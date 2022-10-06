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    为什么这个银行应用程序会关闭人们的账户？经过@propublica
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    为什么这个银行应用程序会关闭人们的账户？

    2022/10/06
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    经过 @propublica 670 讀數
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    太長; 讀書

    新泽西男子在 Applebee's 支付午餐后突然关闭账户。 Chime 为大约 1200 万客户提供基于应用程序的银行服务，它的投诉率很高。许多客户告诉 CFPB，他们无法访问他们的资金或账户，除此之外，Chime 解决问题的速度很慢。客户已向商业改善局提交了 4,439 起针对 Chime 的投诉，而富国银行则为 3,281 起。

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    #banking#chime#finance#fintech
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