您的一站式成长商店

您现在可以在 HackerNoon 上自行检查几乎所有品牌产品。以前，只有品牌作为作者的出版学分可供自行购买。





现在品牌可以探索和购买广告牌插槽、 时事通讯、 专业包， 甚至写作比赛！没有。任何。需要。至。说话。至。一个人。



2. 🌈爱：破冰并获得免费品牌积分！

您只需回答几个破冰问题，帮助我们更好地了解您的公司。作为回报，我们为您提供仪表板上的定制体验和免费的 HackerNoon 品牌作为作者信用，以便与每月超过 800 万的技术爱好者分享您的故事。





3. 🌈选择：查看演示和示例以选择“THE ONE”

是的！您可以在品牌仪表板上查看所有产品的演示和样品。您现在可以轻松查看所有产品的详细信息并选择最适合您品牌的产品。





4. 🌈骄傲：看看你的互联网声誉是如何建立的

您可以在品牌仪表板上实时查看您的品牌增长情况！ HackerNoon 会在 Internet 上填充有关您公司的最新提及！

最后但并非最不重要的一点是，我们还有另一个重要消息要告诉您：

享受在 HackerNoon 上发布的每个品牌故事的免费社交媒体推广！

我们希望我们的赞助商能够物超所值！我们是认真的！ HackerNoon 团队决定将每个品牌故事的收入的 50% 用于宣传和分发。





让我们看看本周在 HackerNoon 上的一些热门品牌故事：



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今天就以 1000 美元的价格试用我们的品牌助推器包，5 个品牌故事积分 1 和科技公司新闻页面可享受 50% 的折扣！





爱赢！ 🌈🌈