Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    为什么“待完成的工作”不起作用以及你应该做什么经过@vvmrk
    5,410 讀數

    为什么“待完成的工作”不起作用以及你应该做什么

    2023/09/04
    4m
    经过 @vvmrk 5,410 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    待完成工作 (JTBD) 由克莱顿·克里斯滕森 (Clayton Christensen) 开发。托尼·乌尔威克声称最初是将其介绍给克里斯滕森的。理论很强大，但实践却笼罩在某种程度的神秘之中。即使企业真的想这么做，他们也必须做很多工作。
    featured image - 为什么“待完成的工作”不起作用以及你应该做什么
    product-management #product-management
    Markov Victor HackerNoon profile picture

    @vvmrk

    Markov Victor

    Tech entrepreneur VC/Product, PhD in Economics

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    Web3 奖颁发给...
    Published at Jan 18, 2024 by nakedcollector #web3-success-story-in-2023
    Article Thumbnail
    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小
    Published at Jan 19, 2024 by david #product-management
    Article Thumbnail
    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您
    Published at Jan 19, 2024 by TheMarkup #data-security
    Article Thumbnail
    深入 HackerNoon 写作模板的世界
    Published at Jan 19, 2024 by product #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!