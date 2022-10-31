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    为什么 IT 公司应该进行内容映射经过@exadel
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    为什么 IT 公司应该进行内容映射

    2022/10/31
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    经过 @exadel 1,010 讀數
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    太長; 讀書

    内容旅程映射是为每种类型的客户规划正确的网站内容的过程。它可以帮助您分解受众并为他们提供个性化的内容。 91% 的消费者更喜欢提供个性化推荐的品牌。内容映射使您的品牌声音个性化，以适应特定的客户档案，并支持每位客户的购买之旅。我们提供分步计划来组织您的内容映射活动。在这里，我们解释了什么是内容映射，为什么需要它，以及如何正确地进行内容映射。

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