为什么 2024 年是 BRC-20 代币年

数字货币之王比特币是否正处于变革的风口浪尖？长期以来，以太坊一直占据区块链生态系统的中心舞台。区块链已成为去中心化金融（DeFi）、不可替代代币（NFT）和无穷无尽的 dApp 的游乐场。但随着加密行业的不断发展，我们看到其他区块链上出现了可替代代币，其中最新的（也是令人兴奋的）代币是比特币区块链上的 BRC-20 代币。 BRC-20 代币是从比特币区块链的核心出现的，它们被设计用于比特币。自出现以来，BRC-20 代币为比特币及其区块链提供了创建数字资产和代币化的机会，这不仅将加密货币的实用性扩展到数字货币。 BRC-20 代币标准是什么？ BRC-20 是一种实验性代币标准，它使用序号铭文在比特币区块链上铸造和转移可替代代币。该代币标准与以太坊的ERC-20代币标准类似，但功能不同。 Ordinals 协议是一项巧妙的创新，它解锁了将数据直接刻录到单个 satoshis（sats）（包括代币）上的能力。聪是比特币的一小部分，1 亿聪等于 1BTC。这个看似简单的调整，打开了可能性的潘多拉魔盒，催生了 BRC-20，并开启了比特币叙事的新篇章。截至撰写本文时，BRC-20 代币市值为 ，24小时交易量达5.61亿美元。 30亿美元 BRC-20 代币是如何创建的 2023 年 1 月，Ordinals 的推出见证了比特币新时代的到来，Ordinals 是一种巧妙的协议，允许将数据直接刻录到比特币的微小部分 satoshis（sats）上。这一发展引发了人们对在比特币上创建可替代代币的可能性的好奇，为 2023 年 3 月 BRC-20 代币标准的出现铺平了道路。 由神秘的程序员 Domo 开发的 BRC-20 标准解锁了直接在比特币区块链上铸造可替代代币的能力。比特币钱包很快接受了这一创新，迅速部署工具来支持这些羽翼未丰的 BRC-20 代币。 精雕细琢 接下来的几个月，BRC-20 代币的创建量激增，其中许多是基于 meme 的，经历了天文数字的价格上涨并获得了大量的市场资本。这种快速采用和增长巩固了 BRC-20 在蓬勃发展的比特币生态系统中的潜力。 BRC-20 代币如何运作 铭文是用户使用 Ordinals 协议将额外数据附加到聪的过程。用户写入 Javascript 对象表示法 (JSON) 等数据来铸造、部署代币合约和转移代币。与 ERC-20 和 TRC-20 等智能合约控制大部分关键流程的代币标准相比，BRC-20 代币标准相对较新，操作独特，涉及部署、铸造和转移 BRC-20 的流程代币没那么容易。 BRC-20 代币标准上的 DeFi 虽然以太坊和 EVM 网络主导了去中心化金融领域，但随着 BRC-20 代币的出现，比特币正在慢慢进入游戏。与相对刚性的比特币不同，BRC-20 代币是灵活的数字资产，可以集成到 DeFi 协议中，从而开启了多种可能性，例如以您持有的比特币进行借贷、通过您的加密货币赚取利息或在不同代币之间无缝交换，一切都在比特币网络的安全和熟悉的范围内。 尽管比特币链上的 DeFi 仍处于起步阶段，但 BRC-20 DEX、BeFi Labs、Nakamoto Finance、Orange Crypto 等平台已经在 BRC-20 上提供 DeFi 解决方案。 BRC-20 DEX 是一种复杂且用户友好的机制，用于将 BRC-20 代币从比特币转移到 EVM 网络。用户可以向指定的 BRC-20 地址发起转账，成功确认后，这些代币就有资格在以太坊 (ETH)、币安智能链 (BSC) 和 Polygon (Matic) 上铸造。 BeFi Labs 是另一个基于 BRC-20 标准的项目。凭借其革命性的 DEX 站在 CeDeFi 创新的前沿，与 MetaMask 和其他钱包无缝集成，并促进 BRC-20 代币的即时零费用交易。中本财经提供了类似的解决方案。该平台将 DeFi 功能与比特币既定的安全性和信任相结合。它具有易于使用的 BRC20 代币交易、桥接、启动和借贷平台。 Orange Crypto 是另一个值得注意的 DeFi 生态系统。 为什么 BRC20 准备重塑加密货币格局 预测任何生态系统的未来，尤其是在不断变化和波动的区块链世界中，总是充满不确定性。虽然我不能明确地说 BRC-20 将成为区块链上最大的生态系统，但我可以给您一些令人信服的理由，说明为什么它有潜力成为 2024 年显着重塑该行业的主要参与者。 利用比特币的安全性和流动性 BRC-20 代币标准建立在现有最安全、最成熟的区块链网络比特币之上。它继承了比特币的安全性和弹性，这使其比其他链上的代币具有重大优势。正是这些品质吸引了重视信任和稳定性的开发者和用户。此外，比特币拥有业内最大、流动性最强的市场，其市场已被完全稀释。 