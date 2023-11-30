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    将此添加为书签：19 个基本 GitHub 存储库经过@madzadev
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    将此添加为书签：19 个基本 GitHub 存储库

    2023/11/30
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    经过 @madzadev 1,349 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    我整理了每个开发人员都应该了解的 19 个 GitHub 存储库的列表，为学习、实践和灵感提供了丰富的资源。
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    programming #web-development #coding #github
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