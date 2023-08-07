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    为您的项目选择正确的编程语言：综合指南经过@onixsystems
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    为您的项目选择正确的编程语言：综合指南

    2023/08/07
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    经过 @onixsystems 2,784 讀數
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    太長; 讀書

    选择合适的编程语言可以显着影响软件项目的成功。选择正确的编程语言的第一步是彻底了解项目的要求。选择您的团队了解的语言可以简化开发并缩短学习曲线。做出决定时请考虑以下方面：开发速度、社区、安全性和可扩展性。
    featured image - 为您的项目选择正确的编程语言：综合指南
    programming#programming#java#javascript#c++
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