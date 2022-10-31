为什么 IT 公司应该进行内容映射

IT 公司可以并且确实会生成大量内容。它可能是一种重要的营销工具，但前提是它可以帮助他们实现更广泛的业务目标，例如为他们的网站带来高质量的流量、获得更多潜在客户以及提高客户忠诚度。 提高内容营销效率的一种方法是使用内容旅程映射技术。这将帮助您随时随地为每个买家角色提供相关内容。 在本文中，我们将解释什么是内容映射、为什么需要它以及如何正确地进行内容映射。 目录 什么是内容映射以及为什么需要它？ 什么是网站内容映射？ 如何逐步构建内容映射 第 1 步。如何培养买家的角色 步骤 2. 将客户旅程阶段与适当的内容格式相匹配 步骤 3. 收集您已有的所有内容并查看 第四步：用合适的内容填空 步骤 5. 创建内容地图 结论 什么是内容映射以及为什么需要它？ 数字内容营销可以让各种各样的潜在客户与您的品牌接触。有些人可能只是刚刚听说过您的产品，而有些人已经使用了多年，因此他们需要不同的方法和信息。没有任何内容对每个人都是完美的。 为了制作对个人客户有用的内容，重要的是要考虑您的受众实际上是谁。如果你把你的目标描述为“每个人”，你最终会过度概括，因为你会写给一个去个性化的大众。您的客户是有真实生活的真实人物，因此您需要针对他们的内容。 内容旅程映射是营销成功的关键，因为它可以帮助您分解受众并为他们提供个性化的内容。 ，“88% 的高绩效团队表示，他们的客户旅程策略对他们的整体营销成功至关重要。”这意味着营销人员正在使用战略内容规划在正确的时间为正确的人提供正确的内容。内容映射个性化您的品牌声音，以适应特定的客户档案，并支持每位客户的购买之旅。 据 Salesforce 称 什么是网站内容映射？ 网站内容旅程映射是在内容营销旅程的每个阶段为每种类型的客户规划正确的网站内容的过程。映射将帮助您可视化您的内容营销，以便您可以有效地规划未来。 将内容营销之旅视为一个漏斗，将潜在客户从听到您的产品到成为持续客户，这很有帮助。营销人员定义了三个阶段：意识、考虑和决策。 要创建您的内容地图，请先查看您已有的内容。在查看时，问自己以下问题： 此内容是否符合您客户的需求和背景？ 是否安排得当、易于阅读且易于理解？ 开始使用内容地图至关重要，因为 更喜欢提供个性化推荐的品牌。如果您成功提供相关的个性化推荐，您的潜在客户将在您的网站上花费更多时间。 91% 的消费者 如何逐步进行内容映射 在这里，我们提供了一个分步计划来组织您的内容映射活动。 发展买方的角色 做 SEO 研究以创建相关内容 将客户的旅程阶段与适当的内容格式相匹配 收集您已有的所有内容并进行审查 用合适的内容填空 创建内容映射 让我们仔细看看这些内容旅程映射步骤。 步骤 1. 开发买方的角色 首先，您应该弄清楚买家的角色是什么。这是您的目标受众的虚构肖像。泛化在这里是一种罪过！正如我们之前所说，您应该清楚地了解您的潜在客户是谁。买家的角色应该基于实际数据，而不是您的想象。 您可以通过访谈和调查、网站分析、CRM 数据分析和社交聆听来收集这些数据。您的联系人数据库也可能是一个有用的资源，可以帮助您了解客户如何使用您的联系人的趋势。至少，您应该与您的客户交谈，并询问他们如何使用您的内容的详细信息。 如果您仍然想知道如何定义您的买家角色，请从有关客户的标准信息开始，包括： 年龄、性别、婚姻状况、孩子、地点 人口统计： 职业、职称、公司规模 职业状态： 教育和兴趣 内容旅程映射的下一阶段将进一步帮助您了解您的客户。询问您的客户他们想要什么： 他们试图解决什么问题？ 他们的挑战/挫折是什么？ 他们的技能是什么？ 你怎么能帮忙？ 他们在做决定时会考虑什么？ 将从客户收到的反馈添加到您的买家角色中。 