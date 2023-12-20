Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    为什么游戏是 2024 年职业发展值得关注的行业经过@amply
    418 讀數

    为什么游戏是 2024 年职业发展值得关注的行业

    2023/12/20
    4m
    经过 @amply 418 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    通货膨胀、供应链问题和延迟发布对游戏行业造成了沉重打击。 2023 年，一些关键版本帮助提振了美国的硬件和游戏销量，同比增长 10%。预计 2024 年移动游戏消费者支出也将出现反弹，预计将反弹 4% 至 1,114 亿美元。
    featured image - 为什么游戏是 2024 年职业发展值得关注的行业
    gaming #gaming #gaming-industry
    Amply HackerNoon profile picture

    @amply

    Amply

    Amply's immersive job board and smart ad tech brings job recommendations to the open web

    react to story with heart
    Amply HackerNoon profile picture
    by Amply @amply.Amply's immersive job board and smart ad tech brings job recommendations to the open web
    Read my stories
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    Meta 在 2023 年的迅速崛起今年没有放缓的迹象
    Published at Jan 17, 2024 by dmytrospilka #meta
    Article Thumbnail
    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您
    Published at Jan 19, 2024 by TheMarkup #data-security
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    成为一名法学硕士是怎样的体验？：关于人工智能理解极限的思想实验
    Published at Jan 17, 2024 by mattbutcher #ai-ethics
    L O A D I N G
    . . . comments & more!