在当今动态的软件开发世界中，保持最新的工具、库和框架对于开发人员来说至关重要。 GitHub 提供了宝贵的存储库宝库，可以显着提高您的开发技能和专业知识。 我整理了每个开发人员都应该了解的 19 个 GitHub 存储库的列表，为学习、实践和灵感提供了丰富的资源。 每个存储库都分为子类别，以便于导航。我还添加了直接链接和描述，以便立即获得印象。 1. （赞助） 集算器SPL 集算器SPL是新一代数据处理语言，集成SQL数据库，支持高级分析和并行处理。 借助集算器SPL，您可以轻松转换和分析海量数据集，发现隐藏的模式和趋势，并从数据中获得可操作的见解。一些主要功能包括： 集算器SPL优化算法和高效内存管理，体验极快的处理速度。 ⚡ 顶级性能： 访问全面的预构建函数集合，可满足各种数据操作任务。 🚀 丰富的函数库： 享受清晰简洁的语法，提高代码的可读性和可维护性。 ✨ 直观的语法： 通过JDBC将集算器SPL脚本无缝集成到Java程序中，缩小数据分析和应用开发之间的差距。 👨💻 Java集成： 独立执行集算器SPL脚本，突破传统限制，拓展您的数据处理能力。 🧙♀️ 独立执行： ⭐ 支持他们的 GitHub 仓库： https://github.com/SPLWare/esProc 🌱 学习编码 2. 很棒的路线图 ⭐ GitHub 星数 3k+ https://github.com/liuchong/awesome-roadmaps 各种编程语言、框架和工具的路线图集合。 3. 很棒的课程 ⭐ GitHub star 50k+ https://github.com/prakhar1989/awesome-courses 用于学习编程、网络开发和其他技术技能的精选在线课程列表。 4. 免费认证 ⭐ GitHub 星数 12k+ https://github.com/cloudcommunity/Free-Certifications 各种技术主题的认证和培训课程的综合列表。 5. 很棒的算法 ⭐ GitHub 星数 15k+ https://github.com/tayllan/awesome-algorithms 用于学习和练习算法和数据结构的资源集合。 6. 很棒的面试问题 ⭐ GitHub 星数 59k+ https://github.com/DopplerHQ/awesome-interview-questions 软件开发角色的常见面试问题汇编。 🧑💻 建设项目 7. 对于初学者来说很棒 ⭐ GitHub 星数 58k+ https://github.com/MunGell/awesome-for-beginners 适合初学者的项目想法和资源列表。 8. 应用创意 ⭐ GitHub 星数 69k+ https://github.com/florinpop17/app-ideas 适用于各种编程平台和技能水平的大量应用程序创意。 9. 边玩边学 ⭐ GitHub 星数 115+ https://github.com/lmammino/awesome-learn-by-playing 一系列游戏和互动项目，可提高编码技能。 10. 基于项目的学习 ⭐ GitHub 星数 123k+ https://github.com/practical-tutorials/project-based-learning 针对各个技术领域的基于项目的学习资源列表。 11. 构建你自己的x ⭐ GitHub 星数 229k+ https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x 关于如何构建您自己的编程语言、工具和框架的指南集合。 🚀 工具和资源 12. 免费开发 ⭐ GitHub 星数 76k+ https://github.com/ripienaar/free-for-dev 为开发人员提供的免费工具和资源的精选列表。 13. 很棒的自托管 ⭐ GitHub 星数 157k+ https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted 用于各种目的的自托管软件应用程序的集合。 14. 很棒的设计工具 ⭐ GitHub 星数 30k+ https://github.com/goabstract/Awesome-Design-Tools 用于各种设计目的的设计工具的综合列表。 15. 很棒的库存资源 ⭐ GitHub 星数 11k+ https://github.com/neutraltone/awesome-stock-resources 免费和付费库存照片、图标和其他设计资源的集合。 💯 模式和最佳实践 16. 真棒-sre ⭐ GitHub 星数 10k+ https://github.com/dastergon/awesome-sre 用于学习和实施站点可靠性工程实践的资源集合。 17. 很棒的设计模式 ⭐ GitHub 星数 33k+ https://github.com/DovAmir/awesome-design-patterns 软件设计模式及其应用的目录。 18. 美丽文档 ⭐ GitHub 星数 8k+ https://github.com/matheusfelipeog/beautiful-docs 用于创建美观且有效的文档的资源和最佳实践的集合。 19. 令人敬畏的可扩展性 ⭐ GitHub 星数 49k+ ] https://github.com/binhnguyennus/awesome-scalability 有关软件系统可扩展性、性能和优化的精选资源列表。 写作一直是我的热情，帮助和激励人们让我感到很高兴。如果您有任何疑问，请随时与我们联系！ 通过订阅 ，确保获得我发现的最好的资源、工具、生产力技巧和职业发展技巧！ 我的时事通讯 另外，请在 、 和 上与我联系！ Twitter LinkedIn GitHub 也发布 。 在这里