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    为什么视觉变形金刚专注于无聊的背景？经过@mikeyoung44
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    为什么视觉变形金刚专注于无聊的背景？

    2023/10/02
    5m
    经过 @mikeyoung44 1,215 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    视觉变换器 (ViT) 在图像相关任务中广受欢迎，但表现出奇怪的行为：专注于不重要的背景块而不是图像中的主要主题。研究人员发现，一小部分具有异常高 L2 规范的补丁令牌导致了这些注意力的激增。他们假设 ViT 回收低信息补丁来存储全局图像信息，从而导致了这种行为。为了解决这个问题，他们建议添加“注册”令牌来提供专用存储，从而获得更平滑的注意力图、更好的性能并提高对象发现能力。这项研究强调了持续研究模型工件以提高变压器能力的必要性。
    featured image - 为什么视觉变形金刚专注于无聊的背景？
    machine-learning #ai-research #vision-transformers
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