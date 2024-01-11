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    为什么 2024 年是 BRC-20 代币年经过@evanluthra
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    为什么 2024 年是 BRC-20 代币年

    2024/01/11
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    经过 @evanluthra 1,001 讀數
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    太長; 讀書

    比特币拥有名为 BRC-20 的奇特新代币，可用于 DeFi、NFT 等（类似于以太坊，但基于比特币！）。 它仍然是新事物，但发展迅速，具有比特币安全性和较低费用等优势。 竞争和扩展方面的挑战仍然存在，但社区强大且充满热情。 早期采用者和投资者可以从这项潜在的突破性技术中受益。

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    Evan Luthra

    I have been building and investing in fast growing technology products since I was 13 , selling my first company at 17.

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