当您开始内容旅程映射时，您可以使用 Exadel 来创建技术买家的角色。 模板 您会发现，在科技公司进行内容营销的买家角色分为三大类： （CTO、首席执行官、副总裁、联合创始人等）需要清楚地了解您的产品/服务将为他们的公司带来哪些好处 决策者 人（IT 经理）发现 ROI 计算器、支持页面、客户成功案例、竞争比较图表、深度文章和博客文章最相关 推荐 （开发人员、项目经理）需要有关您的产品的深入信息来解决他们的问题 最终用户 第 2 步。进行 SEO 研究以创建相关内容 关键字研究仍然是一个关键因素，因为它可以揭示您的客户感兴趣的特定主题和问题。了解您的客户可能在客户旅程的不同阶段使用的关键字将有助于您提供相关内容。稍后我们将更多地讨论内容营销阶段。 内容营销漏斗的每个阶段都有不同类型的关键词。 在意识阶段，选择关键字的一个不错的选择是包含诸如“how-to”、“tip”或“guide”之类的词（例如“要花多少钱……”）。 在考虑阶段，您需要回答有关解决方案的问题。客户已经知道解决方案是什么，但现在他们需要找到最佳选择。关键字可以是“最佳”、“理想”、“有利”或“有用”之类的组合词（例如，“敏捷转型的好处”）。 在内容漏斗的底部，关键字的作用并不大，因为客户已经知道您的解决方案并访问了您的登录页面。在这里，您应该有一个主要的商业关键字和一些低容量的商业关键字。 对于关键字研究，您可以使用 Semrush Keyword Magic Tool、Ahrefs Keyword Explorer 和其他工具。 步骤 3. 将客户的旅程阶段与适当的内容格式相匹配 如内容营销漏斗所示，您的所有内容都应针对购买旅程的具体阶段进行定制。漏斗代表了从首次介绍到购买客户与您的产品互动的每个阶段。我们的内容映射服务模板根据内容营销漏斗阶段进行划分：意识、考虑和决策。 这是您的潜在客户开始旅程的地方。通常，这个阶段的人对你的解决方案了解不多，也不熟悉你提供的产品和服务，所以现在是时候向他们介绍你自己和你做了什么。 意识阶段： 在意识阶段创建什么内容： “操作方法”指南 博客文章 登陆页面 社交媒体帖子 信息图表 清单 播客 电子书 当他们达到这一点时，潜在客户知道你是谁。现在他们的问题是“我需要你的产品/服务吗？”您在此阶段的内容应该可以帮助您与观众建立牢固的关系。使用事实和数据告诉他们更多关于您的服务的信息。 考虑阶段： 在考虑阶段创建不同的内容格式： 成功的故事 产品概述 登陆页面 实例探究 顾客评论 白皮书 有用的可下载资源 视频 成本计算器 网络研讨会 您的客户熟悉您，您的目标是帮助他们决定购买您的产品或服务。这个阶段的内容要具有说服力和自信；请记住，人们会研究您的竞争对手，因此您需要看起来像是可用的最佳选择。 决策阶段： 决策阶段的内容格式： 演示 免费试用 实例探究 登陆页面 有针对性的优惠 咨询 比较 博客文章 博客文章也可以推动转化。 第 4 步。收集您已经拥有的所有内容并查看它 制作所有现有内容的目录并进行分析。使用您建立的内容营销旅程的买方角色和阶段来绘制每条内容。检查是否有任何内容不适合您的买家旅程内容地图。您可以使用内容 映射工作表以帮助您做出这些决定。 步骤 5. 用合适的内容填空 在修改现有内容时，您可能会发现弱点——内容映射表中尚未涵盖的地方。现在您对需要创建的内容有了清晰的了解。 步骤 6. 创建并定期更新内容地图 我们提供 来组织您的内容向前发展。它基于了解您的客户的情况以及他们在买家旅程中的当前阶段。 内容映射模板 将客户角色与其生命周期阶段相结合将帮助您创建更加个性化和相关的内容。 结论 内容映射服务通过预测他们的决策并做出适当的响应来帮助接触您的客户。深入了解您的潜在客户，并在买家旅程的不同阶段定义他们的客户角色和痛点。然后，您可以制定内容映射策略来创建相关内容。不要忘记检查你的表现 内容营销努力，看看你如何能不断改进。 是 的内容作家。 作者： Katsia Radziuk Exadel