9650 亿美元，目前占整个加密货币市场交易量的 52.75%。这为 BRC-20 项目提供了大量资金，并为增长创造了肥沃的土壤。顶级加密货币不再只是一种价值储存手段，带有 BRC-20 的比特币正在成为一个创新平台，并由加密领域最强大的网络提供保护。 市值 应对以太坊的挑战 尽管以太坊作为 dApp 和代币平台很受欢迎并占据主导地位，但其可扩展性和 Gas 费用构成了重大挑战。 BRC-20 提供了一种替代方案，吸引了因这些限制而感到沮丧的开发人员和用户。虽然交易吞吐量一直是比特币历史上的致命弱点，但 BRC-20 生态系统正在积极解决这个问题。 诸如闪电网络之类的扩展进步和第 2 层解决方案已经在提高 BRC-20 生态系统内的交易速度。此外，侧链和序数压缩有望进一步优化。这些创新以及生态系统的快速增长正在增强其吸引力并促进可扩展的扩张。 创新与潜力 Ordinals 协议和 BRC-20 标准解锁了比特币网络的新功能，为 DeFi、NFT、游戏、启动板等领域的创新项目打开了大门。这种创造力和多样化应用的潜力可以培育一个充满活力的生态系统并吸引更广泛的受众。这在 Sparks Ordinals、Axen AI、BRC Launcher 以及第一个比特币游戏项目 Ordz Games 等项目中表现得很明显。 Sparks Ordinals 是使用 Ordinals 协议刻在比特币区块链上的 NFT 集合。这是 Darewise 及其首席执行官 Ben Charbit 的一项新举措，其使命是在比特币上构建元宇宙生态系统。该生态系统的旗舰目的地将是 Life Beyond，Sparks 社区的成员将在该生态系统中拥有独家访问权限和特权。 Axen AI 构建的人工智能产品使任何人都能在登月之前轻松找到并投资新的加密资产。该公司正在将其所有产品整合到 BRC-20 链中，而 BRC Launcher 是一个 Launchpad，为 BRC-20 上的项目和开发人员提供获得资金并通过更可持续的轨迹获得关注的机会，以持久的 BRC 原则为基础和一个专门的社区。 社区与协作 与比特币网络一样，BRC-20 社区充满热情、奉献和协作。开发者、投资者和用户围绕共同的愿景团结起来，努力释放比特币的全部潜力，并将 BRC-20 打造成去中心化应用程序的首要生态系统。这种协作精神促进了创新、支持和共同目标感——这是生态系统快速发展的驱动力。正如区块链所证明的那样，比特币可以成为推动开发、采用并最终取得成功的强大力量。 早期阶段和未开发的潜力 与以太坊等成熟的生态系统相比，BRC-20 仍处于早期阶段。随着越来越多的项目采用这一标准，我们可以预期新颖的用例和突破性举措将会激增。这片肥沃的土地为雄心勃勃的企业蓬勃发展并推动未来的大幅扩张提供了充足的机会。值得注意的是，加密货币奖励早期和积极的参与，并且在早期阶段对 BRC-20 领域内有前途的项目进行战略性投资可能会产生可观的回报。 10n8 是开创性的比特币原生游戏化加速器，是生态系统中这种潜力的一个令人信服的例子。 挑战和不确定性 竞赛 以太坊和其他已建立的生态系统不会轻易放弃地位。吸引和留住用户和开发者需要持续创新并克服现有的网络效应。 BRC-20 生态系统已经在这方面做得很好，生态系统中已有超过 14,000 个 BRC-20 代币证明了这一点。 无法使用智能合约 与 ERC-20 等同行代币标准不同，BRC-20 代币缺乏智能合约功能。智能合约是基于区块链的代码片段，配置用于增强自动化、安全性、资产管理和透明度等方面。 BRC-20 代币缺乏智能合约支持可能会限制其在其中一些领域的功能。 比特币依赖 网络 随着网络上比特币序数的雪崩。自该标准推出以来，已有数百万个序号铭文，这导致链上交易处理时间增加，也增加了网络费用。自从推出序号铭文以来，有 迄今为止共有 54,146,292 条铭文。这导致总费用达到 5,485.5247 BTC（按当前汇率计算为 252,369,511 美元）。 拥堵加剧 已经 结论 虽然声称 BRC-20 代币标准将成为最大的生态系统可能有点为时过早，但其显着增长的潜力以及对区块链的影响是不可否认的。利用比特币的优势、解决现有挑战并培育充满活力的社区是成功的关键因素，而 2024 年看来是生态系统在所有这些方面建立坚实基础的一年。 现货比特币交易所交易基金（ETF）的潜在批准和即将到来的比特币减半事件使比特币生态系统完美地增值。第一批从中受益的项目和投资者将是那些已经在 BRC-20 空间中进行互动和建设的项目和投资者。这就是为什么我相信投资者会发现这个生态系统物有所值。 最终，BRC-20 的未来取决于其适应、创新以及在不断发展的区块链世界中开拓独特利基的能力。