为什么游戏是 2024 年职业发展值得关注的行业

去年，随着通货膨胀挤压钱包，家庭和个人减少了非必需品支出，游戏公司也感受到了压力。 除此之外，大流行后回归正常生活以及供应链问题导致发布延迟，整个行业将迎来一场完美风暴。 2023年的大转变 然而，事情发生了巨大的变化。 2023 年，一些关键版本帮助提振了美国的硬件和游戏销量，销量有所增长 。 9月底同比增长10% 广泛报道的是 Starfield 如何将 上的 Xbox Series X 销量提高了 1,000% 以上，而任天堂的收入在 5 月份发布备受期待的 后飙升了 50%。 亚马逊 《塞尔达传说：王国之泪》 最近的 10 月份，PS5 独占游戏《 在上市 24 小时内售出超过 250 万份，成为 PlayStation 历史上销售最快的 PlayStation Studios 游戏。 蜘蛛侠 2》 空气中弥漫着乐观情绪。 立即通过 HackerNoon 求职板加速您的科技职业生涯 2024年的反弹 预计这一积极趋势也将在移动游戏消费者支出中得到体现，预计到 2024 年将反弹 4%，达到 1,114 亿美元，接近新冠疫情期间 1,158 亿美元的高点。这是根据 ，它结合了消费者和市场数据，并提供由人工智能支持的见解。 Data.ai 的新报告 它预测美国将成为 2023 年支出增长的最大推动力，占同比支出总额的 40%。其次是日本、韩国、台湾、德国和英国。 从游戏类型来看，它将 RPG、比赛、派对和赌场类别标记为 2024 年支出最多的类别，总体上描绘了该行业恢复更为温和的增长轨迹的积极前景，类似于新冠疫情之前的时期。 投资者也一直在密切关注游戏初创企业。尽管自 2020 年和 2021 年的高点以来，所有技术领域的风险投资都大幅下降，但 在 2023 年底超过 2019 年的 37 亿美元。 2023年第三季度，微软批准了对动视暴雪的收购，而2024年，新款iPhone Pro 15机型将引入 e》、 等3A级游戏，Netflix正在美国其平台上推出云游戏 游戏初创企业的投资有望 《刺客信条：幻影 《生化危机》 精明的求职者正在关注新成立的游戏公司，这些公司将在 2024 年招聘关键职位，比如来自 。 HackerNoon 求职板 二级软件工程师，Electronic Arts，奥兰多 游戏巨头艺电公司正在招聘高度协作的团队 ，谁可以帮助该组织将其移动游戏推向新的水平。该混合角色基于奥兰多，涉及技术解决方案，涵盖游戏开发、驱动功能、优化、工具和技术的主要方面，与其他域所有者合作集成和开发功能和技术，并提供反馈、指导、以及敏捷环境中的改进解决方案。需要熟练掌握 C++ 和 Java，并且需要至少两年的软件开发经验，以及对多线程编程、作业系统和调试以及内存管理、多处理器使用和运行时优化的信心。如果您拥有计算机科学或相关领域的学士学位或更高学位，或同等的专业经验， 。 软件工程师 今天申请 高级软件工程师，Fanatics，洛杉矶 全球领先的数字体育平台 Fanatics 正在招聘一名 随着该公司建立其体育博彩和 iGaming 平台。成功的候选人将设计直观、高效的界面以及可扩展的后端服务，以满足收藏品行业的独特需求。通过与跨职能团队合作，您将提供尖端的解决方案，使组织能够保持在创新的前沿。需要计算机科学或计算机工程学士学位，至少两年的 AWS 经验，五年以上的 CI/CD 框架和实施开发最佳实践以及前端开发经验，再加上三年以上的经验在后端API开发中。因此，如果您在 HTML、CSS、JS 方面表现出色，并且精通 Python 和 SQL， 。 高级软件工程师 这可能适合你 产品设计师 - CapCut，字节跳动，圣何塞 CapCut 是一款一体化视频编辑应用程序，让用户有机会通过文本、贴纸、滤镜、颜色和音乐等基本功能以及关键帧动画、平滑慢动作效果、色度键等更高级的功能来表达自己、画中画 (PIP) 和稳定性。作为字节跳动集团的一部分，是的，他们是 TikTok、Help 和 Resso 背后的公司，该组织正在招聘一名 建立美国设计团队，担任本地化专家，领导研究项目并指导初级设计师。理想的候选人应具有学士学位或以上学历，良好的沟通能力，开放的心态和全球视野，以及三年以上移动和网络工具产品用户体验设计经验，以及市场研究和用户访谈经验和产品可用性测试。 。 产品设计师 在这里查看更多内容 —— 阿曼达·卡瓦纳